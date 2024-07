El viaje de Cathy Fulop y Oriana Sabatini a Milán para ultimar detalles del casamiento con Paulo Dybala

Escuchar

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los casamientos más importantes del año. Tras más de cinco años de relación, el sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convertirán en marido y mujer. Si bien es cierto que la pareja prefirió resguardar todo bajo siete llaves, la madre de la novia fue la encargada de dejar entrever algunos detalles del evento. Ahora, a menos de dos semanas del gran día, Catherine Fulop viajó con su hija mayor a Milán, Italia, para definir las últimas cuestiones de la boda. Lejos de ocultarlo, le permitió a sus seguidores espiar un poco de los preparativos.

El anillo de compromiso que Oriana Sabatini recibió de Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

A finales de octubre, Paulo Dybala se puso de rodillas en la Fontana di Trevi, uno de los sitios más románticos del mundo, y le pidió casamiento a Oriana Sabatini con un lujoso anillo. La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo y los novios se pusieron a trabajar contrarreloj para preparar todo. Si bien al comienzo la idea era un festejo pequeño, según cotó hace un tiempo Ángel de Brito en LAM (América), finalmente los novios se decidieron por una fiesta para 300 invitados en un campo de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al vestido de la novia, se confirmó que estaría a cargo de la exclusiva firma italiana Dolce & Gabbana y justamente esta semana, Catherine Fulop y Oriana Sabatini viajaron a Milán, la ciudad de la moda, para ultimar detalles de la boda, incluido el outfit de la influencer.

Cathy aprovechó su estadía en Miami para sacarse algunas fotos en "modo turista" (Foto: Instagram @fulopcatherine)

“Mi gente hermosa, cómo andan. Yo estoy acá, en Milán. Estamos ya probándole el vestido a la Ori para llevarlo”, dijo Cathy Fulop en una Storie que subió a Instagram. Si bien no mostró el outfit que usará su hija en la boda, sí filmó un poco del atelier donde se dieron las últimas pruebas antes de guardar la prenda para llevarla a la Argentina.

Después, a pesar de su agenda maratónica, aprovecharon para hacer un poco de turismo. “Superdivertidas acá. Estamos hechas un poquito bolsa porque recién llegamos hoy [por el miércoles] y no hemos parado”, reparó Cathy. Incluso contó que tenían pensado hacer algunas compras, pero desistieron. Sin embargo, disfrutaron un poco de la ciudad. “Miren, esta belleza, muy bello”, expresó y enfocó a la Catedral de Milán, que aparecía de fondo. Incluso aprovechó para hacer una foto en “modo turista” con la construcción.

Luego, la actriz compartió un breve video de su paso por Dolce & Gabbana Martini, un lujoso restaurante que tiene la casa de modas en Milán. Además, agregó un clip de una elegante caja de costuras que tenía hilos, tijeras y un centímetro. “Últimos ajustes”, comentó, dando cuenta de que estaban terminando de finalizar el vestido para Oriana.

Pero, tras un extenso día de actividades, madre e hija se tomaron el jueves para relajarse. A las 9.30 bajaron al lobby del hotel y mientras Oriana hablaba en recepción, Fulop le contó a sus seguidores de Instagram que tenían por delante un “día muy tranquilo con la novia y la madre de la novia”. Las mujeres aprovecharon las comodidades de su alojamiento y fueron a la terraza para disfrutar de la piscina y tomar un poco de sol.

Así será la gran boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La modelo y el campeón del mundo se casan el sábado 20 de julio en Buenos Aires. Si bien todo se maneja con bastante hermetismo, se filtraron algunas cuestiones, como por ejemplo la decisión que tomaron los novios para resguardar la privacidad tanto del evento como de los invitados.

En una reciente entrevista con Cortá por Lozano (Telefe) Catherine Fulop contó que, para garantizar una mayor privacidad, los invitados no podrán tener teléfonos celulares durante el casamiento. Por otra parte, reveló que, muy a su pesar, los novios decidieron no tener video de casamiento y que incluso su hija le pidió específicamente que ese día no hiciera ningún “show”.

