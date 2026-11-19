La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo. Después de anunciar el final de su relación a través de las redes sociales y de que trascendieran versiones encontradas sobre los motivos de la ruptura, la hija de Ricardo Fort volvió a hablar públicamente y apuntó contra su expareja. En una entrevista con Puro Show (eltrece), cuestionó sus inseguridades, aseguró que él no comprendía su nivel de exposición ni su situación económica y dejó en claro que no se arrepiente de haber terminado el noviazgo.

La joven, que había confirmado su separación el miércoles mediante una historia de Instagram, explicó cómo se produjo la ruptura y reconoció que, aunque se trata de una situación reciente, no siente que haya perdido una gran relación. “Yo creo que puedo estar bien o puedo estar mal porque obviamente me acabo de separar, pero al mismo tiempo no tengo ese pensamiento de ‘uh, qué relación que perdí’, ¿entendés? La verdad es que cortamos de manera tan, pero tan fría...”, expresó.

En ese sentido, desmintió que Ramírez se hubiera enterado del final del noviazgo a través de su publicación, como había trascendido en las últimas horas. Según explicó, ambos habían terminado la relación durante la madrugada, antes de que ella decidiera comunicarlo públicamente. También reconoció su enojo por el esfuerzo que había invertido en el vínculo: “No sabés la energía que le deposité a esta relación de mier...”.

Durante la entrevista también le preguntaron por los rumores de una supuesta infidelidad, surgidos a partir de versiones que indicaban que Ramírez habría estado con otra mujer durante un viaje a Uruguay. Fort negó haber revisado el teléfono de su exnovio y aclaró que no contaba con información suficiente para confirmar un engaño.

“Yo no reviso teléfonos”, aseguró. Y agregó: “Ahora no puedo dar el titular de ‘me fue infiel’, porque son cosas que yo quería hablar mañana”. De acuerdo con su relato, tenía previsto viajar para conversar personalmente con él y determinar qué había sucedido.

Los motivos de la ruptura y el mensaje a su ex

Marta Fort se separó de Ramírez tras cinco meses de relación (Foto: Captura TV)

Más allá de las sospechas de infidelidad, Fort identificó las inseguridades de Ramírez como uno de los principales problemas de la relación. La participante de MasterChef Celebrity explicó que, cuando comenzó el noviazgo, creyó que él comprendía las particularidades de su vida, pero que con el tiempo descubrió que no era así.

“La verdad que me pareció muy triste porque yo lo elegí de una cierta forma, pensaba que entendía mi trabajo público tanto como mi pasar económico y literalmente ese fue uno de los detonantes”, sostuvo.

En la misma línea, lo definió como “un chabón inseguro” y aseguró que necesitaba estar con alguien que pudiera aceptar su exposición mediática e independencia económica. Según su versión, Ramírez estaba más pendiente de lo que se decía de él en los medios que de la propia relación.

“Yo no pierdo nada, chicos. Yo no pierdo nada con esto porque yo voy a seguir trabajando, voy a seguir con mis proyectos, porque yo no soy la novia de nadie”, remarcó.

Las declaraciones llegaron después de que el joven uruguayo ofreciera su propia versión del conflicto. Tras conocerse la separación, Ramírez había hablado con la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, quien compartió sus mensajes en Puro Show. Allí sostuvo que había sido él quien decidió no continuar con el noviazgo y que existían ciertas actitudes cotidianas con las que no se sentía cómodo.

Posteriormente, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que desmintió distintas versiones que circulaban sobre su persona y aseguró que prefería no exponer detalles de la intimidad de la pareja. “No necesito ensuciar a nadie para defenderme ni alimentar situaciones que no conducen a nada”, sostuvo.

Marta Fort se destaca como una de las favoritas de la más reciente edición de MasterChef Celebrity Prensa

Fort, sin embargo, cuestionó que su ex eligiera hablar con la prensa sobre cuestiones que, según ella, no habían conversado previamente. “Me molestó que no haya tenido la finura de hablarlo conmigo en primer lugar, porque de esa forma yo también podía saber qué responder ahora, por ejemplo”, explicó.

La entrevista terminó con una respuesta irónica cuando le preguntaron qué le diría a Ramírez si pudiera contestarle públicamente. El joven, dedicado a la compraventa de vehículos en Uruguay, había aprovechado el final de su propio comunicado para promocionar su actividad comercial. Marta tomó ese detalle y lanzó: “Nada, que ya te di bastante más cámara, así que espero que vendas un auto más”.