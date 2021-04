Murió la madre de Gabriela Sabatini, un sostén imprescindible en su vida más allá del tenis

Un dolor enorme en el ámbito del tenis y del espectáculo. A los 81 años, falleció ayer Beatriz Garófalo, la mamá de Gabriela Sabatini, la mejor tenista de la historia de nuestro país. La madre de Ova, suegra de Catherine Fulop, había estado internada por Covid-19 en septiembre del año pasado y sufría de serios problemas pulmonares.

Hacía unos dos meses que su situación se agravó, hasta el doloroso desenlace. Las relaciones de los tenistas con sus padres a veces son conflictivas. El caso de Osvaldo, su padre y Betty fue lo contrario: siempre fueron muy unidos con Gabriela, solían acompañarla todo el tiempo y fueron un apoyo imprescindible en los momentos más duros de su carrera. Fue un vínculo muy fuerte, una relación de profundo amor, más allá de la alta competencia y exposición mediática, que tantas veces generó rechazo en la joven Gabriela.

Gaby Sabatini, con Osvaldo y con Betty en la redacción de LA NACION en 1984, tras ganar Roland Garros junior

Osvaldo, su padre, murió el 7 de marzo de 2016, víctima de una larga enfermedad. Compañero de Beatriz, juntos viajaron por el mundo para disfrutar y sufrir con los partidos y las conquistas de Gabriela. Osvaldo marcó la carrera de su hija y Beatriz, resultó su apoyo emocional. Juntos, forjaron una persona noble, educada y sin alardes a pesar de su fama y de haber sido la 3° del mundo. Y como padres, jamás permitieron experimentar alguna situación escandalosa en el trato familiar, como sí sucedió con célebres tenistas -y no tan famosas también-, que hasta padecieron de violencia física. También Osvaldo falleció a los 81 años.

Un abrazo conmovedor, en tiempos en los que Gaby arrasaba en el circuito femenino

La mujer -que siempre prefirió tener un perfil bajo, incluso en el momento de esplendor de su hija en los torneos más importantes del mundo- era señalada por los miembros de su familia como un pilar fundamental.

En diciembre de 2019, Gaby fue distinguida en el Congreso, por la Cámara de Diputados de la Nación con la Mención de Honor «Juan Bautista Alberdi», por su trayectoria deportiva y compromiso con los valores democráticos y republicanos. Impecablemente vestida y maquillada, inmensamente feliz, estuvo acompañada durante el homenaje por sus familiares más cercanos (como su mamá, Beatriz) y amigos.

Betty Sabatini, con Gaby pequeña

Agradecida y sin perder la timidez, La ganadora del Abierto de los Estados Unidos 1990 leyó un discurso: «La educación, el respeto, la disciplina, el compromiso, son valores que siempre están presentes en el deporte. Uno necesita de la disciplina para entrenar, para cumplir horarios, para tener una adecuada alimentación. Respeto a las reglas de juego, humildad para afrontar los desafíos. Educación, ya que el tenis más allá de ser una competencia feroz, que es ganar y ganar, después de haber dado todo en un partido quizás uno pierde, pero se da la mano con el rival y sigue adelante, aprendiendo, ya sea de una derrota o de una victoria. Creo que cada uno, desde nuestro lugar, tiene la posibilidad de aplicar todos estos valores en la vida me siento muy halagada”.

Sin nombrarlos, se refería a Osvaldo, su padre. Y, sobre todo, a Beatriz, mucho más que su mamá...

Un recuerdo emotivo

Hacía tiempo que Gabriela estaba muy preocupada por la salud de su mamá. De hecho, en marzo último, en una entrevista con CNN, contó que la mayoría de los integrantes de su familia se había contagiado de coronavirus, incluida Beatriz. “Toda mi familia se contagió el virus. Bueno, mi sobrina Oriana ya se había contagiado en abril y después se contagió toda mi familia, incluida mi madre, que era, digamos, el miedo más grande con ella. Por suerte lo pasaron dentro de todo bastante bien”.

Nuestro sincero apoyo en este triste momento para @sabatinigabyok y sus seres queridos. Toda la fuerza de parte de Guillermo, Phiang, Andanin, Lalindao, Intila y Guillermito Vilas https://t.co/ETXSgWDw5S — Gᴜɪʟʟᴇʀᴍᴏ Vɪʟᴀs (@GuilleVilasOK) April 24, 2021

En el mismo reportaje, Gaby contó una anécdota sobre la timidez que la acompaña desde su infancia y del momento en el que su madre la llevaba al jardín: “En el colegio tengo miles de anécdotas de mi madre, de llevarme al jardín, con cuatro años creo que fui. Mi hermano ya estaba en el colegio porque él es cinco años mayor, en el mismo colegio, y mi madre, me acuerdo que me dejó el primer día y yo me quedaba en la ventana viendo a ver si lo veía a mi hermano. Me quería ir de ahí. Me llevó dos o tres veces y la maestra le dijo: «Mire, llévesela a su casa y tráigala más adelante porque no puede estar acá»”.

@sabatinigabyok Querida Gaby, mi corazón con vos y tu familia Te abrazo fuerte y te acompaño en este momento tan difícil #BettySabatini QEPD — Valeria Lynch (@valerialynch) April 25, 2021

Sabatini anunció su retiro del tenis el 24 de octubre de 1996 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad de sus mayores triunfos. Días después, Betty decía: “Se retiró la nena, pero para mí no, al contrario, la tengo más cerquita... Me puse muy contenta cuando tomó la decisión, porque cada dos o tres meses yo le decía: ¿Y Gaby, cuándo vas a estar más tiempo en casa?”.

Y luego del tenis, fueron inseparables.

LA NACION