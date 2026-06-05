De peleas, guerra de egos y “traiciones” a inesperadas reconciliaciones en la farándula

Son tiempos de reconciliaciones. Hace unos días, Georgina Barbarossa y Moria Casán se amigaron, luego de 26 años de distanciamiento. Y esta semana, Araceli González y Adrián Suar sorprendieron contando que se estaban reconciliando como familia después de 22 años de disputas. En el mundo del espectáculo hubo feroces peleas, largos distanciamientos y felices reencuentros entre amigos, hermanos, exparejas y colegas. Aquí recordamos algunos de los motivos de esos desencuentros y cómo fueron las reconciliaciones.

Los hermanos sean unidos

Hugo y Gerardo Sofovich

La relación entre los hermanos Gerardo Sofovich y Hugo Sofovich fue una de las más intensas de la televisión argentina. Trabajaron juntos durante muchos años y crearon éxitos como Polémica en el bar, Operación Ja Ja y La peluquería de Don Mateo, pero un día se pelearon y el distanciamiento duró 22 años. Ninguno de los dos dio nunca detalles de esa ruptura, aunque sus íntimos hablaron de profundas diferencias laborales, luchas de egos y reclamos económicos.

Gerardo era el hermano mayor, líder indiscutido del grupo creativo y quien se quedaba con el mayor porcentaje de las ganancias. Un día Hugo se cansó de esta dinámica, sintió que su trabajo no era reconocido, exigió algunos cambios y mayores ganancias. Además, Hugo buscaba también hacer su camino, dirigir sus películas y tener voz y voto en la creación de los guiones. Así, la sociedad artística se quebró, y la hermandad, también. Cada uno tomó su propio rumbo y siguió creando películas, programas de televisión y obras de teatro. Los dos, alternativamente, trabajaban con los mismos actores y actrices, pero ellos jamás volvieron a cruzarse. Se terminaron los distendidos encuentros familiares, los asados con amigos en común y hasta pareció haber quedado en el olvido el grave accidente que sufrió Gerardo cuando era apenas un niño: el hermano mayor salvó al menor de que lo pisara un tranvía y como consecuencia sufrió graves lesiones en su pierna izquierda, lo que provocó que se la amputaran. Nunca hablaron de eso públicamente y ante alguna pregunta sobre el tema Gerardo decía: “Si no se lo dijimos a Mirtha, no se lo vamos a decir a ustedes”.

La última vez que se vieron fue en 1976 y quienes los conocían contaban que la situación fue dolorosa porque habían sido inseparables, tanto en el trabajo como en la vida personal. La reconciliación se dio en 1998, cuando se cruzaron casualmente en un shopping de Miami y se saludaron con un beso, sin dudar. Esa noche fueron a cenar y decidieron dejar atrás los viejos rencores, recomponiendo el vínculo. Para entonces Hugo ya tenía algunos problemas de salud que se agravaron y falleció años más tarde, en 2003. Pero estuvieron unidos hasta el final. Gerardo habló en varias oportunidades del enorme talento de Hugo como autor y aun después de las peleas siempre reconoció que muchas de las ideas más exitosas habían surgido del trabajo conjunto de ambos.

Moria y sus dos maridos

Moria Casán y Mario Castiglione se casaron en 1986 y tuvieron a su hija, Sofía Gala. La relación terminó en 1990 en medio de escándalos y no se volvieron a hablar durante casi ocho años. Tiempo después, ella confesó en Incorrectas por qué se habían separado: “Mario me dejó por una botella de whisky. Yo no lo dejé a él. Lo nuestro era un psicopateo intelectual, discutíamos de la mañana a la noche, pero yo también le compraba la botella de whisky”.

La reconciliación ocurrió en 1998 en La noche de Moria, el programa que ella conducía. Allí pudieron hablar después de años de distanciamiento y lograron cerrar heridas. La perlita es que ese día no estaban solos, sino que Moria invitó también a su pareja en ese momento, Luis Vadalá. Durante semanas se habló de la imagen de Moria con sus dos maridos.

Al poco tiempo Castiglione enfermó gravemente y Moria lo acompañó hasta su muerte en 2000. Hace unos años, con motivo de un aniversario, Moria posteó en sus redes: “Querido Mario Castiglione, hoy cumplirías años, te quiero agradecer tu amor hacia mí, al pedirme y darme un hijo y ahí llegó a nuestras vidas Sofia Castiglione, creo donde estés estarás feliz con todos y más que feliz con tus dos nietos Helena y Dante, y tus hijos y nietos de tus otras parejas, quiero pedirte disculpas por lo mucho que me enojé con vos y no pude medir que me habías dado todo al insistir en que yo tuviera un hijo porque vos ya tenías. Te agradezco tu ética, tu moral, no negociar y ser fiel a tus ideas. Qué bueno nos pudimos reencontrar en tu último tiempo, te veo todo el tiempo en Sofía Castiglione, una Castglione pura, seguí descansando y tomate un whisky, mientras leés algún tratado político y como sé lo cabrón que te ponía el tema, no discutas con nadie. ¡Forever incondicional”.

El frío mensaje de Moria Casán tras el fallecimiento de Luis Vadalá Archivo

En cuanto a Vadalá, en ese momento fue testigo de esa reconciliación y, a pedido de Moria, los dos hombres conversaron largo y tendido sobre su relación con ella, sacaron todos los trapitos al sol. Se separaron unos años más tarde, en 2001, en medio de acusaciones públicas de infidelidad y fuertes peleas mediáticas.

El reencuentro de las ex del campeón

La actriz y el campeón mundial se conocieron durante el rodaje de La Mary, la película de Daniel Tinayre que se estrenó en 1974 Archivo

Susana Giménez y Carlos Monzón se enamoraron apasionadamente mientras filmaban la película La Mary. Los besos de ficción dieron mucho que hablar, sobre todo cuando se supo que no terminaban cuando el director, Daniel Tinayre, pedía el corte, sino cuando ellos querían. En ese entonces Monzón todavía estaba casado con Mercedes Beatriz ‘Pelusa’ García, madre de sus hijos. Fue un escándalo monumental y Pelusa llegó a enfrentar a Susana a la salida de un teatro. Pero hubo muchas más situaciones incómodas.

La diva y el campeón se pelearon, aunque los resquemores entre ambas mujeres continuaron hasta que Susana invitó a Pelusa a su programa en 2005. Susana dijo que cuando inició su romance con Monzón no sabía que estaba casado y le pidió disculpas. Pelusa las aceptó. Las dos recordaron a Monzón y compartieron anécdotas, cerrando así heridas de tantos años. Pelusa contó después que había logrado perdonar a Monzón y a Susana de corazón, luego de superar años muy difíciles y una fuerte depresión. “Tengo un cariño especial por Susana y agradezco las disculpas públicas; eso no lo hace cualquiera”. Así terminaba uno de los enfrentamientos más comentados durante años por una de las historias de amor más famosas y conflictivas de la farándula argentina.

Colegas, amigos y confidentes

El distanciamiento entre Susana Roccasalvo y Carlos Monti fue muy comentado porque durante años condujeron Rumores, un programa de espectáculos de mucho éxito. Inesperadamente, una pelea los enfrentó tanto que estuvieron una década sin hablarse y evitando cruzarse.

La relación se rompió en 2004 y por años ninguno de los dos habló sobre el tema. Se dijo de todo, pero lo cierto es que tenían una gran química en la pantalla. Años más tarde y en medio de la reconciliación, contaron que fue por un conflicto contractual con Canal 9, sumado a decisiones que generaron desconfianza y resentimientos.

Roccasalvo contó que todo se originó por un malentendido que no se aclaró en su momento y que se volvió una bola de nieve. “Pedimos una adenda en el contrato porque el programa empezaba el 1º de enero de 2004 y todavía no teníamos nada firmado. Pedimos la adenda para que el canal fuera solidario, por si nos caía algún juicio en esos días. Pero todo se oscureció por el entorno, especialmente por una chica joven que trabajaba cerca del dueño del canal y le dijo que queríamos un contrato nuevo. El dueño se ofendió con nosotros, Monti pudo hablar y solucionar su problema, pero nunca escucharon mi versión y quedé afuera. Tuvieron que cambiar el nombre del programa y llamarlo Contalo contalo, y de ahí viene mi enojo. Todo prescribió ya”, detalló la conductora en varios ciclos, hace un par de años.

Volvieron a trabajar juntos en 2013, en Implacables, y así sellaron la reconciliación. Recompusieron el vínculo profesional y el respeto mutuo, pero no volvieron a ser los grandes amigos que fueron.

La tercera en discordia

Carmen Barbieri y Santiago Bal. Mar del Plata, 29 de Dic. de 2010. Foto: Mauro V. Rizzi Mauro V. Rizzi

Carmen Barbieri y Santiago Bal estuvieron 25 años juntos y se separaron con un escándalo del que se habló durante muchos años. La relación se rompió durante el verano de 2011 cuando ambos hacían Bravísima, en Mar del Plata. Allí había una bailarina que tenía un destaque en la revista: Ayelen Paleo. Pronto empezó a correr el rumor de un romance entre Bal y Paleo que llegó a oídos de Carmen y ardió Troya. Hubo acusaciones cruzadas y durante mucho tiempo no se hablaron y se comunicaban a través de abogados. Federico Bal, hijo de ambos, intentaba poner paños fríos, pero no hubo caso.

Un problema de salud de Santiago hizo que Carmen se acercara. Ya no como pareja sino como el padre de su hijo y el hombre al que amó y aún sentía cariño. Se reencontraron como familia, lo acompañó, lo ayudó y lo asistió. En 2016 volvieron a formar una dupla teatral y ese mismo año sellaron definitivamente la paz al presentar juntos La revista de Mar del Plata. Carmen reconoció que había estado muy enojada durante años, pero que con el tiempo fue aflojando. Volvieron a compartir escenario en Nuevamente juntos, donde también trabajó Federico. Bal murió en 2019 con la tranquilidad de haber reconstruido el vínculo familiar, de afecto y respeto.

La diva y la heroína de telenovelas

Mirtha Legrand y Andrea del Boca tuvieron un fuerte enfrentamiento que las distanció durante varios años. El conflicto comenzó un día del año 2000 cuando Andrea fue invitada al programa de Mirtha y la conductora le preguntó al aire si estaba embarazada. Del Boca se sorprendió e inmediatamente lo negó, aunque era cierto. La actriz atravesaba una situación personal delicada y se sintió muy incómoda con la pregunta. A partir de allí la relación se enfrió y hasta empeoró años después cuando sucedió otro episodio: durante el conflicto judicial entre Del Boca y Ricardo Biasotti por la tenencia de su hija, Mirtha hizo comentarios críticos sobre la actitud de la actriz, quien sintió que la conductora había sido injusta con ella. El distanciamiento se profundizó.

Sin embargo, en diciembre de 2013 Andrea aceptó volver a sentarse en la mesa de Mirtha, quien la recibió diciendo: “Ella es una encantadora actriz que por una diferencia pasaron años sin vernos”. Y Del Boca respondió: “Soy tana, defiendo mi familia, pero creo en las señales y por algo hoy estoy acá”. Durante el programa hablaron de lo sucedido y cada una lo explicó desde su punto de vista. Mirtha le pidió disculpas, dijo que había escuchado la información sobre el embarazo en la radio y que nunca había querido lastimarla. Andrea reconoció que ciertos comentarios la habían herido, pero que era importante poder aclarar las cosas.

Pero... en esta reconciliación pareciera que aún hay cuestiones pendientes y así lo hizo notar la diva hace apenas unas semanas.