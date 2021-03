Cande Tinelli recordó su pasado en fotolog, con una foto junto a su hermana Mica

Al parecer, Candelaria Tinelli estuvo revisando algunas fotos de su pasado. Y en esa búsqueda encontró una imagen que recordó con ironía. En la foto que subió a su Instagram, no dudó en etiquetar a su hermana, Mica Tinelli, y en hacerla cómplice involuntaria de su diversión.

La serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, comenzó con Cande filmándose y confesando: “Sé que mi hermana me va a matar, pero necesito que vean la siguiente foto, observen bien detalladamente”. Y dicho eso, subió una imagen en la que se encuentra junto a Mica. Lo divertido del asunto tiene que ver con el look de ambas, muy anclado en una época no tan lejana.

Cande Tinelli subió una foto de su pasado flogger, en la que también se encuentra Mica.

Con frases como “Mi casco” en referencia a su corte de pelo, Cande se mostró muy divertida observando su pasado flogger. Más adelante, incluso escribió: “Mi fotolog era fantasía tropical, y el de Micaela “Tropitrónica”. Sobre esa recordada red social, luego ella agregó: “Obviamente yo medio me copié del nombre del fotolog de mi hermana, quise hacer algo parecido”.

Más adelante, y continuando con las memorias de esa época, Cande rememoró uno de sus cumpleaños: “Lo mejor es que cuando cumplí quince, los invitados fueron todos de Fotolog, yo no invité a nadie que conociera personalmente. Y nos saludábamos tipo: “Hola yo soy Chocolate blanco”, “ah, mirá, yo soy Fantasía tropical”, así era el código”.

LA NACION