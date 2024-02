escuchar

La historia de amor entre Nito Artaza y Cecilia Milone comenzó con una relación clandestina y terminó con rumores de infidelidad por parte del humorista. En medio del escándalo que desató la ruptura y luego de las declaraciones de los protagonistas, llegó la palabra de Cecilia Oviedo: la mujer que compartió 18 años de su vida con el también político y que se separó luego de aquella traición.

En un móvil que le ofreció a Intrusos, Oviedo salió al aire desde Las Vegas, hasta donde fue para cumplir, según contó, con el sueño de su vida: ver el Super Bowl. Luego de hablar de su pasión por el fútbol americano, confirmó que se enteró de la noticia de su ex, aunque se mostró, en principio, reacia a opinar. “No tengo mucho para decir al respecto porque uno nunca sabe en el fondo qué pasa en una relación, y me parece que opinar de la vida de otra persona no es respetuoso”, explicó.

Consultada por sus sensaciones, particularmente por haber sido pareja de Artaza y haber terminado esa relación lastimada, Oviedo prefirió hacer referencia al costado psicológico del asunto, recomendó hacer terapia y reveló que a ella la ayudó mucho la astrología. Luego, envió un mensaje a las mujeres en general: “Si vos estás saliendo con un hombre casado, un hombre que está mintiendo a su mujer, un hombre que está trampeando, y no una vez sino años, ¿qué te hace pensar que después, cuando vos te ponés en pareja con ese hombre, que con vos va a ser diferente?”, se preguntó.

La relación entre Artaza y Oviedo terminó cuando Milone confesó su historia con el humorista Archivo

“Las personas no cambian”, sentenció luego de considerar que la esencia de las personas es siempre la misma y agregar una frase contundente contra su ex: “Yo siempre digo, el que nace pirata, muere pirata”. “Creo que acá el centro, lo importante, es trabajar en la autoestima, en el amor propio. Y a partir de ahí tus elecciones van a ser diferentes”, recomendó. “Mi mensaje para las mujeres es que trabajen en el amor propio y no se queden en lugares donde no se sientan respetadas ni nutridas porque eso a la larga termina mal”, señaló.

De infidelidades y sufrimiento

Consultada por Karina Iavícoli por su ruptura con Artaza, Oviedo explicó que antes de enterarse de la relación entre su ex y Milone la situación ya era crítica. “Yo estuve 18 años con Nito. Estuvimos de novios, nos casamos, proyectamos una familia, y más o menos a los 10 años empezamos a estar en crisis. Pero tuvimos muchísimos años felices, años hermosos”, repasó. Luego explicó que los problemas comenzaron cuando ella cumplió los 30 años y empezó a independizarse y no por alguna tercera en discordia.

Sobre las infidelidades de Artaza, Oviedo recordó que ella tuvo algunas intuiciones, pero que el cómico las negaba. “Yo creía en él”, confesó. “Luego tuvimos una separación de casi dos años y cuando nos reconciliamos, a los 6 meses, mientras estábamos en casa con mi hijo chiquito, ahí Cecilia sale a contar esta relación clandestina que habían tenido varios años. La verdad es que sufrí mucho”, repasó y explicó que le mandaban mensajes anónimos donde le confirmaban el vínculo entre Artaza y Milone. “Me decían ´sos una imbécil, ¿no te das cuenta de que está con ella?´, y él me decía ‘te están diciendo boludeces’´”.

Cecilia Oviedo fue pareja de Artaza durante 18 años Instagram

Oviedo explicó que si bien la pasó mal, logró salir adelante. “Yo estaba devastada, fue desgarrador, el alma en carne viva y mi hijo también estaba sufriendo”, recordó. “La clave es hacer terapia, entender qué no quería ver estando en el matrimonio. Hablar con la gente que te nutre. Me llevó mucho tiempo, más de un año salir adelante”, recomendó. Además, recordó que cuando finalmente Milone habló, Artaza confesó su infidelidad. “Se puso a llorar y me dijo que no me merecía eso”, repasó.

Por último, Oviedo reconoció que Leandro, su hijo, nunca quiso a Milone por todo lo que trascendió en los medios que para ella fue un tramo duro de su vida. “Yo durante mucho tiempo no hablé del tema porque me causaba dolor. Si lo cuento ahora es porque fue un episodio importante en mi vida del que yo rescato este presente que tengo: el haber salido adelante, tener una buena relación con Nito, que es el papá de mi hijo. Cada tanto nos mandamos un mensaje...”, completó.

LA NACION