La ex de Diego Maradona desminitió tener un puesto en el Ministerio de Seguridad Bonaerense

Verónica Ojeda desmintió una vez más tener un cargo político. A raíz de una publicación que asegura que la ex de Diego Maradona estaría trabajando en el Ministerio de Seguridad Bonaerense y cobraría un sueldo de 200 mil pesos, la actual pareja de Mario Baudry (jefe de gabinete de Sergio Berni), se comunicó con Nosotros a la mañana y aseguró que esa información es falsa.

"Designaron a Verónica Ojeda, ex de Diego Maradona en el Ministerio de Seguridad Bonaerense. La pareja de Mario Baudry, jefe de gabinete de asesores de Berni, cobrará alrededor de 200 mil pesos mensuales. El ascenso social modo Kirchnerista", decía el posteo publicado en Twitter.

El viernes por la mañana, la palabra de Ojeda no tardó en llegar. "Me reía sola cuando lo leí. Con todos los problemas que tengo, encima política ahora. Me da mucha gracia todas las barbaridades que dicen de mi persona hace varias semanas", comenzó la mamá de Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, a través de un audio enviado a Tomás Dente.

Y enseguida, se encargó de desmentir el rumor y asegurar que no le interesa trabajar en política, a pesar de su relación con Mario Baudry, jefe de gabinete de Berni: "Pero no, es totalmente mentira, yo no soy política, no me interesa la política. Independientemente que mi novio sea político, yo no tengo nada que ver con eso en absoluto, cero", indicó molesta.

Por último, y ya más relajada, la mediática contó el rol que sí está desempeñando por estos días: "Ahora estoy 100 % abocada a Dieguito y más con la pandemia, que estamos acá en casa estudiando. Haciendo de mamá y volviendo a hacer segundo grado", bromeó.