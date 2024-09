Cecilia Oviedo explotó contra Nito Artaza y el humorista redobló la apuesta: “Se ve que tiene algunas cosas no resueltas conmigo”

Escuchar

En las últimas horas, Cecilia Oviedo reapareció públicamente y disparó contra su exmarido, Nito Artaza. Tras 18 años juntos, un hijo en común y una separación escandalosa, la exvedette se retiró del medio y evitó dar declaraciones acerca de la relación que la unió al humorista. Pero este miércoles, en horas de la madrugada, Oviedo sorprendió con un contundente y furioso descargo en sus redes, donde acusa a su ex de infidelidades, maltrato y acoso psicológico .

“Hola @nitoartaza, si querés volver a hablar conmigo me vas a hablar con respeto. Harta me tenés. Me banqué diez mil cosas por nuestro hijo desde el divorcio, pero me cansé. Me cansé. ¿Viste cuando te cansás de algo? Bueno, me cansé”, fue el primero de una catarata de tuits que Oviedo posteó en X alrededor de la 1 de la mañana.

A los pocos minutos, la ahora astróloga volvió a arremeter contra el correntino pero, esta vez, dando detalles de cómo fue la relación que tuvieron juntos. “Harta me tenés, @nitoartaza. Harta de tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados, de tu psicopateo hacia mi persona. Que no era demasiado linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea. He recibido demasiado maltrato de tu parte. Harta. Me cansé ”, continuó furiosa.

1.11 de la madrugada llegó el tercer tuit, donde Oviedo advertía que no iba a tolerar nunca más una falta de respeto de nadie. Y algunos minutos después, escribió: “He sido una persona respetuosa siempre. SIEMPRE. Jamás luego de un divorcio escandaloso hablé mal de nadie. Jamás en años. Pero hay cosas que me tienen harta. HARTA”. “ Todo lo que postee está avalado por mi abogada ”, agregó 1.57.

Inmediatamente, sus declaraciones estallaron en todos los medios y su palabra se volvió la más buscada. Fue el ciclo A la tarde que consiguió hablar con ella a través de WhatsApp. “No pasó nada en particular. Siempre hay que ver las cosas en un contexto. Yo sé bien lo que publiqué, los tuits hablan por sí solos, pero hay que ver el contexto. Recuerden de qué manera yo me divorcié de Nito Artaza: de una manera pública, escandalosa, dolorosa. Díganme cuando, desde ese momento para acá, yo hablé mal de él, jamás . Nunca”, dijo Oviedo a través de un audio.

“Con Nito siempre fui muy generosa, velando por la armonía familiar. Tenemos un hijo y bajo ese contexto siempre hice todo para que todo esté bien, pero llega un punto en que te cansás. Más de una mujer me va a entender. Sostenés, sostenés, sostenés hasta que un día decís: ‘bueno, suelto’. Me cansé de sostener algo que tiene que ser recíproco, porque ya somos adultos y los vínculos amorosos y de respeto tienen que ser recíprocos ”, reveló. Respecto a por qué hizo esto público, explicó: “Para que le quede claro a él, porque Nito sabe que yo nunca hablo públicamente aun habiendo tenido oportunidades de hablar. Yo a él lo respeto como padre de mi hijo y lo voy a seguir respetando, pero hay cosas que hasta acá llegaron. Nito Artaza allá y Cecilia Oviedo acá, que quede muy claro”.

La respuesta de Artaza

Si bien al principio se negó, en horas de la tarde Nito Artaza también habló al respecto. Tras advertir que iniciará acciones legales contra algunos programas, dio su versión de los hechos en el mismo programa: “No tengo nada que decir, creo que la que tiene que aclarar es Cecilia Oviedo. Yo tengo una excelente relación de hace años con ella, de afecto. Estuvimos en el cumpleaños de nuestro hijo hace poco y se enojó ayer por una discusión, nada más”, explicó. “Sigo pensando que es la madre de mis hijos y tengo una excelente relación. Se ve que tiene algunas cosas no resueltas conmigo . En algún momento lo hablaré con ella para aclararlo personalmente, no públicamente, pero bueno… No deja de sorprenderme. Hoy no se sorprende uno de nada de las personas. Es un mundo que nos lleva a muchas alteraciones”, agregó.

Sobre la discusión que mantuvo ayer a la noche con su ex (y que habría sido el desencadenante de los tuits de Oviedo), la definió como “intrascendente” y dio algunos detalles: “Me pidió que le consiga una cochera en algún lado para ver a Paul McCartney, que va con mi hijo a disfrutar del recital y yo me demoré unos días porque no sé a qué amigo pedirle alguna cochera cerca de Núñez, entonces se enojó. Pero son cosas de Cecilia. Me sorprende, dada la relación que tenemos y el afecto. No entiendo muy bien pero bueno, asumo las consecuencias si se puso mal”, concluyó.

