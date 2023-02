Qué dicen los explosivos chats que sacaron a la luz las infidelidades de Fede Bal con varias famosas

escuchar

Una vez más, Federico Bal está en el centro de la tormenta por sus conquistas amorosas o mejor dicho por su fama de “infiel”. Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló que se separó de su pareja Sofía Aldrey, luego de que se enteró de reiterados engaños.

Asimismo, contó que existían escandalosos chats y fotos que involucraban a una larga lista de mujeres famosas y algunos nombres ya fueron revelados, entre ellos, los de Claudia Albertario, Sol Báez y Estefanía Berardi.

“Con casi todas, el inicio del diálogo es ‘soñé con vos, soñé esto...’ Algunas entran, histeriquean un rato y otras que arrancan”, sostuvo Yanina Latorre. “Tiene varios arranques: ‘estás bárbara con tu trabajo, me encanta lo que hacés, la estás rompiendo’. Él es muy piropeador”, aseguró la panelista de LAM (América).

Hasta el momento se filtró el contenido de varias conversaciones que tuvo el hijo de Carmen Barbieri con otras mujeres a espaldas de su pareja, que según trascendió grabó la propia exnovia del actor cuando encontró el chat abierto en la computadora que ambos compartían.

Sofía Aldrey se separó de Federico Bal tras enterarse que le fue infiel Instagram @sofialdrey

La primera conversación que reveló Yanina sucedió cuando Bal estaba en Brasil: “Jajaja te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Tal vez es una premonición, no sé cuanto más va a durar mi relación. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tatuaje que diga: ‘Anahi forever’. Necesito tanto de tu energía, de tu sonrisa, de tu piel”, escribió él en un mensaje dirigido a la modelo Anahí Sánchez.

Yanina leyó los supuestos chats de Fede Bal

En otra parte del texto que leyó la panelista, él le comentaba las cosas que quería hacer cuando estuvieran juntos. “Basta, me estás dejando loquita”, le respondió ella, a lo que Bal agregó: “Es que te amo, no puedo más con vos”. “Ella le hacía escenas de celos a él y él le decía ‘sabes que solo duermo con ella, pero no pasa nada’”, sostuvo Latorre.

Claudia Albertario, la conquista de Bal que reconoció el affaire

Otra de las conquistas del protagonista de Kinky Boots fue la actriz Claudia Albertario. El día que lanzó la bomba, Latorre primero dio algunos indicios y después confirmó su nombre. Afirmó que según tenía entendido, ella ya estaba separada, y que por eso se animaba a hablar de esa “secreta” relación.

Instalada en Miami, Claudia Albertario admitió haber tenido varios encuentros amorosos con Fede Bal Gentileza Prensa Telefe

“Hace meses que van, vienen, se dan, sacan hoteles con nombres falsos”. Además, comentó que en sus días libres en Carlos Paz él viajaba a Capital para verla, y la justificación que le daba a Sofía era que “extrañaba al perro”.

El chat de Federico Bal y Claudia Albertario (Foto: Paparazzi)

“Él le pide una foto y ella le manda una foto de sus nalgas”, comentó Yanina y reveló otro fragmento del chat. “¿Y dónde estás?”, le preguntó él. “En el auto, en un parking, me van a violar”, leyó y dijo que después le envió otra foto y él le escribió: “Te voy a morder”.

Posteriormente, en Intrusos, también por América, compartieron una captura del chat en cuestión, donde Bal le dijo lo que quería hacer con ella y como respuesta recibió una foto de su cola. Por su parte, Albertario confirmó que tuvo algo con Bal a través de un extenso comunicado en las redes: “Hay veces que la amistad traspasa una línea”.

Estefi Berardi, el explosivo chat con Fede Bal que la compromete

Dentro de la extensa lista de conquistas apareció un nombre que causó sorpresa, el de Estefi Beradi, quien además es panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.

Estefi Berardi, compañera de Yanina Latorre en LAM , negó la veracidad de los chats que la involucran con Fede Bal captura de video

Si bien ella se atajó ante todas las acusaciones, amenazó con acciones legales y se enfrentó cara a cara con Yanina Latorre, quien la acusó de mentirosa, finalmente en Intrusos filtraron la supuesta conversación que tuvo con Bal vía Instagram.

El supuesto chat entre Estefi Berardi y Fede Bal

“En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”, sostuvo Bal en la captura de la conversación. “Jaja viste”, comentó ella junto a un emoji de enamorada y preguntó: “¿Al final viajás?”. La respuesta fue: “Mañana. Hoy me quedo. Estoy cansado. Tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te lo regalo”. El chat finalizó con un comentario de Berardi: “Uh, qué quilombo. Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo. Me dan risa”.

Nuria Sanrroman, otro de los nombres en la lista de conquistas de Bal

Otra de las mujeres que cayó en la volteada fue la bailarina Nuria Sanrroman. En el móvil que realizaron el jueves para LAM contó que fue a verlo a Kinky Boots y paró en su casa, pero desestimó el contenido de los mensajes y aseguró que eran solo amigos.

Nuria Sanrroman, bailarina y excompañera de Fede Bal y Carmen Barbieri en varias obras Instagram

No obstante, Latorre leyó en vivo la íntima conversación que tuvieron. Si bien aseguró que en el chat no se hablaba específicamente “que se hayan encontrado para tener sexo”, si hubo un “histeriqueo constante”.

Yanina Latorre leyó los chats de Bal con Nuria Sanromán

“El venía soñando como que le quiso dar y ella le dice que no. Entonces (Nuria) le responde ‘jajaja la re con... de la lora. Bueno, ¿me perdonás?’”. A lo que Bal le dijo: “No ni en p... porque cuando yo sueño así se me despierta algo y ahora nos tenemos que ver de nuevo. Lo tenía algo apagado, creo”.

Sol Báez, la otra “novia” de Fede Bal

Una de las figuras más importantes de este conflicto amoroso es la bailarina Sol Báez, quien salió con el actor mientras él estaba en pareja. El jueves, Yanina Latorre contó en LAM, que la relación entre ambos finalizó por decisión de ella el pasado lunes por la mañana, tan solo unas pocas horas antes que Aldrey cortara con él.

Sol Báez, señalada como la "otra novia" de Fede Bal, mientras el mantenía su relación con Sofía Aldrey Instagram: solbaezok / Archivo

Contó que con Báez hablaba por WhatsApp “porque era más novia” e incluso fue ella quien filtró la última conversación que tuvieron, donde él admitió que tuvo relaciones amorosas en paralelo. Yanina leyó cuál fue la respuesta de Bal, luego de que ella lo dejara y lo bloqueara: “Realmente lo que menos quiero es que vos te sientas mal, nunca fue la idea desde que te conocí. Me mostraste la mina hermosa que sos, lo buena gente y sobre todo dulce y compañera. No entiendo a que te referís, a que ‘nunca tuviste nada conmigo’. Estuve mucho en pareja, si desde hace tiempo, con dos novias. Creéme que las conversaciones que tuvimos nosotros no las tengo con otras, solo con vos”.

La última conversación entre Fede Bal y Sol Báez

“Pero bueno, no tengo que convencerte de nada, entiendo todo lo que me decís”, siguió e incluso le dijo que, si coincidían en la misma ciudad, le gustaría verla. “Me gusta que te haga sentir mejor decirme todo esto, aunque sea el último mensaje. Sabes que no me gusta el drama, pero entiendo perfecto que si es el último (encuentro) tal vez te haga bien”.

A modo de cierre, expuso: “Esa sensación de sacarme de tu vida es lo que buscas, y ahí lo tenes, disfrutalo entonces. Siempre era alegría verte, significaste muchísimas cosas lindas, y creo que te lo demostré de la forma que pude”. Además, le dijo que estaba muy mal con su novia y que seguramente se separaba, cosa que finalmente terminó ocurriendo tan solo unas horas más tarde. “Por eso el timing que elegiste para hacerlo me sorprende. Te adoro Sol y siempre lo voy a hacer”, concluyó.

