Después de 14 años sin pisar Venezuela, Catherine Fulop finalmente regresó a su país natal, una noticia que dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Sin embargo, tomar la decisión no fue un asunto sencillo. Durante mucho tiempo, la actriz había evitado viajar por temor a las posibles consecuencias de sus declaraciones públicas contra el gobierno venezolano. Y aunque esta vez se animó a dar el paso, no todos en su familia estaban convencidos: su marido, Ova Sabatini, prefería esperar, mientras que sus hijas, Oriana y Tiziana, también manifestaron su preocupación.

En una entrevista con Infama (América TV), Fulop contó cómo vivió su regreso: “Yo llegué al aeropuerto con incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, porque durante muchos años uno sentía como un miedo, un miedo que finalmente por suerte lo pude sobrepasar”, expresó. Su preocupación estaba vinculada con la denominada Ley del Odio y sus posiciones críticas frente al gobierno de su país. Cuando le preguntaron si temía ser detenida, reconoció: “Mirá, realmente no sé, pero no me quería arriesgar”.

La oportunidad de regresar surgió a partir de una invitación de Venevisión, un canal de televisión venezolano, para participar de un evento cuyos detalles Fulop todavía no puede revelar. Antes de aceptar, quiso asegurarse de que no correría riesgos. “Yo a ellos les pregunté: ‘¿Pero ustedes están seguros? ¿Está todo bien que yo vaya?’”, recordó.

Finalmente, decidió aprovechar la oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos. “Era mucha angustia la que yo sentía de que mi mamá estaba acá, de que ella está grande, si le pasaba algo yo no iba a poder ayudar a mis hermanas”, confesó. Y sobre las sensaciones que le provocó volver a su tierra, agregó: “Ahora volver a mi tierra, pisarla, me siento en paz”.

Catherine Fulop Celebró Con Un Video Su Vuelta A Venezuela Después De 14 Años. No Puedo Estar M

La reacción de Ova Sabatini y sus hijas

Aunque finalmente la acompañó, Sabatini no estuvo de acuerdo desde el principio con la decisión de regresar a Venezuela. Según contó Fulop, su marido le propuso postergar el viaje, pero ella ya había tomado la decisión de hacerlo.

Ova Sabatini no estaba convencido de viajar a Venezuela y le propuso a Catherine Fulop postergar el regreso hasta enero; sin embargo, la actriz se mantuvo firme en su decisión y finalmente él la acompañó

“Él no quería. Me decía: ‘Vamos más adelante, vamos en enero’. Yo le digo: ‘No, bebé, yo quiero ir ahora. Yo tomé la decisión y quiero que lo hagamos’”, reveló.

La preocupación también alcanzó a sus hijas. Al recordar cómo reaccionaron cuando les comunicó sus planes, la actriz señaló que Tiziana fue quien manifestó con mayor intensidad sus temores. “La Titi sobre todo estaba reacia: ‘¡Qué peligro, cuídense, me dejan sola!’, toda dramática. ‘Ahora me voy a quedar sola acá sin mis padres’”, relató entre risas. Sin embargo, aclaró que detrás de los comentarios había una preocupación genuina: “Nos echa un poco de broma, pero en el fondo ella estaba también muy asustada”.

Oriana también sintió temor ante la posibilidad de que sus padres viajaran, aunque, según explicó Fulop, lo expresó de una manera más tranquila. “Sí, le daba como miedito, pero no fue tan dramática como Titi”, comentó.

Las hijas de Fulop también expresaron su preocupación por el viaje: Tiziana fue la más reacia y temía por la seguridad de sus padres, mientras que Oriana manifestó sus miedos con mayor tranquilidad

Una vez en Venezuela, la actitud de Sabatini fue diferente. La actriz recordó que una colaboradora suya grabó distintos momentos del viaje y destacó la felicidad con la que su marido la miraba en el aeropuerto. “Anoche me preguntaba: ‘¿Y cómo te sentís? ¿Cómo estás?’. Y yo le digo: ‘De verdad que estoy muy emocionada, tengo todo el tiempo con un nudo en la garganta de pensar que estoy sanando 14 años sin venir acá’”.

El emotivo reencuentro con su madre

Uno de los momentos más significativos del viaje fue el reencuentro con su madre, de 90 años, a quien no veía personalmente desde hacía más de una década. La primera familiar que recibió a Fulop fue su hermana Maribel, junto con su cuñado. Más tarde pudo abrazar a su mamá en su casa.

El encuentro tuvo un significado especial después de los problemas de salud que atravesó la mujer durante este año. Según relató la actriz, en marzo, cuando estaba por nacer su nieta Gia, su madre sufrió una caída y debió ser operada de la cadera. Durante la recuperación volvió a caerse, necesitó una segunda intervención y posteriormente contrajo una infección bacteriana.

"Mi mami la peleó tanto, entonces cuando la abracé fue así como que yo estaba tan emocionada que el pecho me explotaba” Instagram: fulopcatherina

“Yo estaba en un gran año porque me iba a convertir en abuela, pero también a punto de perder a mi mamá, de que ella nos dejara”, recordó. Y agregó: “Mi mami la peleó tanto, entonces cuando la abracé fue así como que yo estaba tan emocionada que el pecho me explotaba”.

Ahora, Fulop disfruta de compartir momentos cotidianos con ella. “Todos los días me levanto a la mañana, desayuno con ella”, contó. También reveló cómo su madre sigue el crecimiento de Gia, la hija de Oriana y Paulo Dybala, a través de los videos que le muestra. “Mi mamá está muerta con Gia. Yo le muestro los videos gateando, me dice: ‘Ya estás gateando’, o le muestro cuando come y se mata de risa mi mamá”, relató.

Cómo encontró Venezuela y sus próximos proyectos laborales

La actriz reveló que recibió una propuesta laboral de Telemundo, en Miami, para 2027, y aseguró que está dispuesta a volver a trabajar en la televisión venezolana América Tv

Más allá del reencuentro familiar, Fulop aseguró que regresar a Venezuela significó recuperar un vínculo con su país que durante años sintió interrumpido. “Yo me sentía rota sin poder venir a mi país”, reconoció. La actriz, que durante mucho tiempo se manifestó públicamente contra el gobierno venezolano, expresó su esperanza de que se produzcan cambios políticos y sociales.

“Creo que se respiran momentos de cambio en Venezuela; no es que todo está bien, porque no todo está bien acá, pero yo siento que la gente está esperanzada”, sostuvo. También contó que la presencia de María Corina Machado en el país había sido uno de los factores que la alentaron a considerar su regreso.

Al describir cómo encontró Caracas después de tantos años, señaló que algunas zonas muestran una apariencia de prosperidad que, a su entender, no refleja las condiciones de vida de toda la población. “Yo creo que eso es una falsa realidad. Son sectores nada más, como que te la dibujan, y Venezuela tiene muchas carencias”, afirmó, y mencionó las dificultades de acceso al agua y la electricidad en distintas regiones.

Durante la entrevista, Fulop también reveló que tiene una propuesta laboral de Telemundo, en Miami, para el próximo año, y no descartó volver a trabajar en Venezuela. “Si eso va a contribuir a que en Venezuela armemos de vuelta los canales de televisión, la ficción, yo estoy dispuesta a aceptarlo”, aseguró.

Consultada sobre la posibilidad de regresar a la actuación, reconoció que no es actualmente su principal prioridad, aunque tampoco cerró la puerta. “Me gustaría, pero bueno, no sé, que lo diga el destino”, expresó.

Por ahora, Fulop permanecerá en Venezuela hasta el 5 de diciembre, cuando tiene previsto regresar a la Argentina. Mientras tanto, disfruta del tiempo con su familia y del recibimiento que encontró entre sus compatriotas. “La gente que me ve en la calle empieza: ‘Cathy, bienvenida, qué lindo que estás acá’. No sabés, ha sido muy emocionante”, concluyó.