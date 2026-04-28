Harry Styles y Zoë Kravitz: flechazo, compromiso y un millonario anillo de diamantes

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos. Después de un flechazo fulminante y ocho meses de viajes, paseos y mucho amor, la actriz y el músico decidieron dar un paso más en su relación.

Luego de que PageSix confirmara la noticia, comenzaron a circular fotos de Kravitz en las calles de Nueva York donde se la ve con un enorme anillo de diamantes. Según informó el Daily Mail, la artista no hizo ningún esfuerzo por ocultar la joya.

Zoë Kravitz fue vista con un nuevo anillo en su mano izquierda esta semana en las calles de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

El imponente anillo con el que Styles le propuso casamiento a Kravitz Backgrid/The Grosby Group

“El anillo de Zoe parece ser un diamante ovalado de diez quilates engarzado en oro amarillo”, le dijo al medio inglés un empleado de The Diamond Bank, una tienda de Los Ángeles. “Probablemente fue hecho a medida y cuesta alrededor de 1 millón de dólares. Está engastado en bisel, lo cual es popular en estos días”, sumó.

También trascendieron detalles de la propuesta: fue “anticuada y romántica” y la protagonista de Parpadea dos veces aceptó de inmediato. “Está locamente enamorada de él”, aseguró una persona cercana y agregó que él la “apoya de una manera hermosa y amable”.

La semana pasada, alguien que conoce al músico aseguró que nunca lo había visto tan enamorado. “Él se tiraría de un acantilado por ella”, graficó.

Los rumores de romance entre la actriz de Batman y el cantante de “As It Was” comenzaron a sonar en agosto del año pasado. Las dudas se disiparon cuando aparecieron las primeras imágenes.

Harry Styles y Zoë Kravitz caminando por las calles de Londres Backgrid UK/The Grosby Group

El comienzo del romance

La primera vez que fueron vistos juntos fue en Roma. Una cuenta de fans en X publicó un video que mostraba a Zoë abrazando al cantante, mientras caminaban por la capital italiana. Al día siguiente, los tortolitos fueron captados infranganti mientras se besaban en el restaurante Rita’s, de Londres, ciudad a la que acudieron para ser parte de la promoción de Atrapado robando, la última película de la actriz. “Harry ha estado pasando tiempo con ella durante la gira de prensa“, le informó una fuente a la revista People.

Unas semanas después la pareja volvió a acaparar la atención de los paparazzi mientras daban un paseo por Brooklyn, tomados de la mano. Acción que volvió a repetirse en Manhattan cuando los artistas tuvieron un almuerzo familiar con un reconocido rockstar.

“Durante el fin de semana, Harry se reunió con el padre de Zoë [Lenny Kravitz] para almorzar. Todos parecían estar pasándoselo genial. Además, ella le ha estado presentando a Harry a sus amigos. Esto es más que algo casual”, había asegurado un allegado a la pareja mientras destacaba que Zoë y Harry tenían “mucha química, mucho de qué hablar y parecen estar divirtiéndose juntos”.

La pareja durante un paseo por Italia en diciembre de 2025 Backgrid UK/The Grosby Group

Amores pasados

Si bien sus relaciones anteriores se hicieron públicas, Styles siempre mantuvo un perfil muy bajo. “Nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo y he descubierto que me ha beneficiado. Siempre habrá una versión de la narrativa y creo que simplemente decidí que no iba a perder el tiempo intentando corregirla o redirigirla de alguna manera”, dijo hace cuatro años en diálogo con la revista Rolling Stone.

Harry Styles y Olivia Wilde TIDNY-576

“A veces la gente dice: ‘Solo has estado con mujeres en público’, y no creo haber estado con nadie en público. Si alguien te toma una foto con alguien, no significa que estés eligiendo tener una relación pública ni nada por el estilo”, agregó.

Antes de Kravitz, su último amor famoso fue con la actriz Taylor Russell, con quien terminó su noviazgo de menos de un año en mayo de 2024. Antes de ella, el cantante fue vinculado con la modelo Emily Ratajkowski. Sin embargo, uno de sus vínculos de más alto perfil fue con la actriz y directora Olivia Wilde, a quien conoció en el set de la película No te preocupes, querida.

Zoe Kravitz y Channing Tatum Dave Benett - WireImage

Por su parte, a la hija de Lenny se la vinculó con Noah Centineo. Antes del joven de 29 años, Zoë estuvo comprometida con Channing Tatum. El actor le propuso matrimonio en octubre de 2023, pero un año después la pareja canceló el compromiso después de que “se dieron cuenta de que estaban en etapas diferentes de la vida“, según declaró un allegado de la pareja a People.