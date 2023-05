Gladys “La bomba tucumana” reveló la desgarradora realidad detrás de sus ataques de pánico

escuchar

La salud mental se consideró un tema tabú a lo largo de la historia, pero recientemente contó con mayor visibilidad. Las celebridades internacionales utilizaron las redes sociales para plasmar un problema que afecta a casi mil millones de personas, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2019. Artistas como Alejandro Sanz, Karina La Princesita o Rusherking relataron cómo vivieron la depresión y la ansiedad. En las últimas horas, Gladys “La bomba tucumana” reveló que también tiene un trastorno de esta índole: “Es una sensación horrible”.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Gladys Nelly del Carmen Jiménez, conocida popularmente como La bomba tucumana, se quebró al revelar que también sufre ataques de pánico. A raíz de que distintos artistas visibilizaron el tema, la intérprete de “La pollera amarilla” advirtió: “Yo estoy igual. La verdad es que ya no sé qué pensar. ¿Será el Covid-19 que nos dejó estas secuelas? Porque yo la estoy pasando re mal”.

Gladys "La bomba tucumana" se sumó a la visibilización de la salud mental

“No tengo muchas ganas de exteriorizarlo. También estoy medicada, estoy con tratamiento, con una psiquiatra y un psicólogo”, contó la artista. Y describió: “Son ataques de pánico, que te dan y pensás que te morís, que perdés la razón. Y decís: ‘Estoy sola, cómo hago, no llego al teléfono’. Y te empezás a sentir mal del estómago, te ponés fría y pálida. No te sale la voz y se te pasan millones de cosas por la cabeza”.

La autora de “Casita blanca” detalló: “Es una sensación de muerte. Sinceramente, uno piensa que se muere”. En tanto, Gladys relató que tiene muy presente un sentimiento de soledad. “Estamos en contacto con mucha gente. Yo canté para millones de almas, en estadios, en fiestas y eventos gigantes en mi provincia. Pero, después de ese bullicio, solo queda la soledad, hay nada”, añadió.

Oleada de visibilización

En el último tiempo, los artistas del ámbito nacional e internacional hablaron de estos temas y se generó una oleada de visibilización de la salud mental. Alejandro Sanz, en medio de su gira, fue muy directo con sus fanáticos. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, señaló.

El mensaje a corazón abierto de Alejandro Sanz en Twitter que generó preocupación entre sus fans Twitter @alejandrosanz

Y siguió: “Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”. En tanto, el cantante español expresó que, a raíz de su mensaje, recibió muchos mensajes de cariño y advirtió que trataría de no suspender la gira: “Tuve un brote fuerte este fin de semana y, aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se despertó una luciérnaga en mi pecho”.

Un testimonio que ayudó a visibilizar la problemática que suponen los trastornos mentales en la sociedad para las personas que los padecen. También utilizaron este canal para hablar de salud mental artistas como Karina “La Princesita”, Rusherking, el futbolista español Andrés Iniesta o Ricky Martin.

