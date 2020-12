Cantando 2020: la angustiada de Gladys "La Bomba Tucumana" Crédito: Prensa LaFlia

"Ayer me pasó de todo, y encima perdí mi celular, muy caro, que me regaló mi hijo. Estaba hablando por teléfono mientras conducía. Era una videollamada, y cuando bajé de la camioneta ya no lo tenía. Busqué por todos lados pero nada". Compungida, Gladys "La Bomba" Tucumana contó esta tarde en Hay que ver, por elnueve, que sufrió el robo de su nuevo teléfono. "Necesito el celular porque estoy en comunicación con mi familia, con mi hijo, y por cuestiones de trabajo", remarcó.

Segura de que eso fue la gota que rebalsó el vaso, Gladys se refirió luego a su participación en Cantando 2020, donde tuvo un cruce fuerte con Karina "La Princesita". "Acepté ir al certamen sabiendo las reglas del juego, y que me iba a juzgar. Me dedico a cantar y estoy muy expuesta. Vivo de la música. Y me acompaña mi hijo (Tyago Griffo), que es un gran cantante y creo que debería ser el ganador. Es el mejor cantante del certamen. Sé que no va a suceder eso pero no me molesta. Hoy nos vamos. Es un presentimiento", sentenció.

"Respeto a todas las personas del jurado, soy muy centrada y cuando quiero jugar juego pero en este Cantando no quise hacerlo. Todo tiene un límite. No tengo nada para decir de Karina ni de nadie. Soy una mujer sanguínea y visceral y, por mi tono de voz, quizá cae mal lo que digo", agregó la cantante.

José María Listorti, conductor de Hay que ver, insistió en querer saber por qué Gladys se encuentra tan triste. "Es verdad, no es por el celular que es un bien material. Acepté estar en el Cantando porque estaba sin trabajo y mi hijo también, sabiendo y arriesgándome a ser juzgada, cosa que para un artista no es lindo. Pero soy una artista popular y la gente humilde me quiere y me aceptó hace muchos años. No tengo que dar explicaciones".

Luego, Gladys opinó sobre las mejores voces del reality. "La mejor voz femenina es Ángela Leiva y después Rocío Quiroz. Y en voces masculinas mi hijo es la mejor voz del universo y tal vez después Rodrigo Tapari o Dan Breitman. Brian Lanzelotta, honestamente, no me gusta como canta, como tampoco me gusto yo como compañera de mi hijo. Me gustaría que mi hijo cantara con Ángela o con Lula Rosenthal (compañera de Miguel Ángel Rodríguez). Yo lo hago mejor sola porque no soy dúctil. Como dice Mediavilla: soy una bailantera. Sería injusto irme hoy. El jurado debería salvar a mi hijo. Tiene que ganar una persona que cante y no una que no cante. Yo soy una clase media de la música, pero tengo sentimiento aunque mi voz esté cascada".

Finalmente, la cantante se refirió al enfrentamiento que tuvo anoche con Karina. "Hay una palabra que dijo anoche y es que la gente 'razona' en la casa. Yo dejé el secundario pero estudié. ¡Menos mal que la gente razone en sus casas! ¡Gracias! En el certamen se dieron cuenta de todo. Estoy de vuelta en la vida", cerró entre risas.

