Estas celebridades han apoyado algunas teorías conspirativas sobre la pandemia.

Son varias las teorías conspirativas en torno a la pandemia de coronavirus . Algunas apuntan, con débil fundamento, a que es un plan del multimillonario estadounidense Bill Gates para controlar a la población mundial. Otras dicen que el virus está relacionado con la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil 5G.

Según 'The New York Times', la especulación contra Gates es una de las más grandes falsedades sobre el coronavirus rastreada por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios. Por otro lado, la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante, organización que ha trabajado con la ONU , negó en un estudio que hubiera una relación entre las redes tecnológicas y el desarrollo de enfermedades.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que "en esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. Este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus". Pese a todo, estos son algunos de los famosos que han causado indignación por negar la existencia de coronavirus .

Woody Harrelson

El 6 de abril el actor estadounidense Woody Harrelson publicó un video en su cuenta de Instagram sobre la creación del coronavirus. Allí se expone la supuesta relación que existe entre la tecnología 5G y la Covid-19 . Tras recibir cientos de críticas, el actor eliminó el video días después.

"Mi amiga Camilla me ha mandado esto hoy y aunque no lo he leído con detalle lo encuentro muy interesante", señaló el actor en la publicación. Su mensaje contenía extractos del trabajo de Martin Pall, un profesor retirado de la Universidad del Estado de Washington , cuyas afirmaciones son la base de esta teoría conspirativa.

Más adelante, Harrelson publicó un vídeo de las protestas de Hong Kon g de 2019, con el comentario "y, mientras tanto, los chinos están derribando sus antenas", refiriéndose a la tecnología 5 G.

Christopher Uckermann

El actor mexicano Christopher Uckerman n ha asegurado desde finales de marzo que la actual pandemia del coronavirus es una mentira e instó a sus seguidores a que "despierten" y se den "cuenta de la realidad".

El actor, reconocido por haber participado en la telenovela Rebeld e compartió un video en el cual aparece personal sanitario higienizando lugares públicos en la Ciudad de México . En la publicación Uckermann cuestiona su accionar: "A plena luz del día para que sea más llamativo y obvio. ¿qué piensan?", escribió junto a la publicación.

"La estafa del virus", "Las verdaderas razones detrás del encierro", "El plan de borrar la interacción humana", "La corrupción del sistema médico", "El plan secreto de nuestros gobiernos para convertir Occidente en China" y "Vacunas y nano bots" son los nombres de otros videos y artículos que ha compartido el ex 'RBD', quien cree que la pandemia es parte de un plan de las elites "para tomar el control de nuestras vidas, libertad y salud".

Miguel Bosé

El cantante español Miguel Bosé es uno de los famosos que, en varias ocasiones, ha compartido teorías conspirativas sobre el nuevo coronavirus a través de su cuenta de Twitter .

Además de asegurar que el nuevo coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos", arremetió contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar la pandemia. Sus reclamos se dirigen, principalmente, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (Gavi, por sus siglas en inglés).

Bosé ha señalado también que el multimillonario estadounidense Bill Gates , al que llamó "el eugenésico", ya había hablado sobre la posibilidad de que las vacunas portaran microchips o nanobots para obtener información sobre la población mundial "con el fin de controlarla".

Así mismo ha arremetido contra la sucesora de la tecnología 4G: "Una vez que activen la red 5G , clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced", manifestó en Twitter .

Carlos Villagrán

El actor, conocido por interpretar a Quico en El Chavo del 8, aseguró que el coronavirus no existe y que se trata de una estrategia para controlar a la población mundial.

Esgrimió sus argumentos en una entrevista para el programa mexicano Sale el sol , en la que explicó que el multimillonario Bill Gates fue uno de los creadores del virus y que hay "mucha gente detrás de él".

"Es un engaño, en el mundo no existe el covid-19. Después de encerrarnos empezaron a poner antenas para el 5G . Quieren hacer una red para el 2030 y controlar lo que se llama (sic) la población mundial", afirmó Villagrán.

Evangeline Lilly

La actriz, conocida recientemente por su papel de la Avispa en la segunda entrega de Ant-Man, dijo en el mes de marzo que el coronavirus era una simple "gripe respiratoria".

Evangeline aseguró en sus perfiles de redes sociales que prefería la "libertad sobre la vida" y por ello no iba a cumplir con la cuarentena recomendada por las autoridades estadounidenses.

"Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones. Con amor y respeto", expresó Lilly.

La actriz, además, dijo que las medidas de confinamiento eran una maniobra para controlar a la población y que estaba en contra de las mismas. Más adelante Lilly ofreció disculpas por menospreciar la pandemia del nuevo coronavirus, asegurando que había cambiado de opinión.

Wiz Califa

El pasado 3 de abril el rapero estadounidense Wiz Khalifa escribió en su cuenta de Twitter "¿Corona? ¿ 5G ? ¿O ambos?".

Actualmente el escueto mensaje cuenta con más de 40 mil 'Me gusta'. Sin embargo, el cantante no ha hecho más comentarios al respecto.

Enrique Bunbury

En una entrevista con la revista GQ , el artista afirmó que es seguidor de algunas de las diversas teorías conspirativas acerca del origen del coronavirus , las cuales apuntan a la existencia de una maquiavélica estrategia de diversas potencias que quieren dominar al mundo.

"Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes. Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a (sic) lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud", dijo el cantante español.

John Cusack

El pasado 7 de abril el actor John Cusack tuiteó sobre los supuestos peligros de la nueva tecnología 5G, que, algunos afirman, debilitan la salud de las personas y las hacen más susceptibles a la covid-19.

"Se demostrará que la 5G es muy, muy mala para la salud de las personas", afirmó.