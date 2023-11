escuchar

La entrega de los premios Martín Fierro Latino , la primera edición de este reconocimiento celebrada en Miami para distinguir a grandes personajes y programas de América Latina, sigue generando polémica. A la “estafa” denunciada por los socios de los organizadores argentinos, se suman nuevas voces críticas de personalidades que participaron de la ceremonia.

El reconocido actor y cantante venezolano Carlos Mata se mostró indignado por la forma en que se llevó a cabo el evento . Según informó el programa Socios del espectáculo (eltrece), la célebre figura de las telenovelas expresó su malestar y envió sus quejas a una de las productoras del evento a través de un mensaje de texto.

Las palabras del artista dirigidas a la productora Denise del Pino, según mencionó Rodrigo Lussich, fueron las siguientes: “Corazón, te agradezco mucho. Sé que esto es algo que se te escapó de las manos, pero es la situación más bochornosa y desagradable que me ha tocado pasar en este trabajo”.

El artista habría calificado a la gala de “denigrante, marginal y de mal gusto”. A ello, sumó: “Ni siquiera usaré la frase ‘poco profesional’ porque claramente esa gente no sabe qué es ser un profesional. No quiero hablar nada más de este tema ni pronunciarme. Lo que hizo esa gente no tiene nombre”.

La primera edición internacional de los famosos premios argentinos entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reunió en el Teatro Manuel Artime de Miami a figuras como el Puma Rodríguez, Susana Giménez y Lupita Ferrer. Sin embargo, detrás del glamour se registraron varios escándalos.

A través de la cuenta de X (antes Twitter) de LAM (América), se informó acerca de los momentos más incómodos que se vivieron durante la ceremonia. “Susana [Giménez] iba a ganar el Martín Fierro de Diamante, pero se fue antes porque se aburrió, así que quedó el premio en una mesa y ni lo presentaron a pesar de que lo habían anunciado. Susana también iba a presentar el premio a Don Francisco”, mencionaron.

Además se apuntó que la Doctora Polo estaba furiosa porque esperó casi una hora afuera, entró y se fue a la media hora diciendo que era un premio solo para argentinos, y Gaby Álvarez (reconocido RR.PP.) “estuvo a los gritos porque quiso hacer entrar a 30 personas y entraron 20″.

En tanto, la actriz venezolana Lupita Ferrer se habría enojado porque Zaira Naira entró antes que ella. “¿Quién es esa muchachita que nadie conoce? Y yo con 70 años me dejan esperando afuera”, habrían sido sus palabras tras la velada.

“Denise del Pino, que hacía la red carpet con Robertito Funes, estaba indignada porque ella llegó 2 horas antes, hizo pruebas de sonido y demás, y él llegó cuando el evento ya casi empezaba. Estaba enojada y decía que Robertito era poco profesional”, agregaron en LAM.

Los coproductores de los premios también denunciaron fallas en la organización y tendrían previsto iniciar un juicio por el “bochornoso” desarrollo de la ceremonia, según informaron en el programa de América. Y apuntaron que los dueños de los derechos reclamarían un reembolso ante la Justicia del país norteamericano por los inconvenientes sufridos durante la gala.

“Va a haber muchos problemas y muchas demandas”, adelantó Yanina Latorre. Y agregó: “Tengo el contrato y sé cuánto cobró APTRA. Al Martín Fierro originariamente los compraron este matrimonio de Óscar Posedente y María Castro, que son de Semanario Argentino. El objetivo era empezar a mover un poco lo que es la televisión miamense con la argentina. Lo iban a hacer en 2019 y en 2020, pero vino la pandemia y quedó frenado. Firmaron por 5 años, les queda este y el que viene. El precio de los derechos fue de 15.000 dólares (5.675.000 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha). El matrimonio no vio un peso hasta ahora. Se quieren morir. Se sienten estafados, María llora un montón”, señaló la panelista sobre la empresaria argentina radicada en Miami.

Con relación a la presunta demanda que iniciarían los socios, la angelita también advirtió: “No solo ellos quieren denunciar, hubo mucha gente que se sintió destratada y maltratada por Diego Suárez [quien se encargó de la organización]. Tienen videos, tienen chats de chicas que estaban contratadas para hacer cosas en el evento… En los Estados Unidos no se jode con las demandas”.

LA NACION

