Channing Tatum recordó el momento en el que Mark Ruffalo le rompió un tímpano: “Le pedí que me diera una bofetada”

Hay películas que quedan para siempre en el corazón del público y otras que dejan secuelas en los cuerpos de sus protagonistas. Foxcatcher logró ambos cometidos. El film se convirtió en uno de los éxitos de 2014 y en uno de los más aclamados por la crítica, pero, además, casi deja sordo a Channing Tatum, uno de sus protagonistas.

La película está bastada en la vida del luchador y medallista olímpico Mark Shultz (Tatum) y su extraña relación con el multimillonario John du Pont (Steve Carrell), que se convierte en una especie de mentor de los luchadores, de cara a los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988. El tercer protagonista es Mark Ruffalo, que interpreta al hermano mayor de Mark, Dave, una de las personas que descubre las verdaderas intenciones del falso filántropo.

Por supuesto que la película está plagada de escenas de lucha y acción, pero una de ellas, que a simple vista podría haber sido considerada inocua, casi deja a Tatum sordo para siempre.

Bennett Miller dirige a Mark Ruffalo y Channing Tatum en Foxcatcher Archivo

Esta semana, el actor de Magic Mike, de 45 años, recordó aquel momento en el último episodio de Hot One. Allí, contó que una cachetada de Ruffalo le rompió un tímpano, pero aseguró que no tiene resentimientos con su colega que, además, es uno de sus mejores amigos.

“Mark no quiso reventarme el tímpano, solo me dio una bofetada”, le contó Tatum al presentador Sean Evans. “Le dije: ‘Tenés que abofetearme. No quiero que finjas que me das una bofetada... Hacelo de verdad, para que podamos seguir adelante’”, rememoró el actor.

Otros percances

Y su amigo se tomó el asunto muy en serio. Tatum habló por primera vez sobre la lesión de tímpano en 2014, durante el estreno de la película en el Festival de Cine de Cannes, donde Bennett Miller se llevó el premio a Mejor Director. “De repente, escucho un ruido chirriante y luego, no oí nada más”, relató en aquel momento. Y agregó: “Los tímpanos se curan, así que estoy bien”.

El golpe no solo le rompió el tímpano, sino que Ruffalo también le cortó la oreja. “Ya no es igual que antes, pero me encanta que haya sido de Mark, porque es la persona más hermosa que puedas conocer en el mundo”, expresó el actor.

Ese no fue el único inconveniente físico que sufrió el actor durante el rodaje. “Estoy bastante seguro de que me rompí la mano en la película durante el entrenamiento”, declaró a la prensa en Cannes. “Simplemente, me la pasé revoleando cuerpos de un lado a otro y girando para que me tomen desde diferentes ángulos”, bromeó en aquel momento.

Ruffalo, ahora de 57 años, también se refirió a aquel incidente en 2023, mientras promocionaba el film Pobres criaturas, y lo hizo con un poco de arrepentimiento, pero sin perder el humor. “Channing me pidió que le diera una buena bofetada, y fue fácil porque él me había dado muchísimas palizas durante el rodaje”, bromeó.

“Fueron como cuatro meses aprendiendo a luchar juntos. Me lleva casi 14 kilos, así que cuando llegó el momento de darle una buena bofetada, le dije: ‘Vengo de Alabama’”, relató, entre risas.

Más allá del incidente, el rodaje sirvió para que los actores forjaran una profunda y estrecha amistad, que mantienen hasta hoy. Además de las largas horas de rodaje, Ruffalo y Tatum compartían exhaustivos entrenamientos diarios que los dejaban sin aliento. De hecho, los dos confesaron que cuando llegó el último día de esa cansadora rutina, sintieron tanto alivio que abrazaron y rompieron en llanto.