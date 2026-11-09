Carmen Barbieri dio positivo de Covid y permanece aislada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri continúa internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, luego de atravesar varias complicaciones de salud durante las últimas semanas. Aunque en un primer momento su hijo, Federico Bal, había asegurado que el motivo de su hospitalización era una infección urinaria y descartado que estuviera nuevamente contagiada de coronavirus, un nuevo análisis arrojó un resultado positivo de Covid-19, según informaron distintos medios. La conductora de Con Carmen (El Nueve), de 71 años, permanece aislada y no puede recibir visitas, mientras continúa bajo atención médica.

La información fue difundida por la periodista Laura Ubfal, quien señaló que Barbieri está consciente y tiene su teléfono celular a disposición para comunicarse con familiares y amigos. Sin embargo, debido al diagnóstico, debe permanecer sola en su habitación y el personal médico que la atiende utiliza elementos de protección, como barbijos, cofias y trajes especiales, para evitar posibles contagios.

Luego de hablar con su madre, Federico Bal también confirmó el diagnóstico.

“Viene de una mala racha, pobre”, expresó Federico Bal al referirse a las complicaciones de salud que atravesó su madre en las últimas semanas (Foto: Instagram @carmen_barbieri)

El actor, que se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales, había explicado inicialmente que Barbieri padecía una infección urinaria y que había tenido Covid una semana antes. “Tuvo también. Hace una semana. Viene de una mala racha, pobre”, expresó al referirse a los distintos problemas médicos que enfrentó su madre en los últimos días.

Por ahora, no se precisó si la infección urinaria continúa formando parte del cuadro clínico, ni se dieron a conocer detalles médicos que permitan establecer si el positivo de coronavirus corresponde a una nueva infección o al episodio anterior.

En sus primeras declaraciones, Bal también había llevado tranquilidad respecto de la evolución de su madre. Según explicó, los médicos “la están controlando” y estimó que podría recibir el alta en los próximos días, aunque todavía no se informó una fecha concreta.

Los antecedentes de salud de Carmen Barbieri

La nueva internación se produce después de varias semanas difíciles para la conductora. A fines del mes pasado, Barbieri había contado que atravesaba un cuadro de broncoespasmo, gripe y meningitis, con episodios de fiebre que llegaron a los 40 grados, que la obligó a ausentarse de su programa y permanecer en reposo.

En diálogo con Infama (América TV), había contado que sus médicos incluso evaluaron hospitalizarla, aunque finalmente decidieron que continuara el tratamiento en su domicilio. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, había relatado entonces.

Después de algunos días comenzó a mostrar signos de mejoría e intentó retomar sus actividades. Sin embargo, el 28 de octubre sufrió una nueva descompensación cuando estaba por salir rumbo a los estudios de El Nueve. Un fuerte mareo y una baja de presión le impidieron subir al vehículo que debía trasladarla al canal, por lo que decidió regresar a su casa y solicitar asistencia médica.

“Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió entonces al periodista Sebastián Perelló Aciar, quien compartió su mensaje en Puro Show(eltrece). La conductora también reconoció que el broncoespasmo continuaba provocándole dificultades respiratorias.

Este nuevo diagnóstico de Covid-19 adquiere especial relevancia por sus antecedentes. En enero de 2021, Barbieri atravesó uno de los momentos más delicados de su vida, cuando permaneció internada durante varias semanas en la misma clínica por complicaciones derivadas del coronavirus. En aquella oportunidad desarrolló una neumonía bilateral, debió ser trasladada a terapia intensiva y permaneció en coma farmacológico. Finalmente, recibió el alta el 20 de febrero, aunque tuvo que continuar con su rehabilitación.

El juicio contra Aníbal Lotocki

En medio de las complicaciones recientes, la actriz también atravesó una semana intensa fuera de la televisión. El miércoles 4 de noviembre se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la ciudad de Buenos Aires para declarar como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki, en relación con las lesiones que denunció su amiga Sandra Domínguez, quien se había sometido a intervenciones estéticas realizadas por el excirujano.

Durante su testimonio recordó una noche en la que tuvo que asistir a Domínguez en su propia casa, cuando atravesaba un grave cuadro de salud. “Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, relató ante las cámaras de Puro Show. También se emocionó al referirse a las consecuencias que todavía enfrenta su amiga y recordó a Silvina Luna, quien había trabajado junto a ella antes de someterse a las intervenciones de Lotocki.

Apenas unos días después de aquella audiencia, Barbieri volvió a quedar internada en la Clínica Zabala. Ahora, con el resultado positivo de COVID-19, permanece bajo seguimiento médico y aislada, a la espera de una evolución que le permita regresar a su casa.