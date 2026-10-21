Cecilia Milone reapareció en Córdoba y habló de Nito Artaza luego de la denuncia por hostigamiento: “Es delicado”

Después de un tiempo alejada de los medios y tras recurrir a la Justicia por el conflicto con Nito Artaza, Cecilia Milone volvió a hablar con la prensa. La actriz y cantante se presentó en Córdoba y, al terminar el show, contó cómo atraviesa su presente y explicó los motivos por los que eligió resguardar su intimidad. Sin embargo, cuando le preguntaron por el humorista, marcó un límite: “Está en la Justicia eso. Eso sí ya es delicado”.

La cantante y actriz Cecilia Milone volvió a hablar con la prensa Hernan Zenteno - La Nacion

En diálogo con un cronista de Puro show, el ciclo de eltrece, Milone primero compartió su alegría por haber participado de la celebración de los 45 años de una banda de jazz cordobesa. Luego, cuando el periodista le preguntó por su vida personal y le comentó que la había visto enojada con los medios, la cantante eligió otra palabra para describir lo que le había pasado: “Saturada”. “Hubo una cantidad de cosas que en el momento había que replegarse y creo que es lo saludable”, explicó. “No es no hablar de la vida privada, pero lo privado uno tiene que elegir el momento donde contarlo”, sostuvo.

Milone también contó que su decisión de tomar distancia incluyó dejar de asistir a eventos en Buenos Aires. “No quiero ni molestar, ¿viste? No fui a estrenos en Buenos Aires. Porque para decir que no, es preferible replegarse”, señaló. Cuando el cronista le preguntó si estaba más tranquila, respondió tajante: “Exactamente”.

Sus palabras llegaron después del tenso encuentro que había tenido con un grupo de periodistas en septiembre de 2025, durante una función de prensa de Viudas e hijas. Aquella noche, ante la insistencia de los cronistas, pidió que respetaran su decisión de no dar entrevistas. “No es no. En todo. Respetemos”, reclamó entonces.

Esta vez, el intercambio transcurrió con calma. Sobre el final, el movilero mencionó a Artaza y ella evitó profundizar: “Está en la Justicia eso”. Después sentenció: “Eso sí ya es delicado”.

La denuncia y el audio de Artaza

Tras la emisión de la entrevista, Nancy Duré contó que Milone había denunciado a su exmarido por hostigamiento el 29 de septiembre. Según explicó la panelista, la actriz pidió que dejara de mencionarla tanto en sus espectáculos como en declaraciones periodísticas.

El 8 de octubre, Milone había comunicado en sus redes que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género y que se habían dictado medidas de protección. Su abogada, Melisa García, confirmó entonces a LA NACION que había una causa civil y otra penal, ambas reservadas, aunque evitó identificar a la persona denunciada.

Duré también compartió un mensaje de voz que Artaza le había enviado cuando ella lo consultó al enterarse de la denuncia. Se trata de un audio anterior a las declaraciones de Milone en Córdoba.

“No voy a hacer declaraciones porque puede ser que tal vez la pueda incomodar a ella. Lejos de eso, quisiera lo mejor para ella siempre”, expresó el exdiputado. En ese momento, dijo desconocer los detalles de la presentación: “No entiendo bien qué es lo que le habrá molestado y pido disculpas”.

Artaza también hizo referencia a cómo actuó durante el divorcio y aseguró que había aceptado lo que ella solicitó. “Le dije a la abogada: ‘Lo que diga Cecilia está bien’”, recordó. Sobre el conflicto que motivó la consulta de la periodista, insistió en que su intención era escuchar a su exmujer y evitar nuevas declaraciones públicas. “Te agradezco de todo corazón, cariño”, cerró.

La relación de Milone con Artaza

Cecilia Milone y Nito Artaza cuando aún eran felices juntos Instagram

La historia de amor entre Milone y Nito Artaza es la más larga de su vida y, entre idas y vueltas, se extendió por 25 años. Empezó en secreto en 1999 cuando protagonizaban Boeing Boeing en la temporada marplatense. Él estaba por entonces casado con Cecilia Oviedo, por lo que durante 7 años la relación con Milone se mantuvo a escondidas.

Dejaron de verse en 2006 y ella se mudó por un tiempo a España. Se reencontraron en 2015 y parecieron vivir un verdadero idilio. Se casaron el 25 de junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal del humorista, y los padrinos fueron Pepito Cibrián y Moria Casán. La fiesta contó con cerca de 300 invitados. Luego de varias idas y vueltas, se separaron a principios de 2024, cuando ella estaba protagonizando la reposición de Drácula.