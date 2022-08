Dalma Maradona difundió un chat con Verónica Ojeda: “¿Quién es la que se hace la buena?”

Parece que la paz entre los herederos de Maradona se terminó. Lejos quedó aquella famosa foto de Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, junto a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando. Ahora, la tensión volvió a reinar y todo indica que será una larga batalla.

El nuevo conflicto se desató cuando Mario Baudry, el abogado de Dieguito Fernando y pareja de Ojeda, aseguró que le faltan 2 millones de dólares a la cuenta que actualmente pertenece a los herederos del astro del fútbol. A raíz de esta información, Villafañe y Ojeda protagonizaron un fuerte cruce al aire de C5N. Dalma, fiel a su estilo, no se quedó callada.

Dalma Maradona publicó un chat con Verónica Ojeda y lo eliminó. (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

La hija mayor del “10″ utilizó su popular cuenta de Instagram, donde la siguen más de 1,7 millones de usuarios, para publicar la captura de un chat privado que mantuvo con la ex de su papá. La idea de Dalma era explicarles a sus seguidores, y a la opinión pública en general, por qué no le había respondido un mensaje de audio a Ojeda. Pero después de algunos minutos eliminó el posteo.

Sin embargo, la periodista Estefi Berardi capturó la historia y la compartió para que la puedan ver todos. “Dalma subió esto y lo borró”, indicó en la parte superior del posteo. Tal como se puede observar en la imagen, la conversación entre la hija de Maradona y Ojeda se produjo el 25 de julio pasado, el día que nació Azul, la segunda hija de Dalma.

Verónica Ojeda y Dalma Maradona, otra vez enfrentadas (Foto: Archivo-Instagram/@dalmaradona)

El diálogo venía en buenos términos. “¡Felicitaciones! ¡Bienvenida, Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos”, escribió la mamá de Diego Fernando. “Gracias, Vero. Estoy bastante dolorida, ¡pero feliz!”, le respondió apenas un minuto después. “Disfrutá, Dal. Cuando se despierte Dieguito te manda un saludito a su sobrina”, continuó la conversación Ojeda. Casi dos horas más tarde, le envió el audio con el saludo prometido, pero Dalma nunca se lo respondió y eso la hizo enojar. Por eso la mamá de Azul explicó su versión de los hechos.

Según Dalma, cuando recibió el mensaje de Ojeda ya no tenía el teléfono a su alcance porque tuvo que someterse a una transfusión de sangre. “Acá, justo acá, es donde me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima”, sostuvo. “Cuando me lo vuelven a dar y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales diciendo m... de mí...”, aseguró. Como si fuera poco, elevó el tono del reclamo: “¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?”, se preguntó la hija del “10″. Y para dar por finalizado el asunto, sentenció: “¡Acá las pruebas y se termina la historia para mí!”.

El día del nacimiento de Azul también había utilizado su cuenta de Instagram para defender a su mamá. “¡Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo! Tan hermosa persona, ¡tan educada y todo lo lindo!”, escribió. “Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres. De hecho, ¡muchas seguidoras me piden compartir a la Tata!”, reveló Dalma.

El mensaje de Dalma Maradona para Claudia Villafañe lleno de indirectas (Foto: Instagram @dalmaradona)

Sin embargo, el mensaje también vino cargado de indirectas. “Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar...”, deslizó de manera incógnita, sin querer dar nombres. Y cerró el mensaje: “Vos, Tata, sos luz y amor. ¡Y eso tampoco se puede ocultar! ¡Te amo!”