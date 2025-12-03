Beto Casella: su salida de El Nueve, los enigmas de su nuevo proyecto y el “divorcio” televisivo menos esperado

Hace varios meses que se habla del pase de Beto Casella a otro canal y así, del final de Bendita, el programa que conduce desde hace dos décadas. Se sabe que el 19 de diciembre se despide de El Nueve y que a partir de mediados de febrero debutará con un ciclo similar en América. En diálogo con LA NACION, el conductor dio de talles de las negociaciones y de lo que se viene.

-¿Finalmente te vas de El Nueve?

-Sí, así lo decidimos. Me despido, más o menos, el 19 de diciembre de esa pantalla.

Beto Casella se despide de la pantalla de El Nueve

-¿Y qué podés adelantar del nuevo ciclo con el que debutás en América?

-Puedo contar que arranco el año que viene en América, en principio, a las 22. Seguramente con otro formato, parecido a Bendita, pero con algunas variantes. Y con un panel, claro.

-¿Y qué sentís frente a esta despedida, después de veinte años de este ciclo que se convirtió en un clásico?

-Es tanto el trabajo que conlleva trasladar a gran parte del panel que no hay espacio para sentimentalismos. Hay que ver caso por caso, la situación de cada trabajador, de cada trabajadora, si puede haber algún tipo de mejora económica en el pase. También algunos editores tienen ganas de sumarse a esta aventura. Todo eso no me está dejando lugar para la emocionalidad, todavía. Seguramente me va a caer la ficha después.

-¿Quiénes te acompañan y quiénes se quedan en El Nueve?

-No lo sé todavía porque estamos en plena negociación. No hay nombres confirmados.

-Se dijo que el nuevo programa se va a llamar Bendito tú eres…

-No, no se va a llamar Bendito tú eres, no sé de dónde salió eso pero descártenlo, porque no me parece un nombre feliz. Quizá tenga un nombre más pavote incluso, pero ese no sería uno que se me pudiera ocurrir a mí.

Edith Hermida quedará al frente del histórico ciclo Soledad Aznarez - La Nación

Bendita TV -así se llamaba el ciclo entonces- debutó en Canal 9 el 13 de noviembre del 2006, con Beto Casella como conductor y con gran parte del panel que lo acompañó a lo largo de veinte temporadas. Una figura clave del ciclo es Edith Hermida, que hace años que reemplaza a Casella en la conducción cuando él se va de vacaciones. Esta vez no será diferente. “Siempre, en diciembre y enero, tomo la conducción de Bendita. Y esta vez no deja de ser como todos los años, desde hace 19 años. La diferencia es que en febrero Beto volvía y ahora se va a otro canal. Por el momento, entonces, sigo yo pero eso no significa que sea siempre así. Lo que sí puedo contar es que yo me quedo en El Nueve”, le aseguró Edith Hermida a LA NACION.

Aunque nadie da nada por confirmado, Ángel de Brito contó en LAM, por América, que Bendita sigue todo el 2026 con Hermida a la cabeza y con Daniel Gómez Rinaldi, Aníbal Pachano, Guillermo Barrios y Evelyn Von Brocke en el panel.

El principio del fin

El buen vínculo que reinó entre Beto Casella y El Nueve por tantos años se rompió hace varios meses. El malestar comenzó por la falta de apoyo y recursos de las autoridades de la emisora, que se sumaron a problemas con la seguridad y la falta de promoción en redes sociales. La situación se agravó en julio pasado, cuando Casella se ausentó del programa antes de salir del aire, y posteriormente, todo el equipo de panelistas se sumó masivamente a esa forma de protesta, dejando el estudio vacío. Las aguas se calmaron, pero nada volvió a ser como antes.

La ausencia de Beto Casella y los panelistas de Bendita TV

Casella tenía contrato con el canal hasta diciembre de 2027. Sin embargo, a partir de ese momento las cosas cambiaron. “Es verdad, estoy hablando hace rato con todos los canales de aire y productoras que quieran llevarme a mí y al programa. Pero, primero debería rescindir el contrato con El Nueve y después empezar a charlar... Con algunos ya estoy hablando y la charla está un poco más adelantada que con otros canales, pero tampoco descarto quedarme en El Nueve el año que viene... Eso no es imposible, pero sí hay posibilidades de que nos mudemos… Si me voy, yo creo que el programa debería irse conmigo porque lo hice yo y estoy desde el primer día, pero si quieren quedarse con la marca, bueno, será una decisión del canal. No sé si llegaremos a discutir eso en algún momento”, le confesó Casella a LA NACION hace algunas semanas.

Ahora, las cartas ya están echadas y el vínculo con El Nueve, roto. Este verano Casella terminará de definir quién lo acompaña a esta “aventura”, como la llama, y cómo será este nuevo desafío.