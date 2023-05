Ricky Martin se defiende y pide desestimar la contrademanda de su sobrino por conducta sexual no consensuada

escuchar

Frente a las nuevas acusaciones de su sobrino por presunta “conducta sexual no consensuada” , Ricky Martin se defendió ante la justicia y solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan de Puerto Rico que desestime la contrademanda presentada por el joven. Las controversias judiciales entre el cantante y Dennis Yadiel Sánchez Martín comenzaron en julio de 2022 cuando le fue concedida al denunciante una orden de protección contra su tío, que fue luego archivada.

El pasado 3 de mayo, la contrademanda presentada Dennis argumentaba daños causados derivados de una serie de supuestos encuentros sexuales no consentidos con el artista desde que Sánchez Martín tenía 11 años. Por ello, el joven que hoy tiene 21 años reclamó una indemnización de 10 millones de dólares.

En la réplica de Ricky Martin a la contrademanda, la cual fue presentada por los abogados del cantante y difundida en los medios de comunicación de su país, se asegura que los daños que se reclaman son “irreales y/o especulativos” y niega “rotunda e inequívocamente” los hechos denunciados. Además califica las acusaciones de Sánchez Martin como de “naturaleza frívola y temeraria”.

El sobrino de Ricky Martin indicó que algunos de esos supuestos encuentros se dieron en el auto del cantante cuando lo buscaba por la escuela y declaró que su tío lo llevaba a lugares solitarios en esos ratos. En el documento presentado por el artista esta misma semana ante el tribunal, se asegura que Martin “nunca ha estado a solas” con su sobrino “ni en su carro ni en algún otro lugar”. Sánchez Martín también acusaba al cantante de abusar de él en Nueva York, cuando participaba en la obra Evita.

La defensa del intérprete de “Livin’ La Vida Loca” señaló que su cliente “nunca estuvo a solas con su sobrino, ni en su camerino ni en otro sitio, ya que el demandado estuvo en todo momento acompañado de otros miembros de la familia”.

La contrademanda del sobrino de Ricky Martin es la respuesta a la demanda civil del cantante en septiembre por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios . En julio de 2022, comenzaron las controversias judiciales entre ambas partes cuando a Sánchez Martin le fue concedida una orden de protección contra su tío, que posteriormente fue archivada.

El joven, que es hijo de Vanesa Martin (media hermana del artista), afirmaba entonces ante la Justicia que había sido víctima de abuso doméstico e incesto por parte de su tío. Sus dichos y una posible condena que rondaba los 50 años de cárcel, armaron un gran revuelo mediático y judicial que puso a Ricky Martin en la primera plana de todos los medios.

A pesar de ello, a las semanas, el propio Sánchez terminó pidiendo que se desestimara el caso y el boricua quedó absuelto. “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación. No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez. Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó el intérprete, muy conmovido a través de su cuenta de Instagram.

El artista también argumentaba en ese momento que el joven padecía supuestos trastornos mentales: “A la persona que estaba diciendo estas tonterías le deseo lo mejor y que encuentre ayuda para que pueda empezar a vivir una nueva vida llena de amor, verdad y alegría, y [deseo] que no lastime a nadie más”, mencionó. Sin embargo, a las semanas, fue él quien decidió sentar en el banquillo de los acusados a su familiar demandándolo por 20 millones de dólares. Según su defensa, Sánchez es un “inadaptado” que se jactaba de ser su sobrino y que le enviaba hasta diez mensajes al día durante un período de cuatro meses. A su vez, fue acusado de publicar el número de teléfono celular del cantante en Internet y creó una cuenta de Instagram para uno de sus hijos, algo que puso muy nerviosa a toda la familia.

