La romántica ceremonia de compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza: “Enlazados”

escuchar

Tras un primer acto de compromiso sellado en Italia a comienzos de este año , Cristina Pérez y Luis Petri volvieron a reafirmar su amor en un encuentro íntimo, esta vez al pie de la Cordillera de los Andes. La periodista y el político celebraron su pacto de unión en Mendoza rodeados de sus seres queridos y mostraron sus anillos.

En un marco de ensueño, entre montañas y viñedos teñidos por los colores otoñales, la conductora de Telefe noticias y el precandidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza revalidaron su apuesta al amor en la localidad de Uspallata.

La pareja compartió las imágenes del emotivo festejo en las redes sociales con intercambios de románticos mensajes que recibieron, además, el afecto de colegas y amigos. En las fotos, se puede ver a la también locutora luciendo un look campestre en tonos claros y marrones con botas y sombrero, paleta similar a la del vestuario del futuro novio, quien es oriundo de Mendoza.

La familia de Cristina Pérez viajó desde Tucumán a Uspallata para participar de la celebración, en la que también estuvo presente el círculo cercano de Petri. “Nos comprometimos como queríamos, rodeados del amor de nuestras familias y con la Cordillera de fondo, símbolo de epopeyas personales y colectivas, es también la montaña que nos une de Mendoza a Tucumán. Uspallata significa el paso elegido. Amarnos es nuestro paso elegido. Te amo”, fueron las palabras con las que la periodista se dirigió a su futuro esposo en uno de los posteos que retrataron el evento.

En otra publicación, la comunicadora compartió una foto con los anillos de compromiso que ya luce la pareja. “ Enlazados. Te amo”, escribió . A través de diversos videos donde se puede apreciar el magnetismo del lugar donde se llevó a cabo la ceremonia, la periodista mostró además distintos momentos del festejo.

Días después, ya al frente de Telefe noticias, Rodolfo Barili bromeó con su compañera acerca del alcance de esta nueva unión. “Es un poco más que un mero compromiso y un poco menos que un casamiento. Paso a paso”, aclaró la periodista emocionada. “Queremos fiesta”, bromeó el conductor, antes de que Agustina Casanova presentara al aire un resumen con las mejores imágenes de la especial ceremonia de compromiso.

Cómo comenzó la historia de amor de Pérez y Petri

La pareja se conoció a mediados de octubre de 2021 , después de protagonizar una entrevista que los dejó con ganas de conocerse más. “Él era diputado y yo le hice una nota por teléfono”, contó la periodista por aquel entonces en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe). Y agregó: “La primera vez que lo escuché hablar me gustó. ‘Habla en prosa este hombre’, dije. Pero me parecía alguien más grande, yo no lo conocía. Cuando fui a postear la nota para publicarla, dije: ‘¡Qué bombón!’. Él me agradeció, yo le agradecí. Después intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional -porque estábamos los dos cuidando todo- fue del vino, porque él es de Mendoza. No sé por qué hablamos del Cabernet Franc y ahí empezó a salir la charla”, relató.

Pasó el tiempo y la comunicación entre ellos se daba a través del chat de Instagram hasta que Petri decidió invitarla a tomar un vino. Sobre su primer encuentro, la conductora de Telefe noticias expresó: “Estaba re nerviosa. Él se dio cuenta, y es muy firme, muy seguro. Entonces, llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla e hizo como un gesto para darme como un abrazo y nos abrazamos. No nos conocíamos y estuvimos como un minuto abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda mi vida, no te miento. No sé cómo uno llega a sentir eso porque no tiene explicación”.

A partir de ese primer encuentro, nunca más se separaron. Finalmente, anunciaron que tomaron la decisión de llevar su relación un paso más allá y, tras oficializar su compromiso a través de un posteo en Instragram el pasado marzo con una ceremonia “secreta” en Italia, volvieron a declararse su amor este fin de semana en Mendoza.

LA NACION

Temas Cristina Pérez