Julieta Novarro, contra Milone por hacer mediático el romance que vivió con su papá: “Terapia urgente”

Cuando a fines de enero trascendió que Cecilia Milone le dijo a Nito Artaza que el verdadero amor de su vida fue Chico Novarro, salió a la luz una historia que hasta es entonces se había mantenido oculta. En ese momento también se supo que Milone le había asegurado a la mujer del cantautor, Cristina Alessandro, que ella era “su verdadera viuda”. Con las cartas sobre la mesa, Julieta Novarro decidió romper el silencio sobre el romance de su papá, apuntó contra la cantante, reveló detalles de lo que pasó al interior de su familia y dejó una frase contundente: “ Tiene que ir a terapia urgente”.

Sentada en el living de Intrusos, Julieta celebró primero el hecho de que Milone esté al frente de un homenaje a su papá con el espectáculo Cartas de un León. “Cualquiera que quiera continuar con el legado de papá no tiene por qué pedir permiso. Si es con respeto y con amor, hasta ahí”, aclaró. Sin embargo, de inmediato separó todo lo que se generó luego. “Todo lo demás, no sé, andá a terapia”, exclamó, y recordó que su papá ya no está.

“El homenaje está bueno si es con respeto. Mi viejo escribió 700 canciones y me encanta que sea recordado por quién fue artísticamente porque nunca fue un tipo mediático. Yo aprendí eso, fui así yo con mi vida, con mi carrera. Somos así mis hermanos”, contó. “No pasaron ni dos años desde que falleció papá”, agregó y criticó a Milone por haber hablado del vínculo que mantuvo con Novarro, luego de su muerte. “Acá hay una mujer que es viuda, que es mi mamá”, agregó, contundente.

Novarro reveló que pese a las idas y venidas que tuvo la relación y a las breves separaciones que afrontaron, sus padres estuvieron juntos 50 años. “Mi mamá siempre supo de las amigas de mi papá. Tuvo otras amigas mucho más importantes y seguramente quizás mantuvo un vínculo (con Milone). En los últimos 25 años yo viví todos los fines de semana con él. Era familiero. Esto hay que decirlo. Aparte lo quería mucho a Nito (Artaza), y creo que ahí también tiene que haber un respeto”, explicó.

En ese momento, Novarro aseguró que su papá podía llegar a tener algún mensaje de Cecilia, “pero de ahí a que diga que era la viuda, ¡es un montón!” “Tenemos un tema ahí que no sé, creo que tiene que ir a terapia urgente”, recomendó.

Nito Artaza aseguró que sabía del fuerte vínculo entre Milone y Novarro

Cuando le preguntaron si conocía el vínculo de su papá con Milone, Novarro respondió restando importancia a la relación. “Hace 25 años hicieron un show. Puede ser que se hayan mandado mensajes para Año Nuevo. Ni idea, tampoco me importa. Porque no está él y es un tema de él. Charlalo con tus amigas. Qué tenés que ir a sentarte... vos podés decir ´yo lo amaba´. Incluso hasta ahí está bien. Imagínate, si una X sale hoy a decir en la calle ´yo fui la viuda de Chico Novarro´... ustedes van a decir que es una persona que está ´cucú´”, arremetió con indignación.

En ese momento, Adrián Pallares le recordó que durante el último tiempo de vida de Novarro, Milone intentó acercarse “por todos los medios” y que eso molestó a Cristina, su mamá. “Eso es verdad”, ratificó la actriz. “Yo estaba cuando tocó el timbre de mi casa”, rememoró y explicó que en ese momento su papá ya no estaba bien. “Le dije que ella [Milone] estaba abajo y que lo quería ver. Mamá estaba presente. Y me dijo: ‘No, no’. Estaba lúcido. Él terminó sus años con quién quiso terminar sus años”, aseguró.

Chico Novarro con su familia Instagram

“A mi mamá le daba un dolor toda esta situación... Porque por más que vos no estés con alguien, son 50 años juntos. Cuando fue el velorio de mi papá, dije: ‘A mí me van a aparecer cuatro o cinco...’. Y por suerte no apareció nadie. Y yo decía: ‘Qué respetuosas las amigas’. Él les decía así. Él mantuvo un vínculo con mi mamá, toxi [tóxico], llamalo como quieras, pero de mucha dependencia. Y de mucho amor. Yo los vi a ellos y yo creo que para mamá fue sanador. Yo sé lo que ella pasó. Ellos pudieron amigarse y hasta el último momento se rieron”, recordó.

Por último, Novarro desmintió, como aseguraron que dijo Milone, que su papá tenía demencia senil. “¿Ella dijo eso? Es espectacular”, se sorprendió. “Lo que me parece que Milone tiene que hacer en este momento si quiere respetar a una familia que está duelando es parar.”, le pidió. “ Ella puede pensar y sentir lo que quiera, lo que me parece mal es que lo diga públicamente . Yo no quiero generar un ida y vuelta. Si tiene un mínimo de respeto, yo creo que va a parar. Alguna amiga que le diga: ‘Hasta acá’”, la aconsejó,

LA NACION