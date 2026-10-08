Cecilia Milone y un duro mensaje: “Tuve que recurrir a la Justicia especializada en violencia de género”

Luego de que trascendiera su historia de amor con Chico Novarro y el rol que el fallecido cantante tuvo en su divorcio de Nito Artaza, Cecilia Milone se vio inmersa en una ola de críticas, enojos, acusaciones y rumores que, según explicó, la afectaron profundamente.

Esta tarde, y tras un tiempo de silencio, Milone advirtió este jueves que decidió solicitar apoyo legal y que, asesorada por un equipo de abogadas especializadas en violencia de género, recurrió a la Justicia para solicitar “medidas de protección urgentes”, sin dar demasiados detalles del conflicto que atraviesa.

Cecilia Milone atraviesa un momento difícil, según ella misma confirmó en sus redes sociales Alejandro Guyot

“Desde hace un año decidí alejarme de Buenos Aires y de su universo mediático, intentando resguardar en paz un proceso íntimo que lamentablemente no he podido cerrar de forma pacífica en el ámbito privado. Ante la imposibilidad de poner un límite por mis propios medios, tuve que recurrir a la Justicia especializada en violencia de género”, reza el texto que compartió en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer la celeridad de las autoridades (tanto en lo civil como en lo penal) por dictar las medidas de protección urgentes acordes a la gravedad de mi situación. Para resguardar la reserva judicial, cualquier requerimiento periodístico deberá ser canalizado de manera exclusiva a través de mi representación letrada, la Dra. Melisa García y el equipo de @abofemargentina”.

“Hay muy poco que se puede contar: hay una causa civil y una causa penal. Es una causa reservada. Hubo una denuncia en la oficina de violencia doméstica a fines del mes que ha pasado”, le explicó Melisa García, la abogada de Milone, a LA NACION. “Cecilia tuvo la intención de sacar un comunicado al verse mencionada en los medios con cosas que se empiezan a tergiversar, pero lo importante está en lo judicial. Estamos velando por su integridad”, agregó la abogada.

“Ella [Cecilia Milone] está animándose a hablar de a poquito, a compartir cosas que vivió en soledad por ser los dos personas públicas. Hoy ella se apoya en sus allegados y en la asistencia técnica que le brindamos para tener paz”, señaló García, sin identificar al denunciado.

Su relación con Nito Artaza

Nito Artaza y Cecilia Milone fueron pareja durante más de 20 años Crédito: Instagram

Su historia de amor con Nito Artaza es la más larga de su vida y, entre idas y vueltas, se extendió por 25 años. Empezó también en secreto en 1999 cuando protagonizaban Boeing Boeing en la temporada marplatense. Él estaba por entonces casado con Cecilia Oviedo, por lo que durante 7 años la relación con Milone se mantuvo a escondidas.

Dejaron de verse en 2006 y ella se mudó por un tiempo a España. Se reencontraron en 2015 y parecieron vivir un verdadero idilio. Se casaron el 25 de junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal del humorista, y los padrinos fueron Pepito Cibrián y Moria Casán. La fiesta contó con cerca de 300 invitados.

Milone y Artaza, en el día de su casamiento Prensa Alejandro Veroutis

En ese entonces ella decía: “Confieso que Nito Artaza es mi único amor. Tuve muchos romances en mi vida, pero amor verdadero, uno solo. Y cada uno se lo reconoció al otro. Muchas veces pensé en escribir un libro con nuestra historia. A veces es doloroso releerlo, porque contaba mi dolor y lo que sufríamos los dos, pero es asombroso que nunca le deseara el mal. Podemos tener crisis, puedo gritar, puedo pasar épocas mejores o peores, pero no se me ocurre vivir sin Nito. Ni a él sin mí”, decía hace unos pocos años. Y también confesaba que le hubiera gustado ser madre, pero no encontraron el momento y el tiempo pasó. “Semejante historia de amor podría haber tenido continuidad en un hijo”.

Luego de varias idas y vueltas, se separaron a principios de 2024, cuando ella estaba protagonizando la reposición de Drácula.