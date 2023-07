“Es un payaso”: el durísimo cruce en vivo entre Verónica Ojeda y Mauricio D’Alessandro

escuchar

Luego de un tiempo largo alejada de los medios, Verónica Ojeda reapareció en una entrevista a LAM (América) para hablar sobre su experiencia con el cirujano Aníbal Lotocki, quien es foco mediático a causa del delicado estado de salud de Silvina Luna. Sin embargo, la entrevista tomó otro color cuando se cruzó al doctor Mauricio D’Alessandro, quien era el invitado del programa de este viernes.

Verónica Ojeda estaba contando su experiencia con el cirujano Lotocki, quien la operó en el pasado y denunció que le había agregado cosas que no le pidió, cuando de repente, la invitada sorprendió a todos. “¿Me pueden sacar a este señor de al lado mío?”, acotó en referencia a D’Alessandro y luego agregó: “Lo ponen al lado mío a este señor que no quiero que lo pongan junto a mí”.

El picante comentario de Verónica Ojeda contra D'alessandro

“¿A Mauricio?”, preguntó el conductor de televisión y luego acotó sus órdenes. “Prefiero verte a vos Ángel o a las bellezas que tenés alrededor tuyo”, señaló. Cuando la cámara sacó de foco al doctor, la invitada aclaró en tono irónico: “Ahora sí hay una imagen hermosa”, dijo para las risas de los panelistas.

Luego del incómodo momento, la expareja de Diego Armando Maradona contó detalles de su mala experiencia con Lotocki y una vez que finalizó el móvil, De Brito le consultó a D’Alessandro qué había pasado para que Ojeda no quisiera ni verlo.

El acalorado cruce entre Verónica Ojeda y Mauricio D'alessandro

“Estamos enfrentados judicialmente y ella perdió, está enojada, es comprensible”, indicó en referencia a las denuncias contra Matías Morla, exabogado de Diego Maradona, y luego agregó: “Perdió en todo lo que inventó. Las denuncias que hizo, te acordás que mil veces decía que tenía los mejores abogados del mundo. Los que pierden los juicios se enojan y tienen razón”, indicó.

No obstante, al escuchar sus palabras, Verónica Ojeda volvió al móvil, furiosa. “Miente, miente, que algo quedará...”, introdujo y luego agregó: “Él no me ganó absolutamente nada, es un payaso (...) Dijiste cualquier cosa. No me ganó a mí ni a mí ni a los herederos. El juicio de Diego va a comenzar a fin de noviembre y este hombre es un farsante, dice cualquier cosa”.

“Después quiere ser intendente de las personas, ¿quién lo va a votar a este hombre? Por favor”, manifestó. No obstante, el conductor le consultó por qué se enojaba con el abogado y no con Morla, quien es su problema. “Porque él habla de mí y dice mentiras. A mí nadie me ganó nada”, respondió.

“Todo lo que vos quieras, pero este payasín te ganó todas las causas”, acotó el abogado para que la invitada se enfurezca aún más. “Entonces vení con los documentos y mostralos, querido. Vení y mostrá qué me ganaste”, manifestó Verónica. Pero la discusión tomó otro color cuando Verónica habló de su hijo y el abogado la pisó con su voz y no la dejó redondear la idea. Ahí sí, Verónica se puso furiosa.

El tenso cruce finalizó con una frase de ella: “Si querés atacame a mí, pero no a mi hijo, con la familia no, eh. Si vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de tu familia también”. Ángel de Brito decidió darle un punto final y dejar el debate para otra ocasión, ya que el tema principal de ambos personajes era el accionar de Aníbal Lotocki con sus pacientes.

LA NACION