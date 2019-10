Camila Salazar publicó una foto desnuda y logró evitar la censura en Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019 • 17:47

Camila Salazar, hermana de Luciana, se encuentra disfrutando de las playas españolas junto a su flamante marido, el productor radial Juan Ignacio "Mela" Melitón. Desde allí, decidió sumarse a la campaña contra la censura en Instagram, que varias actrices e influencers están llevando adelante: #FreeTheNipple se llama la iniciativa que invita a concientizar sobre el hecho de que la red social solo prohíbe los pezones femeninos.

De esta manera, publicó una foto en sus historias haciendo topless en Toledo con la leyenda "Casate con quien te deje ser vos SIEMPRE" y la mención a su esposo. Luego subió otra imagen con el hashtag de la campaña en cuestión.

Hace días, fue Delfina Chaves quien subió una imagen desnuda en la que todo su cuerpo estaba pixelado y solo eran visibles sus pezones. Sin embargo, la red social la dio de baja porque infringía sus reglas. Instagram establece en sus términos y condiciones que no permite la publicación de desnudos, restricción que se aplica a fotos, vídeos y determinado contenido digital que muestren actos sexuales, genitales y primeros planos de nalgas totalmente al descubierto", además de "algunas fotos de pezones femeninos". Pero "sí se permiten fotos de cicatrices de mastectomías y de lactancia materna".

En la Argentina, famosas como Sol Pérez, Charlotte Caniggia y Militta Bora ya intentaron subirse a esta movida y sufrieron la consecuente censura de la empresa.

Ellos se conocieron en 2017 en los pasillos de Radio Delta y el flechazo fue inmediato. A pesar de la diferencia de edad -él le lleva doce años-, Camila (28) y Mela (40) enseguida comenzaron a soñar una vida juntos. De hecho, al año siguiente el productor de radio le propuso casamiento en una salida al Jardín Japonés. " Desde la primera vez que lo vi me gustó, pero por mi forma de ser, no quería mezclar mi vida personal con el trabajo. Al principio trataba de escapar a ese sentimiento, hasta que me saqué todos los prejuicios que tenía y conocí a una persona increíble que me hace muy feliz", reveló la coconductora del magazine "Animadas". Dos años después de aquel primer encuentro, Camila y Mela dijeron "sí, quiero" acompañados por sus más íntimos. Fue el jueves 12 de septiembre en el Registro Civil de la Comuna N°12, Villa Urquiza.

Tras la firma de la libreta de matrimonio -en la que los novios establecieron que su familia llevará el nombre de Salazar Melitón-, los recién casados disfrutaron de un brindis muy íntimo en Koi, un restó de comida asiática en Palermo. Y minutos después de las 18 arrancó el wedding cocktail, que tuvo lugar en el Hotel Clásico y al que asistieron, entre otros, los tíos de Camila, Palito y Evangelina Salazar, y su hermana Luciana. "Fue una recepción muy simbólica en la que los invitados terminaron siendo nuestros jueces de paz: cada uno nos dedicó unas palabras de amor", contó Camila después de la boda.