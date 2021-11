Cecilia Oviedo contó cómo se enteró que Nito Artaza le era infiel con Milone: “Fue una bomba desgarradora”

Cecilia Oviedo recordó el día en que se enteró que su entonces esposo, Nito Artaza, le había sido infiel con Cecilia Milone. Según sostuvo, su situación fue bastante similar a la que vivió Wanda Nara en los últimos días tras confirmar que Mauro Icardi había mantenido un affaire secreto con la China Suárez.

Oviedo y Artaza estuvieron casados hasta 2007, cuando se produjo la escandalosa separación en medio de rumores de infidelidad de parte del exsenador nacional. “De esta separación de año y medio, hacía 6 meses que nos habíamos reconciliado. Yo no pregunté qué había pasado en ese tiempo, porque ya estábamos reconciliados. Un feriado, 2 de abril de 2007, no me lo olvido más porque estábamos en casa con mi hijo y un amigo de mi hijo, TV prendida y se sienta Cecilia a contar esto. Una semana antes habían sacado un rumor, en la revista Paparazzi en ‘Los enigmáticos’. Yo le pregunté a Nito y él me dijo: ‘Sí, fue en ese tiempo que estuvimos separados que tuve algo’”, contó en A la tarde (América).

Sin embargo, las palabras de la actriz habían dejado perplejos a los Artaza. “Cuando Cecilia se sienta a hablar yo me quedé helada. Nito estaba al lado mío y se puso blanco, mudo. Nos fuimos a almorzar en familia y cuando volvimos empezamos a discutir, yo a las puteadas, llorando. Fue una bomba desgarradora. No tengo palabras para describir lo que yo sentí en ese momento. Durante un mes no quería salir de mi casa, tuvimos guardia en la puerta durante casi un mes”, extendió.

Cecilia Oviedo recordó el día que se enteró que Nito Artaza le fue infiel con Cecilia Milone

Si bien reconoció que hoy la relación entre Milone y ella subsanó, el episodio le quedó grabado en la memoria porque el affaire ya había llegado a su fin. “Ella se sentó con la excusa de que no sé si recibía anónimos y con eso se sentó a contar una historia que había terminado hacía rato. En aquel momento lo sentí como un acto de resentimiento porque esa persona que había visto en las sombras se había arreglado conmigo. Yo en ese momento lo tomé de esa forma”, amplió.

Oviedo referenció su caso con el de Wanda Nara, quien hizo público el romance entre su esposo y la China Suárez con un polémico posteo en las redes sociales. “Con el tema de Wanda, que ella usa ‘por zorra’, a mí me salió: ‘Sorry for you, querida’ (lo siento por vos, querida)”, expresó. Luego, dijo que su enojo en 2007 fue con Milone por exponer una situación que ella desconocía y dejar en una difícil posición a su hijo, que tenía apenas 13 años. “Fue muy fuerte, doloroso”, aseveró.

En esa línea, afirmó que no quería salir de su casa porque “sentía vergüenza” y se sentía “una tonta porque había compartido cenas de elenco con Cecilia” sin saber nada. “Lo primero que hacés es enojarte con la otra; sacás el foco de lo importante. Cuando las aguas se calman te das cuenta de que tu marido tiene responsabilidad, pero como sociedad estamos atravesados por arquetipos: el esposo, la esposa y la amante. No es así. Con el tiempo fui cambiando mi forma de ver la situación”, se sinceró.

Además, señaló: “Uno se indaga y se da cuenta de todo lo que no registró. Creo que se puede salir del dolor, del enojo, porque ese lugar de rencor, en realidad, te estanca”.

El acercamiento entre Oviedo y Milone tras la ruptura con Nito Artaza

Por último, Oviedo describió el momento en el que la familia dio un paso adelante y superó aquel trago amargo. “Cuando Nito decide blanquear y ellos se casan y mi hijo no quería ir al casamiento, yo me dije: tengo que sanar. Nos juntamos, almorzamos y hablamos de un montón de cosas y ella me dice: ‘¿Por qué vos no te separabas?’. Yo no lo retenía, él quería tener todo. A partir de ahí empecé a tener un vínculo cercano a ella. Un día ella me manda un mensaje y dice: ‘Te voy a decir algo que te va a encantar: Leo está en casa’”, recordó.