Carla Bruni habló de su lucha contra las adicciones y la promesa que le hizo a su hija: “No me liberé por completo”

Durante años, Carla Bruni encontró en el alcohol y el tabaco una manera de sobrellevar emociones y dolores que le resultaban difíciles de afrontar. Lo que en un principio consideraba un apoyo terminó convirtiéndose en una dependencia de la que, según reconoce, todavía no se siente completamente liberada. A los 58 años, la cantante, modelo y exprimera dama francesa volvió a hablar abiertamente sobre sus adicciones y explicó cómo intenta mantenerse sobria.

Su testimonio forma parte de Merci pour le non (Gracias por el no), el nuevo libro de la cantante y actriz francesa Elisa Tovati, publicado el 21 de octubre por Éditions du Rocher. La obra reúne las experiencias de artistas, deportistas, escritores y otras personalidades que atravesaron momentos difíciles y debieron tomar decisiones que cambiaron sus vidas.

En uno de los fragmentos del libro difundidos por la revista francesa Closer, Bruni reconoció el lugar que llegaron a ocupar ambas sustancias en su vida. “Durante mucho tiempo, mis adicciones al tabaco y al alcohol fueron para mí un verdadero apoyo. Me permitían anestesiar ciertas emociones, ciertos dolores y mantenerme en pie”, confesó.

Carla Bruni habló de su lucha contra las adicciones al alcohol y al tabaco: “Durante mucho tiempo fueron para mí un verdadero apoyo. Me permitían anestesiar ciertas emociones, ciertos dolores y mantenerme en pie”

Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió. Aunque durante años encontró cierto alivio en esos hábitos, hoy reconoce que detrás de esa sensación existía una dependencia mucho más profunda. “Aunque se pueda disfrazar de placer, la adicción tiene un matiz morboso que no se puede ignorar”, reflexionó.

En la actualidad, la artista asegura que encontró en la abstinencia una manera de afrontar su relación con el alcohol. Para mantenerse sobria, explicó que se apoya en algunas de las enseñanzas de Alcohólicos Anónimos, aunque aclaró que nunca participó directamente de su programa de recuperación.

“El único tratamiento real contra las adicciones es la abstinencia y la sobriedad”, sostuvo desde su experiencia personal. También destacó el método de los doce pasos: “Nunca lo seguí directamente, pero utilizo su método y sus enseñanzas para mantenerme sobria y siento un gran placer en la sobriedad. Porque la adicción es una enfermedad mental que se parece a una especie de ritual, sagrado y venenoso”, expresó en el libro.

Pese a los cambios que consiguió introducir en sus hábitos, Bruni evita considerar que el problema quedó definitivamente atrás. “No me liberé por completo de mis adicciones porque esta enfermedad no depende de las circunstancias externas, sino de una situación interna. Es un asunto de uno consigo mismo”, expresó en otro de los pasajes del libro recuperados por Closer.

La cantante también habló de cómo influyeron las circunstancias de su vida en su bienestar emocional. En una conversación con Tovati recordó que, durante sus años como primera dama de Francia, entre 2008 y 2012, se sintió menos presionada que en la década del noventa, cuando se convirtió en una de las modelos más reconocidas del mundo.

Bruni durante un desfile en 1995, cuando era una de las grandes figuras de la moda internacional. En aquella década trabajó para firmas como Chanel, Versace y Givenchy AFP

“Cuando estuve en el Elíseo, la presión no aumentó. Al contrario, disminuyó un poco, porque mi marido fue una enorme fuente de protección para mí y eso alivió una ansiedad que arrastraba desde hacía tiempo”, explicó sobre Nicolas Sarkozy. Y agregó: “Mi marido es muy protector con su familia y, aunque el Elíseo no es precisamente un lugar que invite a la tranquilidad, me sentía segura”.

La modelo y Nicolas Sarkozy están juntos desde 2007 y se casaron el 2 de febrero de 2008. La cantante aseguró que su marido fue una importante fuente de protección durante sus años como primera dama MAXPPP / AURELIE AUDUREAU - EFE

La promesa que le hizo a su hija para dejar el alcohol

Su decisión de mantenerse alejada de las bebidas alcohólicas también está relacionada con su familia. En junio de este año, durante una entrevista en el podcast Sens et confidences, conducido por Judith Beller, Bruni reveló que había asumido un compromiso muy especial con Giulia, la hija que tuvo junto al expresidente francés. “Le hice una promesa a mi hija, que me dijo: ‘No tomes alcohol durante un año’. Y yo le respondí: ‘Está bien’”, contó en aquella conversación.

La pareja junto a su hija Giulia, nacida en 2011. La cantante reveló que le prometió a la adolescente pasar un año sin beber alcohol, un compromiso que asumió como parte de sus esfuerzos para mantenerse sobria Agencias

La cantante reconoció que cumplir aquella promesa había resultado una experiencia positiva. En ese mismo intercambio, definió el alcohol como un “veneno delicioso, pero indigesto”.

Su decisión también se vincula con el deseo de proteger a sus hijos. Además de Giulia, nacida en octubre de 2011, Bruni es madre de Aurélien Enthoven, fruto de su relación con el filósofo francés Raphaël Enthoven, quien nació en 2001.

En Merci pour le non, la artista reconoció que una de sus mayores preocupaciones es que sus hijos puedan atravesar dificultades similares a las que ella experimentó. “Sigo alerta y activa frente a la adicción porque no quiero transmitir esta enfermedad a mis hijos”, aseguró.

La exprimera dama también expresó su alivio al considerar que su hijo mayor no parece haber desarrollado los mismos problemas y explicó que intenta prestar especial atención a su hija menor.

La enfermedad que mantuvo en secreto durante años

Las confesiones reunidas en el libro de Tovati también incluyen otro episodio difícil de la vida de la cantante: el cáncer de mama que le diagnosticaron a fines de 2019 y que decidió mantener en privado durante casi cuatro años.

Bruni explicó que durante ese período prefirió no hablar públicamente de su enfermedad porque temía que su identidad quedara asociada al diagnóstico. “No quería verme reducida a eso. No quería ser vista como una enferma. Quería seguir existiendo como artista, como mujer, como ser vivo”, expresó.

Sin embargo, también admitió que mantenerlo en secreto tuvo consecuencias: “Pero ocultarlo también te aísla. Es una forma de aislamiento. Y cuando ya tenés antecedentes, la soledad es muy violenta”.

En otro pasaje, recordó el impacto que le provocó enterarse de que tenía cáncer. “El diagnóstico siempre es brutal. Incluso cuando creés que sos fuerte. Incluso cuando creés que podés afrontar esa mirada”, confesó.

Fue recién en octubre de 2023 cuando decidió compartir su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana del cáncer de mama.

En diciembre de 2025, la cantante anunció a través de Instagram que había finalizado cinco años de hormonoterapia, después de haber atravesado una cirugía y sesiones de radioterapia.

Desde que hizo público su diagnóstico, utiliza sus redes sociales para insistir en la importancia de realizarse mamografías periódicas. Este octubre volvió a sumarse a la campaña de concientización sobre el cáncer de mama con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Durante esta campaña de Octubre Rosa contra el cáncer de mama, tengo un solo mensaje para ustedes, amigos: ¡Háganse los controles!”.