El curioso nuevo deseo de Pamela Anderson: cambiar su apellido y volver a la lejana tierra de sus abuelos

En esta tendencia de despojarse de todo y de volver a la verdadera esencia, Pamela Anderson sigue haciendo algunos cambios en su vida. En una reciente entrevista, la estrella de Baywatch habló sobre sus raíces finlandesas, la estrecha relación que mantuvo con su abuelo y su deseo de portar su apellido. “A veces no quiero ser Pamela Anderson. Quiero ser Pamela Hyytiäinen”, confesó.

Fue en diálogo con Vogue Escandinavia que Anderson hizo referencia a su herencia finlandesa y a su apellido real; ese que su familia cambió al radicarse en Canadá. Según su relato, Anderson “sonaba más norteamericano”. Sin embargo, el espíritu nórdico siempre perduró en su hogar. Su relación con su abuelo Herman, originario de Finlandia, fue muy estrecha. De hecho, fue este leñador y poeta el encargado de enseñarle el idioma durante su infancia. “De niña, creía que era un idioma mágico que nadie más podía entender”, confesó mientras recordaba que siempre llevaba un pequeño diccionario para aprender nuevas palabras e impresionarlo.

Anderson habló sobre su infancia y sus raíces finlandesas en una reciente entrevista

También fue su abuelo quien le inculcó algunas costumbres y esa creencia de que las hadas y los árboles susurran secretos. “Fue la persona más cercana a mí en mi vida”, reveló sobre este ser querido que falleció cuando ella tenía apenas 11 años. “El idioma en cierto modo se fue con él”, se lamentó mientras compartía su deseo de volver a usar su apellido en su honor. “A veces no quiero ser Pamela Anderson. Quiero ser Pamela Hyytiäinen. Me gustaría cambiarme el nombre, pero no me dejan”, dijo la intérprete, que ha pasado sus últimos años transformándose.

Esta no es la primera vez que Anderson habla sobre su ascendencia. En 2019, la actriz contó en una publicación de X (exTwitter) que su bisabuelo fue el primer miembro de su extensa familia en mudarse de Finlandia a Canadá, donde finalmente ella nació en 1967. Años antes, también había hablado de su abuelo, a quien describió como “un sanador finlandés”. “Todos sus hermanos también cambiaron de nombre, así que tengo la sensación de que tal vez algo malo ocurrió en Finlandia”, dijo en una entrevista con Esquire sobre la mudanza a tierras canadienses.

En 2007, Anderson visitó el país del norte de Europa junto a su padre. “Solo quería ir, sentir esa conexión”, declaró sobre aquella experiencia. Y enseguida, advirtió que le encantaría volver con sus hijos Brandon Thomas Lee, de 29 años, y Dylan Jagger Lee, de 27, fruto de su amor con su exmarido Tommy Lee. “Me gustaría volver para descubrir más sobre mí misma, para explorar esa faceta de mí. Quizás cambiemos mi nombre y regresemos, para reconciliarnos con mis raíces”, lanzó.

Pamela Anderson junto a sus hijos, Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee Getty Images

“Se siente lejano, pero es parte de mí. Siempre me ha enorgullecido decir que soy finlandesa, incluso antes de saber lo que eso significaba”, agregó esta mujer de melena cobriza que, cada vez que se mira al espejo, se pregunta: “¿Quién es esa? Quizás sea Pamela Hyytiäinen”.

Volver a lo natural

En esta tendencia de reivindicar las raíces, conectar con la esencia y volver a lo natural, Pamela Anderson puede dar cátedra. En los últimos años, la estrella ha comenzado un camino de transformación en el que queda poco y nada de aquel ícono sexual de los 90.

Anderson era una de las Chicas Baywatch en la exitosa serie de los 90 Agencia AFP

“Vivo en la casa donde crecí, lo cual es impactante y una locura. Aunque la he renovado, he conservado gran parte de la casa de mis abuelos. Los siento ahí”, confesó mientras asegura que aún puede ver a Herman sentado en su sillón. “Todavía tiene una presencia muy fuerte en la casa”, acotó.

Cuando no está de viaje o trabajando, la actriz pasa la mayor parte del tiempo al aire libre, en su jardín, al que llama Arkady. “Siempre me han encantado los jardines, sobre todo mis rosas. Tengo un rosal precioso y un huerto. En realidad, es más bien un rancho. No sé cómo crece todo tan bien allí”, relató quién dona la mayoría de los productos a escuelas locales, comunidades de las Primeras Naciones y vecinos.

“Mi huerto es muy beneficioso. Nada se desperdicia”, advirtió orgullosa sobre los frutos que da ese lugar donde ella y su madre, Carol, encuentran puntos en común. “Hemos tenido una relación complicada a lo largo de nuestra vida, como muchos de nosotros con nuestras madres. Pero nos llevamos muy bien en el huerto. Esa es nuestra zona neutral. Allí no discutimos”, bromeó.