En fotos: de Emma Stone a la princesa Kate Middleton, los looks de la alfombra roja de los premios BAFTA

Las estrellas de Hollywood se lucieron en los galardones entregados por la Academia británica de Cine y Televisión

Emma Stone se decantó por un look sobrio para la alfombra roja de los Bafta en el Royal Festival Hall de Londres. La actriz, nominada por su papel en Bugonia, lució un vestido Louis Vuitton en crepé de seda azul marino, con el detalle del escote en forma de cerradura
Emma Stone se decantó por un look sobrio para la alfombra roja de los Bafta en el Royal Festival Hall de Londres. La actriz, nominada por su papel en Bugonia, lució un vestido Louis Vuitton en crepé de seda azul marino, con el detalle del escote en forma de cerraduraADRIAN DENNIS - AFP
Timothée Chalamet, que era uno de los favoritos a ganar en la categoría de Mejor actor (premio que, finalmente, se llevó Robert Aramayo por la película I Swear), apostó por el total black con un traje Givenchy de solapas cruzadas
Timothée Chalamet, que era uno de los favoritos a ganar en la categoría de Mejor actor (premio que, finalmente, se llevó Robert Aramayo por la película I Swear), apostó por el total black con un traje Givenchy de solapas cruzadasADRIAN DENNIS - AFP
Aunque en la red carpet no posó con su novia Kylie Jenner, el protagonista de Marty Supremo estuvo junto a ella durante la ceremonia. Recientemente, Chalamet reveló el regalo sorpresa que le hizo la influencer y empresaria por sus 30 años: lo llevó a una función especial en IMAX de Interstellar, el éxito de taquilla de Christopher Nolan en el que el joven actor tuvo un papel secundario cuando apenas iniciaba su carrera
Aunque en la red carpet no posó con su novia Kylie Jenner, el protagonista de Marty Supremo estuvo junto a ella durante la ceremonia. Recientemente, Chalamet reveló el regalo sorpresa que le hizo la influencer y empresaria por sus 30 años: lo llevó a una función especial en IMAX de Interstellar, el éxito de taquilla de Christopher Nolan en el que el joven actor tuvo un papel secundario cuando apenas iniciaba su carreraCarlo Paloni - BAFTA
Jesse Plemons (nominado por su rol en Bugonia) y Kirsten Dunst llevaron su amor a la alfombra roja de los Bafta. La actriz causó impacto con un conjunto de la colección Alta Costura de Valentino Otoño 2026, donde se destacó su chaqueta con mangas de cordero esculturales
Jesse Plemons (nominado por su rol en Bugonia) y Kirsten Dunst llevaron su amor a la alfombra roja de los Bafta. La actriz causó impacto con un conjunto de la colección Alta Costura de Valentino Otoño 2026, donde se destacó su chaqueta con mangas de cordero esculturalesADRIAN DENNIS - AFP
Como de costumbre, la realeza británica se hizo presente en los Bafta de la mano de Kate Middleton y el príncipe William, quien ejerce como presidente honorífico de la Academia británica de Cine y Televisión. En esta oportunidad, la princesa de Gales deslumbró con un vestido Gucci de su archivo (lo había usado en 2019), un diseño romántico confeccionado en tul con capas y pliegues en distintos tonos de rosa, con un cinturón en color burdeos que hacía match con su clutch y con la chaqueta de William
Como de costumbre, la realeza británica se hizo presente en los Bafta de la mano de Kate Middleton y el príncipe William, quien ejerce como presidente honorífico de la Academia británica de Cine y Televisión. En esta oportunidad, la princesa de Gales deslumbró con un vestido Gucci de su archivo (lo había usado en 2019), un diseño romántico confeccionado en tul con capas y pliegues en distintos tonos de rosa, con un cinturón en color burdeos que hacía match con su clutch y con la chaqueta de WilliamJaimi Joy - Reuters Pool
Kate Hudson, otra de las nominadas en la categoría a Mejor actriz por su trabajo en Song Sung Blue, se robó todas las miradas con un vestido rojo brillante de Prada con escote barco, silueta entallada y sobrefalda con cola
Kate Hudson, otra de las nominadas en la categoría a Mejor actriz por su trabajo en Song Sung Blue, se robó todas las miradas con un vestido rojo brillante de Prada con escote barco, silueta entallada y sobrefalda con colaDominic Lipinski - Getty Images Europe
Jessie Buckley, galardonada con el premio a Mejor actriz por su labor en Hamnet, llevó un vestido helénico de terciopelo azul firmado por Chanel, con broches en forma de flor plateada en los hombros y espalda drapeada
Jessie Buckley, galardonada con el premio a Mejor actriz por su labor en Hamnet, llevó un vestido helénico de terciopelo azul firmado por Chanel, con broches en forma de flor plateada en los hombros y espalda drapeadaAlastair Grant - Invision
La elegancia de Monica Bellucci se hizo presente con un diseño corte sirena de la colección Primavera 2026 de Stella McCartney y un imponente collar Cartier de diamantes
La elegancia de Monica Bellucci se hizo presente con un diseño corte sirena de la colección Primavera 2026 de Stella McCartney y un imponente collar Cartier de diamantesAlberto Pezzali - Invision
Glenn Close lució un conjunto Erdem Resort 2026 con bordados florales, joyas de Anabela Chan y zapatos Roger Vivier
Glenn Close lució un conjunto Erdem Resort 2026 con bordados florales, joyas de Anabela Chan y zapatos Roger VivierADRIAN DENNIS - AFP
Tilda Swinton y un impecable esmoquin de Chanel. Accesorizó con un broche y zapatos bicolor de la maison francesa
Tilda Swinton y un impecable esmoquin de Chanel. Accesorizó con un broche y zapatos bicolor de la maison francesaAlastair Grant - Invision
Gillian Anderson se mimetizó con el salón de la red carpet con un vestido estampado de Roksanda de cuello halter, falda voluminosa y un cinturón cuerda
Gillian Anderson se mimetizó con el salón de la red carpet con un vestido estampado de Roksanda de cuello halter, falda voluminosa y un cinturón cuerdaAlastair Grant - Invision
Ginnifer Goodwin apostó por un elaborado diseño con capa de Zuhair Murad confeccionado en gasa y entramado de joyería
Ginnifer Goodwin apostó por un elaborado diseño con capa de Zuhair Murad confeccionado en gasa y entramado de joyeríaDave Benett - Dave Benett Collection
Kerry Washington impactó con un vestido Prada con un bordado floral 3D en el top y una falda de plisado soleil que complementó con joyas Chopard
Kerry Washington impactó con un vestido Prada con un bordado floral 3D en el top y una falda de plisado soleil que complementó con joyas ChopardAlberto Pezzali - Invision
Bobby Cannavale y Rose Byrne (nominada por su trabajo en If I Had Legs I’d Kick You) en un diseño amarillo pastel y breteles joyas de Miu Miu
Bobby Cannavale y Rose Byrne (nominada por su trabajo en If I Had Legs I’d Kick You) en un diseño amarillo pastel y breteles joyas de Miu MiuAlastair Grant - Invision
Paul Mescal en Prada (estaba nominado a Mejor actor de reparto por Hamnet) y su novia, la cantante Gracie Abrams, en un vestido semitransparente de Chanel con bordados elaborados y una abertura pronunciada en V en la espalda
Paul Mescal en Prada (estaba nominado a Mejor actor de reparto por Hamnet) y su novia, la cantante Gracie Abrams, en un vestido semitransparente de Chanel con bordados elaborados y una abertura pronunciada en V en la espaldaAlastair Grant - Invision
La directora de Hamnet Chloé Zhao eligió a la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst. Llevó un vestido confeccionado con telas reutilizadas y una falda adornada con intrincados motivos de hojas cortadas a láser. El diseño está inspirado en la carta del tarot Le Soleil XIX, de los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella, que simboliza la alegría, la vitalidad y la iluminación
La directora de Hamnet Chloé Zhao eligió a la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst. Llevó un vestido confeccionado con telas reutilizadas y una falda adornada con intrincados motivos de hojas cortadas a láser. El diseño está inspirado en la carta del tarot Le Soleil XIX, de los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella, que simboliza la alegría, la vitalidad y la iluminaciónAlastair Grant - Invision
Maggie Gyllenhaal en Alexander McQueen
Maggie Gyllenhaal en Alexander McQueenAlberto Pezzali - Invision
Sadie Sink se diferenció con un vestido doble satén en color verde salvia firmado por Prada; añadió sandalias plateadas de la misma casa y joyas Bvlgari
Sadie Sink se diferenció con un vestido doble satén en color verde salvia firmado por Prada; añadió sandalias plateadas de la misma casa y joyas BvlgariAlberto Pezzali - Invision
Alicia Vikander llevó un diseño bordado de Louis Vuitton compuesto por un top y una falda larga con peplum; complementó con piezas de la colección de alta joyería de la firma francesa
Alicia Vikander llevó un diseño bordado de Louis Vuitton compuesto por un top y una falda larga con peplum; complementó con piezas de la colección de alta joyería de la firma francesa Dominic Lipinski - Getty Images Europe
Leonardo DiCaprio, siempre elegante con un esmoquin de Dior. Es otro de los contendientes en la temporada de premios en la categoría de Mejor actor por su protagónico en Una batalla tras otra
Leonardo DiCaprio, siempre elegante con un esmoquin de Dior. Es otro de los contendientes en la temporada de premios en la categoría de Mejor actor por su protagónico en Una batalla tras otraAlberto Pezzali - Invision
Ethan Hawke con la sorpresa de la noche, Robert Aramayo, que no solo ganó el Bafta en el rubro revelación sino también en la terna de Mejor actor, por su papel en el film británico I Swear
Ethan Hawke con la sorpresa de la noche, Robert Aramayo, que no solo ganó el Bafta en el rubro revelación sino también en la terna de Mejor actor, por su papel en el film británico I SwearAlastair Grant - Invision
Michael B. Jordan, otro de los que se disputaba el premio como actor principal por su rol en Pecadores, impecable con un traje Prada
Michael B. Jordan, otro de los que se disputaba el premio como actor principal por su rol en Pecadores, impecable con un traje PradaADRIAN DENNIS - AFP
Teyana Taylor, nominada por Una batalla tras otra, llamó la atención con un diseño de silueta dramática de Burberry
Teyana Taylor, nominada por Una batalla tras otra, llamó la atención con un diseño de silueta dramática de BurberryADRIAN DENNIS - AFP
Chase Infiniti, la revelación de Una batalla tras otra, cautivó con un diseño escultural de Louis Vuitton
Chase Infiniti, la revelación de Una batalla tras otra, cautivó con un diseño escultural de Louis Vuitton ADRIAN DENNIS - AFP
