Cecilia Milone rompió el silencio y habló de su romance con Chico Novarro y de su divorcio de Nito Artaza

Luego de que trascendiera su historia de amor con Chico Novarro y el rol que tuvo en su divorcio de Nito Artaza, Cecilia Milone decidió romper el silencio . Decidida a contarlo todo, usó sus redes sociales y se valió no solo de su voz y sus recuerdos, sino que, además, publicó mensajes de WhatsApp y textos de su bitácora personal.

El escándalo con tintes retro comenzó hace algunas semanas cuando, Pampito Perelló Aciar sorprendió con una revelación inesperada en su programa de eltrece, Puro Show: aseguró que no fue Artaza el gran amor de la vida de la actriz y cantante sino otra gran figura de la escena local. “Cuando Nito Artaza con Cecilia Milone tuvieron una de sus discusiones y estaba por llegar a su fin la relación -cuando ella descubre que él estaba con Belén-, Cecilia le dice a Nito Artaza: ´Vos no fuiste el amor de mi vida’”, contó el conductor. “¿Sabés quién fue el amor de mi vida?“, siguió Milone, según el periodista. Luego de un largo silencio y de la insistencia de sus compañeros, el conductor soltó el nombre del hombre en cuestión: “Chico Novarro”.

Nito Artaza aseguró que sabía del fuerte vínculo entre Milone y Novarro

A partir de ese momento, el tema copó la agenda mediática: mientras Nito Artaza buscó bajar el tono de las declaraciones, Julieta Novarro, la hija de Chico, recordó el día en el que Milone se presentó en su casa para ver a su papá, quien se encontraba enfermo y pidió respeto para su familia. Sentada en el living de Intrusos, Julieta celebró primero el hecho de que Milone esté al frente de un homenaje a su papá con el espectáculo Cartas de un León. “Cualquiera que quiera continuar con el legado de papá no tiene por qué pedir permiso. Si es con respeto y con amor, hasta ahí”, aclaró. Luego, criticó el accionar de la artista. “Todo lo demás, no sé, andá a terapia”, exclamó y recordó que su papá ya no está.

Un descargo catártico

El descargo de Cecilia Milone

El primer posteo de Milone tiene fecha del 3 de marzo, y lo editó por la tarde. “Textos de ´mi bitácora´. Escribo, para mí, desde los 19 años. Esto lo escribí el sábado 12 de agosto de 2023. Él se murió a los 6 días. Yo me fui de mi casa a los 2 meses. Pedí el divorcio a los 6 meses. Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían. Quien más te cuidó, te rescata... Quien que más te amó, pone en evidencia... todo”, escribió. En las imágenes, compartió el texto que escribió luego de ir a la casa de Novarro y que no la atendieran y reveló su amor por él.

“Hoy, 12 de agosto de 2023, estuve varias horas frente a tu casa (en la camioneta de una amiga). Esperé que salieran todas las personas que siempre protegiste. Antes de bajar me puse el perfume que te gustaba que usara”, repasó. Luego explicó que no la dejaron pasar, que regresó al auto “con las lágrimas más enormes” que jamás tuvo y que al rato le mandaron un mensaje: que no vuelva a tocar el timbre. “Pensé en vos y en que necesitabas de esa familia, no de otra”, continuó. “Siempre te antepuse a mí misma. Acepté que no podías”, concluyó, aunque escribió de su amor por él, de los reclamos de él hacia ella y de la constante necesidad del artista de “romance”.

Dos horas después de ese posteo, Milone compartió otro texto íntimo más: el que redactó el 13 de abril de 2024 y que tituló “Luto”. “Por todo esto pasé. ¡Mirá, si me va a importar que me difamen o que comparen este amor, con cualquier otro! Se murió la persona que se corrió para que yo intentara la vida que él creía que me merecía. Se murió la persona que me quiso más que mi mamá. ¿Con qué me pueden lastimar? ¿A qué le puedo tener miedo ahora? Se murió. Ya nadie puede hacerme daño. Hasta desearme la muerte, es acercarme a él. Los que me odian, que me odien. Yo, en mi corazón, solo tengo amor”, escribió junto a sus antiguas palabras.

El siguiente posteo de Milone la captura de una conversación por WhatsApp con Novarro con fecha de 25 de julio del 2023. Allí ella le contaba del sueño que había tenido, donde lo veía inmóvil y sin poder respirar, justo en el momento en el que lo estaban internando en la clínica Bazterrica. También le decía que lo amaba y le pedía perdón por haberlo “bloqueado de todo”. Junto a las capturas, Milone explicó que no hablaba con Novarro desde finales de 2012.

Por último, un rato después, Milone compartió un video en donde, sentada frente a la cámara, hizo un contundente descargo por el escándalo que se desató a partir de que su amor por Novarro tomó estado público. “ Es muy fácil inventar una noticia . Dicen, afirman, ´Cecilia Milone declaró quién fue el amor de su vida´. No van a encontrar un video en donde yo diga eso públicamente”, arrancó, para luego asegurar que si dijo algo, fue en forma privada. “Yo lo único que hice fue un homenaje que honra su obra, que lo exalta como artista, y luego vinieron los disparates, las infamias, las mentiras. Escenas que no ocurrieron. Y que la verdad, si hubieran ocurrido, en un momento de desesperación, cuando alguien se está muriendo, lo reconocería, pero es que no sucedió”, aclaró.

Luego, Milone volvió a hablar de su último intento por ver a Novarro , del último contacto que tuvieron (el chat que compartió algunas horas antes) y de cómo se corrió de su vida para intentar rearmar la suya. “No me estoy defendiendo, no tengo de qué defenderme. Sí quiero contar que él fue un hombre hermoso, una persona generosa que amó y cuidó a todos los seres que quiso. Fue muy cuidadoso con todos y yo fui muy cuidadosa con él”, expresó.

“Por ahora no quiero contar más nada. Yo viví una historia hermosa, con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo, porque ni él supo lo bueno que era, pero yo sí lo sé”, aclaró y contó que su intención en este momento es “honrar su obra”. “Yo podría haber registrado las Cartas de un León en Argentores porque es una idea, porque hay poesías, porque hay textos. Yo no la registré, yo quiero que todo vaya para Sadaic, a su obra. Pero ni siquiera por el dinero, como un símbolo que reviva su obra, que permanezca viva su obra”, completó. “Esa es mi misión. La loca se compró esa misión”, cerró.

