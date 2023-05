Carlos Monti se quebró al hablar de la enfermedad de su mujer, Silvia: “Hace seis años que duermo con un ojo abierto”

escuchar

Este miércoles por la mañana, las lágrimas, el desconcierto y la tristeza invadieron el panel de Desayuno Americano. El matutino estaba repasando la entrevista que Silvina Luna dio ayer en LAM (donde contó cómo transita sus días mientras espera su trasplante de riñón) cuando Carlos Monti reveló el drama que atraviesa junto a su mujer, quien desde hace seis años lucha contra una leucemia.

“Hace seis años que está enferma. Ella fue trasplantada de médula hace seis años porque tenía leucemia”, comentó el periodista de espectáculos, dando cuenta que entiende perfectamente por lo que está pasando la ex Gran Hermano. “Antes del trasplante, te hacen hacer un cursito donde te van contando cómo son los procedimientos y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias porque pueden pasar tres cosas: que el organismo lo acepte, que el organismo lo rechace o un injerto contra huésped, que fue lo que se le despertó a ella a los 40 o 50 días del trasplante”, relató angustiado.

Tras contar que luego de hacer un estudio para ver quién era cien por ciento compatible le trasplantaron la médula de su cuñado, Monti compartió con lujo de detalles cómo es el proceso: “ Tuvimos la suerte de que el hermano de ella, Ignacio, era compatible. El trasplante en sí mismo dura una hora, pero hay una preparación previa. Primero le barren su médula a través de una quimioterapia para llegar al trasplante. De noviembre (que es cuando se enteró de su enfermedad) a marzo (que es cuando la trasplantaron) hizo quimio; la última fue la más fuerte de todas porque le dejan la médula en cero ”, indicó.

A pesar de que la operación salió bien, a las semanas Silvia fue víctima de esa tercera opción que estaba dentro de los planes, que es que la médula de su hermano no se reconoce en el organismo de ella, por lo cual ataca a sus órganos. “Eso obliga a otro tratamiento que, al principio, no dio el resultado esperado. Ahora está en Fundaleu haciendo otro que se llama fotoféresis, donde le sacan sangre, la licuan en una máquina para atacar los eosinófilos (que son los que la atacan a ella) y le vuelven a meter su propia sangre”, relató sobre este tipo de tratamiento que realiza tres veces al mes, además de tomar “una batería de pastillas diarias y corticoides”.

Ante la mirada atenta de sus compañeros, el panelista aseguró que a raíz de este diagnóstico su vida y la de su familia cambió para siempre: “Ella está con internación domiciliaria. Tiene kinesiólogo, enfermera, médica clínica. Nos cambió la vida a todos”, dijo entre lágrimas.

Su angustia inmediatamente llegó a todo el panel que, al escucharlo, enseguida rompió en llanto. “ Mi mujer es una luchadora, una leona. Hemos pasado momentos muy complicados, internaciones muy largas, sin embargo, siempre con una sonrisa intentando llevarla hacia delante. Nos tocó esto y con mis hijos y mis consuegros estamos todos empujando para el mismo lado; tratando de llevarla lo mejor posible. No es fácil, pero hay que asumirlo. Uno tiene que seguir trabajando y luchando”, agregó totalmente quebrado.

Respecto a cómo se enteró de su diagnóstico, Monti recordó: “Mi mujer había llegado de viaje, había tenido un episodio al que no le había dado mucha importancia. Se había hecho todos los análisis previos y estaba todo bien. Cuando volvimos fue a hacerse un chequeo y de repente me llama y me dice: ‘Vení que el hematólogo quiere hablar con vos’. Fui y el médico me explica: ‘Tiene leucemia. Lo bueno es que el carácter de leucemia que tiene permite el trasplante, así que vamos a hacer lo imposible para que esto funcione’”.

Tras asegurar que actualmente no hay posibilidad de un nuevo trasplante, el periodista contó que de a poco su mujer está empezando a mejorar. “Sus valores están mucho mejor a los de antes. Pero es algo crónico”, advirtió mientras la definía como una mujer muy alegre, muy vital y muy encantadora. “ Es artista plástica y tuvo que dejar todo porque la prioridad era su salud. Todos nos readaptamos a la vida de ella. Hace seis años que duermo con un ojo abierto. Escucho como respira y ya me doy cuenta como está. Las veces que yo la he internado porque me daba cuenta que no estaba bien” , expresó mientras se secaba las lágrimas de sus ojos.

Carlos Monti se desempeña actualmente como panelista en Desayuno americano Instagram @carlosmontiok

“Qué compañero que sos, Carlos”, lo interrumpió una de sus colegas, mientras él afirmaba que hace lo que puede. “A ella le hace bien viajar, cada vez que podemos... Con el permiso de los médicos, viajamos. Lo que a mí me atemoriza es que me pase algo a mí. ¿Quién se va a quedar con ella? Los chicos están casados. Pero bueno, es lo que me tocó, lo enfrento, tengo que seguir trabajando”, confesó angustiado.

“Y no perder la fe, Carlos. Ahora me tenés a mí también para lo que necesites, ¡vamos!”, le dijo Luisa Albinoni mientras él le agradecía sin poder hablar. Otra de las que se mostró totalmente quebrada fue Natalie Weber, quien años atrás padeció cáncer de mama. “Yo con estos temas no puedo hablar, perdón”, esbozó a puro llanto y con su rostro empapado.

Pamela David, que conoce de cerca la lucha de Monti, le dedicó unas tiernas palabras al periodista y le recordó que de ahora en más cuenta con todo su equipo para lo que necesite. Muy agradecido, el conductor explicó por qué muchas veces rechaza algunas invitaciones o no puede ser parte de algunas reuniones post programa. “Esto es un trabajo de postas. Yo me voy y llega la enfermera, y cuando yo llego, ella se va. Por eso se me complica muchísimo las invitaciones a algún programa o a alguna cena, además de que quiero estar con ella. Llega el fin de semana y no me interesa otra cosa que estar ahí con ella”, concluyó visiblemente emocionado.

LA NACION