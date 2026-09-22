Channing Tatum negó ser el dueño de una cuenta de Instagram que atacó a su ex, Zoë Kravitz

Si bien suele mantener un perfil bajo en lo que a su vida privada respecta, Channing Tatum decidió romper el silencio y salió al cruce de los rumores que lo señalan como el responsable de una cuenta anónima de Instagram desde la que criticaron con dureza a su expareja, Zoë Kravitz, y a su actual novio, Harry Styles.

Después de varios días de especulaciones, el actor hizo uso de sus propias redes sociales para negar que sea él quien está detrás de ese perfil y se mostró sorprendido de que alguien pudiera pensar que dedica su tiempo libre a una actividad de ese tipo.

Varios usuarios de redes sociales aseguraron que Tatum atacó con una cuenta secreta a su ex, Kravitz, y a Styles, su actual pareja Backgrid UK/The Grosby Group

Las especulaciones comenzaron el fin de semana pasado, cuando varios usuarios de redes sociales notaron que la cuenta @bidness_nonya había publicado comentarios negativos junto a una foto de Kravitz y Styles. El dato que despertó las sospechas fue que Tatum figuraba entre sus seguidores y, además, era el único seguidor del perfil.

La respuesta de Channing Tatum

Ante la repercusión que alcanzó la versión sobre una supuesta actitud “tóxica” de Tatum, el actor decidió responder desde su cuenta oficial de Instagram. “No puedo creer que realmente piensen que esto es en lo que ocupo mi tiempo libre”, escribió el actor en una historia, y calificó la situación de “muy graciosa”.

Channing Tatum se cansó de los rumores y decidió salir a aclarar que jamás atacó a su ex Scott A Garfitt - Invision

Luego hizo referencia al dato que había alimentado las sospechas: que seguía al perfil anónimo. “¿Por qué seguiría una cuenta secreta si no quisiera que la relacionaran conmigo?”, planteó. Y cerró su mensaje con una aclaración: “Solo tengo una cuenta de Instagram, @channingtatum”.

La historia que subió Channing Tatum para dementir las versiones instagram.com/channingtatum/

La cuenta que había generado la controversia, según publicó el medio Entertainment Weekly, quedó inactiva después de que las capturas de sus comentarios comenzaran a circular en redes sociales. Uno de los mensajes había sido publicado en una fotografía de Kravitz y Styles y decía: “Solo estoy acá por el odio”.

Un amor que causó sorpresa

Hace poco más de un año, una serie de postales confirmó un romance que no estaba en el radar de nadie: el de Zoë Kravitz y Harry Styles. La primera vez que fueron vistos juntos fue en agosto de 2025, en Roma. Una cuenta de fans en X publicó un video que mostraba a la actriz de Batman y el cantante de “As it Was” mientras caminaban por la capital italiana. Poco después, fueron captados in franganti mientras se besaban en el restaurante Rita’s, de Londres, ciudad a la que acudieron para ser parte de la promoción de Atrapado robando, el film de Darren Aronofsky que protagonizó la actriz. “Harry ha estado pasando tiempo con ella durante la gira de prensa“, le informó una fuente a la revista People.

Harry Styles y Zoë Kravitz durante un paseo por las calles de Nueva York TIDNY-616

La relación avanzó a tal punto que después de ocho meses de viajes, paseos y mucho amor, la actriz y el músico decidieron dar un paso más en su relación y se comprometieron. La noticia trascendió luego de que ella fuera vista en las calles de Nueva York con un enorme anillo de diamante en su mano. Según informó entonces el Daily Mail, la artista no hizo ningún esfuerzo por ocultar la joya.

Zoë Kravitz cuando fue vista con su anillo de diamantes en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

“El anillo de Zoe parece ser un diamante ovalado de diez quilates engarzado en oro amarillo”, le dijo al medio inglés un empleado de The Diamond Bank, una tienda de Los Ángeles. “Probablemente fue hecho a medida y cuesta alrededor de 1 millón de dólares. Está engastado en bisel, lo cual es popular en estos días”, sumó. También trascendieron detalles de la propuesta: fue “anticuada y romántica” y ella aceptó de inmediato. “Está locamente enamorada de él”, aseguró una persona cercana y agregó que él la “apoya de una manera hermosa y amable”.

La historia de Channing Tatum y Zoë Kravitz

Zoe Kravitz y Channing se conocieron en el rodaje de Parpadea dos veces y llegaron a comprometerse Dave Benett - WireImage

Tatum y Kravitz comenzaron su relación en 2021, después de trabajar juntos en Parpadea dos veces, la película que ella dirigió y en la que él fue protagonista. La pareja se comprometió en 2023, pero terminó su relación en octubre de 2024. Un año después, la actriz comenzó a salir con Styles.

La reacción de Tatum frente a la noticia despertó especulaciones entre sus seguidores. En ese momento el actor publicó en Instagram un poema del escritor John Roedel sobre la relación entre la cabeza y el corazón, una historia que algunos usuarios interpretaron como una referencia a su situación sentimental. Él, por su parte, no hizo declaraciones al respecto y continuó con su vida: en abril de 2025 blanqueó su relación con la modelo Inka Williams.