El pasado fin de semana tuvo lugar en Miami, Estados Unidos, la entrega de los premios Martín Fierro Latino, la primera edición de este reconocimiento que buscó distinguir a grandes personajes y programas de América Latina. Sin embargo, denunciaron fallas, desorganización y varios argentinos manifestaron su enojo por el evento. Desde LAM (América TV) dieron a conocer las internas y el motivo por el que quienes tienen la potestad de los derechos, iniciarían un juicio por el “bochornoso” desarrollo del mismo.

El Martín Fierro es uno de los premios más importantes del país, el cual reconoce a la televisión, la radio y sus múltiples producciones. Con la intención de internacionalizarlo, se lo trasladó a la ciudad estadounidense que mayor población latina concentrada y se entregó a diferentes personalidades de la región. No obstante, su proceso generó controversia y se llevó más críticas negativas que positivas. Ahora, los dueños de los derechos, entre angustia y desconcierto, irían por un reembolso ante la Justicia del país norteamericano.

Desde el sillón de LAM, Yanina Latorre fue quien dio los detalles del escándalo que se presentó en las últimas horas y que tendría en el ojo de la tormenta a Diego Suárez, quien se encargó de la organización del evento y actualmente desapareció de la escena pública.

“Va a haber muchos problemas y muchas demandas”, soltó Latorre y agregó: “Tengo el contrato y sé cuánto cobró APTRA. Al Martín Fierro originariamente los compraron este matrimonio de Óscar Posedente y María Castro, que son de Semanario Argentino. El objetivo era empezar a mover un poco lo que es la televisión miamense con la argentina. Lo iban a hacer en el 2019 y en el 2020, pero vino la pandemia y quedó frenado. Firmaron por 5 años, les queda este y el que viene. El precio de los derechos fue de 15.000 dólares (5.675.000 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha)”.

“El matrimonio no vio un peso hasta ahora. Se quieren morir. Se sienten estafados, María llora un montón”, señaló Yanina sobre la empresaria argentina radicada en Miami. Sobre ello, Maite Peñoñori acotó: “Siente que en ningún momento le dieron el lugar de socia realmente, sino que Diego Suárez se apropió de todo”.

“Ella asume que se equivocó con Diego. Lo contrataron como productor. Los derechos son de ella, tengo el contrato, son una sociedad abierta. Dice que Suárez empezó a manejar todo y que se sintió como avasallada y lo dejó. El tipo se adueñó del evento, invitó a sus amigos y a la gente que ella quería invitar, no la invitó, hizo las ternas él”, contó Latorre.

Acerca de la presunta demanda que iniciarían los socios, la angelita dijo: “No solo ellos quieren denunciar, hubo mucha gente que se sintió destratada y maltratada por Diego Suárez. Tienen videos, tienen chats de chicas que estaban contratadas para hacer cosas en el evento… En Estados Unidos no se jode con las demandas”.

“Por ejemplo, en el hotel donde estaba el ‘Pollo’ Álvarez, que es de una amiga de Pampita, no habían pagado el cuarto y él se tenía que ir, pero no lo iba a pagar porque firmó un contrato. No había aparecido Diego Suárez a pagar, lo llamaron y fue, pero todo este manejo económico le están reclamando a los Posedente y ellos no vieron un peso. Fue todo un fiasco, por eso la gente se empezó a ir y el matrimonio está muy dolido, porque fue la cara de ellos, los papeles están firmados por ellos y ahí no existe Diego Suárez”, explicó Latorre.

Por último, la panelista apuntó contra Luis Ventura -el presidente de APTRA- y leyó un mensaje que recibió desde la producción de NET TV, que tuvo los derechos para transmitir el Martín Fierro Latino. “Del canal me dicen que están que trinan. Salió todo muy desprolijo, Luis no atendió ninguna de las marcaciones que le hicieron para la dinámica de la ceremonia. Los técnicos están muy calientes por todo lo que pasaron ahí y también están enojados con Luis y con los hijos”, confió.