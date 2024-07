Catherine Fulop recordó a su suegra en las vísperas del casamiento de su hija, Oriana Sabatini: “Me hace falta hablarte”

Escuchar

Son días de mucha emoción y sensibilidad para la familia Sabatini, mientras la cuenta regresiva para la boda entre Paulo Dybala y Oriana se hace cada vez más corta. En las últimas horas, Catherine Fulop utilizó sus redes sociales para lamentar la ausencia de su suegra en este momento tan importante para todos.

Betty Garófalo de Sabatini falleció el 25 de abril de 2021, dejando un vacío enorme en la familia. “ Hoy te extrañamos más que nunca, mamá Betty ”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, en donde compartió un video con varias fotografías de ella, su marido Ova y sus hijas con la mujer. “ Amaría que nos estuvieras acompañando en estos días, me hace falta hablarte, que veas lo que nos vamos a poner, abrazarte... Te extraño mucho, mami Betty. Sigue cuidándonos desde el cielo ”, añadió conmovida por la ausencia de su suegra en un evento tan importante para todos los Sabatini.

Betty falleció unos meses después de haber estado internada por Covid-19. La mujer sufría de serios problemas pulmonares, que se fueron agravando cada vez más. Si bien siempre prefirió tener un perfil bajo, incluso en el momento de esplendor de su hija Gabriela en los torneos de tenis más importantes del mundo, era señalada por los miembros de su familia como un pilar fundamental.

Tras su muerte, el distanciamiento entre la tenista y la familia de Ova se fue agrandando . Incluso Gabriela será una de las grandes ausentes del casamiento de Oriana. “Parece que confirmó que no viene, no sé por qué asunto. Es una pena, porque es casi la única familia de sangre que le queda a Ova, más allá que tenemos a toda la familia que cosechamos en la vida“, expresó Catherine en diálogo con LA NACION. “Hay que respetar y querer a las personas como son”, añadió, negando estar enojada.

Días antes, durante una entrevista con LAM, la actriz y conductora se había referido al vínculo que tiene con la hermana de su marido. ”Con mi cuñada, la verdad que siempre toda la mejor, pero como todos sabemos Gaby siempre fue una persona súper reservada y súper especial . Ella tiene sus tiempos y está con las puertas abiertas, porque es la más bella y divina. Nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”, respondió ante la insistencia del notero, que quería saber si efectivamente iba a estar o no durante los festejos. “ Yo nunca hablé con ella en toda mi vida, tengo treinta años con mi marido, te lo juro. Yo nunca la llamo para decirle ‘cuñada, vamos a salir’, porque no. Yo no soy amiga de ella, soy su cuñada ”.

Gabriela junto a Ova y Catherine Fulop, que sostiene en brazos a la pequeña Oriana, en 1996

Según los rumores que circularon en los últimos años, justo tras la muerte de Betty, los hermanos habrían tenido diferencias que los llevaron a distanciarse. Estos roces habrían sido por la herencia. Otras personas cercanas a la pareja aseguran que la mala relación empezó cuando Ova y Cathy debieron ocuparse de sus suegros cuando enfermaron, porque Gaby pasa mucho tiempo fuera de Buenos Aires, entre Zúrich y Miami, y quizás no estuvo tan presente como ellos hubieran querido. Ahí aparecieron algunos reproches y hubo pases de facturas. El diálogo entre los hermanos se quebró. También hay quienes dicen que cuando Betty falleció, Ova y Cathy desarmaron la casa en la que la mujer vivía y se quedaron con gran parte de los recuerdos familiares, algo que no le cayó nada bien a la extenista.

Lo cierto es que este fin de semana, Oriana no tendrá en su gran fiesta a su tía, con quien tiene una relación excelente. Las dos suelen encontrarse en Europa para compartir almuerzos y cenas y pasar un rato juntas, conteniéndose en la distancia y disfrutando de un vínculo que siempre fue muy fuerte y cercano.

