Después del protagonismo obtenido por Javier Milei en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el candidato a presidente pasó al centro de la atención no solo por sus ideas políticas sino también por su romance con la imitadora Fátima Florez . Tras confirmarse la relación, Carlos Perciavalle se refirió desde Uruguay al incipiente vínculo.

El capocómico dialogó con el programa A la tarde (América) y contó parte del contenido de las conversaciones que mantuvo con el líder de La Libertad Avanza. “Yo a Javier Milei lo conocí personalmente una vez en una reunión, en donde había un montón de políticos, aunque yo no soy de asistir a las reuniones de políticos, pero lo saludé y me pareció muy simpático”, dijo.

Perciavalle explicó que luego empezó a sentirse identificado con el discurso de Milei. “Después lo conocí a través de sus declaraciones, de las notas que le hicieron, e inmediatamente simpaticé con él porque yo soy liberal y me encanta la gente liberal”, declaró.

Fátima Florez y Javier Milei comenzaron una relación (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Al ser consultado respecto de si el político y su flamante novia tienen pensado visitar el país vecino, reveló: “Sí, él pensaba venir ahora en estos días. Me dijo que iba a venir a Colonia por un día y que si yo podía ir hasta allá, pero yo le dije: ‘Mirá, Javier, es un poco lejos, son como 300 kilómetros desde Punta del Este’. Y él me contestó: ‘Ah, bueno, entonces los primeros días de septiembre te voy a visitar y nos vamos a dar un gran abrazo, que yo he visto tu jardín y sé que es divino, te he visto mil veces por televisión’. Así que eso, lo estoy esperando”, compartió Perciavalle.

Respecto de cómo ve a la nueva pareja, el cómico opinó: “A ella la veo enamoradísima y a él, también, lo siento muy enamorado. Él me hizo un comentario muy gracioso al respecto porque yo comenté que ella era mono, que tiene una vivacidad y un ardor... Y él me dijo: ‘Me consta, es así’”.

Cuando le preguntaron si estaba al tanto de si la pareja practica el sexo tántrico, preferencia que reveló Milei públicamente, el artista dijo: “No sé, hasta eso no llegó mi diálogo, pero debe practicar todo tipo de sexo con Fátima, el tiempo que le dure, que espero que sea mucho, porque los veo muy felices”.

El día en que Javier Milei y Fátima Florez se conocieron en el programa de Mirtha Legrand (Fuente: Captura de Video/El Trece)

El actor también compartió que recientemente tuvo una conversación telefónica con la pareja. “Me llamaron porque él le habrá dicho: ‘¿Sabés quién me llamó? Carlitos Perciavalle’. Y ella le habrá dicho: ‘Ah, es amigo mío’. Entonces me llamaron y ella me dijo: ‘Acá estoy con mi novio’, y estuvieron hablando de cosas lindas, de lo felices y contentos que estaban y de lo bien que se sentían. A mí me da la sensación de que son muy felices, estaban exultantes los dos la última vez que hablé con ellos, que fue el sábado, hablamos como 40 minutos”, detalló.

En cuanto a los rumores que circularon en relación a si la noticia del romance podría ser armada, Perciavalle expresó: “No creo que sea una movida de prensa. Todo es posible en este mundo, pero yo honestamente no lo creo. La voz de Fátima, que la conozco hace años, era de una felicidad enorme, después del momento tan triste que vivió en los últimos tiempos, con tanto trabajo y esa relación que tuvo con su exmarido. Y él estaba exultante, nunca lo había escuchado tan feliz. Mi impresión es que ahí hay un romance que puede ser una cosa realmente muy linda y muy buena para la Argentina, que necesita de este tipo de historias de pasión y de alegría”, valoró.

Así fue el primer encuentro entre Fátima Florez y Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand

La noticia del noviazgo entre Milei y la humorista, que se conocieron en el programa de Mirtha Legrand el año pasado, se dio a conocer en el día de ayer. Según confirmaron fuentes cercanas a LA NACION, “hace 45 días” que ambas figuras iniciaron una relación íntima.

En el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró informó al respecto: “Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante. Así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”.

