En fotos: de Emma Stone a la princesa Kate Middleton, los looks de la alfombra roja de los premios BAFTA

Como de costumbre, la realeza británica se hizo presente en los Bafta de la mano de Kate Middleton y el príncipe William, quien ejerce como presidente honorífico de la Academia británica de Cine y Televisión. En esta oportunidad, la princesa de Gales deslumbró con un vestido Gucci de su archivo (lo había usado en 2019), un diseño romántico confeccionado en tul con capas y pliegues en distintos tonos de rosa, con un cinturón en color burdeos que hacía match con su clutch y con la chaqueta de William

Jaimi Joy� - Reuters Pool�