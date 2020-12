Gladys y una noche de mucha tensión Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 02:07

La presentación comenzó accidentada. Cuando Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron que iban a aparecer Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Griffo, la gran pantalla del estudio del Cantando 2020 no se abría y los artistas no podían ingresar. Tres veces debieron presentarlos, hasta que finalmente entraron por el costado.

Luego de saludar a los conductores y al jurado, hicieron la canción "Libre y solterito" y Tyago contó que le pareció un "tema lindo, con alegría". En la devolución, Nacha preguntó: "¿Qué pasó? Fue como un viaje a julio, cuando estaban recién arrancando. La verdad es que pueden hacer mucho más. No sé por qué están boicoteándose de esta manera. No me gustó nada" (5).

Luego llegó el turno de Karina "La Princesita" Tejeda, que ante todo quiso hacer una aclaración: "En la devolución anterior yo le puse un siete, y Gladys me dijo que 'era feo lo que yo hacía'. Y yo no necesito exponerla, que sepa que yo no mezclo la cosas. Yo trato de ser lo más justa posible, en la pista he tenido amigos que cuando no cantaron bien, se los dije. Entiendo que crees que mis notas son por ser mala, pero no es así". Sin ninguna intención de dejarlo pasar, Gladys respondió con enojo: "Yo nunca dije eso. No cuestiono tu puntaje, ¿de dónde sacaste eso? Yo te admiro muchísimo. Tus primeros discos eran más o menos, pero ahora pienso que sos una gran cantante. Yo soy de los noventa, vos sos una chiquita de ahora".

Visiblemente molesta, pero con la intención de bajar el tono de la discusión, Karina respondió: "Gladys, lo que decís no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo voy a ser justa". Sin embargo, la participante le retrucó una vez más: "Yo tengo mucho taco gastado, te dejo pasar muchas a vos porque te quiero. Yo te aprecio, pero no voy a dejar que me retes".

Finalmente, "La Princesita" dijo que el estilo de la canción les queda bien, y explicó: "Mi devolución es con respecto a Tyago. Gladys se equivocó en todas las partes de la canción. Te olvidaste de la letra" (5).

En su turno, Oscar Mediavilla le aconsejó a Gladys que no se enojara con las devoluciones desfavorables, marcó que hubo algunos errores y dijo que la canción no lo entusiasmó (6). Por último, Moria Casán confesó que, luego de tanta discusión, se había olvidado de lo que vio y, con su voto secreto, cerró la tensa presentación.

Conforme a los criterios de Más información