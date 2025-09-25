De la furia de Cecilia Milone a la especial noche del elenco de Viudas e hijas

Anoche el Multitabaris se vistió de gala para la función de prensa de Viudas e hijas, hasta que la herencia nos separe, la comedia de Alfonso Paso Jr. que cuenta con la dirección de Héctor Díaz -también adaptador del material- y donde se lucen María Valenzuela, Nora Cárpena, Sofía Gala Castiglione, María Fernanda Callejón y Gonzalo Urtizberea. Y mientras muchos de los famosos que fueron parte de la velada aprovecharon para saludar a los protagonistas y sacarse fotos, Cecilia Milone vivió un momento de furia con la prensa.

Luego de la función, el elenco recibió una gran ovación Gerardo Viercovich - LA NACION

María Fernanda Callejón y Sofía Gala agradecieron a sus familiares y amigos el apoyo Gerardo Viercovich - LA NACION

Según contaron en Puro Show, el conflicto se desencadenó cuando los noteros intentaron -con insistencia- hacerle una nota a la actriz y cantante. En un primer momento, reaccionó con humor: le acarició la cara a algunos cronistas y avanzó. Sin embargo, la prensa la siguió. “¿Te cuesta hablar un poquito, Ceci?”, disparó uno de los movileros. “Estoy retirada de los medios”, explicó. “Soy la Greta Garbo de los móviles”, sumó de inmediato jocosa.

Luego se puso seria. “No es no. En todo. Respetemos”, les dijo a todos los presentes. “No quiero hacer móviles. No quiero”, insistió frente a las preguntas y soltó un grito agudo. “Hace Julie Andrews en un momento en el que la atacan en Victor Victoria”, explicó.

Lejos de calmarse, la situación se tensó aún más: después de un fuerte abrazo con María Fernanda Callejón, quien también aprovechó para criticar a los medios. “Para muchos que lo miran por TV”, vociferó la actriz de la serie Viudas negras. “Mi nueva mejor amiga”, la bautizó Milone, todavía entre los brazos de su colega. “Ustedes son uno, dos, tres, cuatro abusadores emocionales”, agregó mientras señalaba a los periodistas presentes. “Basta de dar luz a los hombres. Basta, nos vamos”, intentó cortar el momento Callejón.

“¿Vos me ves enojada o me ves herida?”, le preguntó en un momento Milone a un periodista en medio de un tumulto. Al rato, Milone se volvió a molestar. “Prestá atención. No hablo más y resisto archivo. No hablo más. Con ustedes no hablo más”, repitió, desencajada. “Hablo por mis redes porque hay mucha gente a la que hacen daño”, sumó.

Ya en la puerta del teatro, se paró frente a los móviles y resistió las consultas sin decir palabra. “¿Qué querés? ¿Pegarme?”, atinó a decir cuando un micrófono se le acercó más de lo que esperaba. Poco después, se fue.

Los famosos que dijeron presente

Sabrina Carvallo fue una de las actrices que fue a ver la función especial de Viudas e hijas Gerardo Viercovich - LA NACION

Radiante y con un look total black, Carolina Papaleo disfrutó de una noche de teatro Gerardo Viercovich - LA NACION

Ginette Reynal deslumbró con su elegancia: optó por un vestido estampado que combinó con un cinto y botas en color camel Gerardo Viercovich - LA NACION

Una enorme chalina, unos lentes de sol redondos y mucha bijou: Pepito Cibrián, fiel a su estilo, también estuvo en el Multitabaris Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz Adriana Salonia y su pareja, Francisco Paco Mármol Gerardo Viercovich - LA NACION

Betina O'Connell posó con su gran sonrisa para los flashes Gerardo Viercovich - LA NACION

Eda Bustamante, otra de las que se subió a la tendencia total black, se mostró muy sensual Gerardo Viercovich - LA NACION

Erika De Sautu Riestra, una de las protagonistas de la serie de Sebastián Ortega En el barro Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz Romina Ricci eligió prensas oversize que combinó con detalles en animal print Gerardo Viercovich - LA NACION