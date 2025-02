Cecilia Milone: romances secretos, encuentros a escondidas y un amor de 25 años que terminó mal

Cecilia Milone guarda celosamente su vida privada y nunca habla de sus amores. De hecho, casi todos empezaron a escondidas y se mantuvieron en secreto durante años, hasta que alguien los “deschavó”. Así fue con Federico Luppi, con Nito Artaza y también con Gerardo Sofovich, con quien tuvo un fugaz romance. En estos días se supo también de otro gran amor, Chico Novarro.

En Puro Show, en eltrece, contaron que, cuando Milone y Artaza se separaron, a principios de 2024, ella le habría dicho que él no había sido su gran amor, sino Chico Novarro. Muchos creen que en agosto pasado, a un año de la muerte del cantautor, ella blanqueó el romance con un posteo en sus redes: “Fuiste la primera persona a quien me animé a exponer mi alma y mostrarle todo lo que secretamente escribía, sólo para mí. No sé por qué me animé. Quizás porque supe que no podía desaprovechar la oportunidad, única, de estar ante quien más me conmovió con sus palabras, entre todas las palabras que alguna vez me conmovieron en la vida. (...) ¡Lamento tanto no haber llegado a tiempo, no haberme enterado que estaba tan delicada tu salud! Hoy, hace justo un año entero que estoy de luto y cada día me duele un poco más, no haber podido despedirte como te merecías. Mirándote con los ojos empapados de amor y de gratitud por todo lo que me diste , por tu inmensa generosidad que recién ahora comprendo en toda su dimensión".

“Vos creíste en mí, vos ‘me viste’. Vos le diste valor a mis palabras, ¡justo vos! El dueño de las metáforas más tramposas y precisas. Mi único consuelo es que las palabras no tienen tiempo y quedan resonando en el espacio… Así que me abrazo a todas tus palabras y te dejo las mías, para cicatrizar la herida que tengo abierta desde hace un año. Pero después de todo, es un año más… Es tan solo, otro año más que TE ADMIRO, y TE ADORO, ¡por toda la eternidad!”, escribió Milone, junto a una serie de fotos de estudio junto a Novarro. Toda una declaración de amor.

El día que conoció a Chico

También contaron en Intrusos, por América, que Milone había intentado despedirse de Chico Novarro en su lecho de muerte y luego en el velatorio, pero no la dejaron. Ella, fiel a su silencio, hizo un descargo en redes y explicó que Las cartas de un león, el espectáculo que está haciendo desde hace unos meses y que el 1° y el 7 de marzo se presenta en Café La Humedad, “es un homenaje Chico Novarro”. “ Se trata de alguien que es sagrado para mí y que no puedo permitir que vaya al barro, y nunca va a ir al barro en mi nombre. Por lo menos no voy a ser yo la que lo lleve ahí ”, señaló.

Cecilia Milone junto a Chico Novarro (Foto: Instagram/@ceciliamilone)

Milone y Novarro se conocieron en los 2000, cuando ella empezó a trabajar con canciones de él, y protagonizó Arráncame la vida, de la mano de Juan Darthés. Nunca se sospechó de un romance entre ellos, pero ahora se sabe que hubo un vínculo por fuera de lo laboral y que habría durado varios años. Chico estuvo en pareja con Nora Olivares, con quien tuvo a sus hijos Pablo y Marcela, y luego con Cristina Alessandro, hasta el final de sus días, con quien tuvo a Carolina y Julieta.

Amores a escondidas

Federico Luppi fue otra pareja de Cecilia Milone y el romance empezó en secreto. Cuando se conocieron, él tenía 60 años y ella 26. Fue en el ‘94, durante las grabaciones de El precio del poder, en Canal 9.

Cecilia Milone y Federico Luppi vivieron una historia de amor JUSTO GIMENEZ

Estuvieron juntos durante tres años. Por largos meses se vieron a escondidas hasta que oficializaron la relación durante la entrega de Premios Podestá, en el año 1996, cuando llegaron tomados de la mano. Muchos años después, cuando surgieron acusaciones de violencia de género por parte del actor, ella habló en televisión: “Me sorprende este Federico Luppi agresivo. Él viajó mucho a España durante nuestra relación y tenía una manera de vivir que yo respetaba. Por ahí yo era más familiera y él menos . Yo nunca vi nada violento en su relación con su familia. Nunca me dio violento, sí cabrón”, recordó.

Su romance con Gerardo Sofovich nunca se blanqueó, pero se remonta a los ‘90, cuando ella estaba dando sus primeros pasos en el medio. Tuvieron una relación laboral durante mucho tiempo, y la amorosa fue un secreto a voces.

Las idas y vueltas con Nito

Nito Artaza y Cecilia Milone: un amor que los lleva al altar Gerardo Viercovich

Su historia de amor con Nito Artaza es la más larga de su vida, y entre ideas y vueltas, se extendió por 25 años. Empezó también en secreto en 1999 cuando protagonizaban Boeing Boeing en la temporada marplatense. Él estaba casado, pero el amor fue más fuerte y en esa primera etapa, la relación duró hasta el 2006. Fueron siete años de encuentros a escondidas. Él estaba casado con Cecilia Oviedo, madre de Leandro Artaza, y ese verano del ‘99 se habló de crisis matrimonial. Hubo mucho escándalo en la relación y también amenazas anónimas a la actriz que rezaban “nunca vas a ser feliz”.

Milone y Artaza dejaron de verse y ella se mudó por un tiempo a España. Se reencontraron en el 2015 y parecieron vivir un verdadero idilio. Se casaron el 25 de junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal de él , y los padrinos fueron Pepito Cibrián y Moria Casán y en la fiesta con 300 invitados, “tiraron la casa por la ventana”.

Nito y Cecilia dieron el sí el 25 de junio de 2017 Prensa Alejandro Veroutis

En ese entonces ella decía: “Confieso que Nito Artaza es mi único amor. Tuve muchos romances en mi vida, pero amor verdadero, uno solo. Y cada uno se lo reconoció al otro. Muchas veces pensé en escribir un libro con nuestra historia. A veces es doloroso releerlo, porque contaba mi dolor y lo que sufríamos los dos, pero es asombroso que nunca le deseara el mal. Podemos tener crisis, puedo gritar, puedo pasar épocas mejores o peores, pero no se me ocurre vivir sin Nito. Ni a él sin mí ”, decía hace unos pocos años. Y también confesaba que le hubiera gustado ser madre, pero no encontraron el momento y el tiempo pasó. “Semejante historia de amor podría haber tenido continuidad en un hijo”.

Luego de varias idas y vueltas, que se separaron a principios del 2024, cuando ella estaba haciendo Drácula.

Liliana Podestá Por