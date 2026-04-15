Sandra Bullock debutó en Instagram y desató la reacción de sus colegas de Hollywood

Si bien parece ser parte de la estrategia promocional de la secuela de la exitosa película de 1998 Hechizo de amor 2, Sandra Bullock debutó en Instagram y desató una verdadera revolución. La actriz y productora arrancó con un breve video y en cuestión de horas no solo cosechó millones de seguidores sino que, además, provocó la reacción de sus colegas más famosos. “IG se acaba de poner mucho mejor”, celebró Reese Witherspoon.

Durante la noche del martes, Bullock desembarcó en Instagram. Para su perfil, eligió una foto en blanco y negro de su infancia, donde se la ve sonriente peinada con dos colitas y un frondoso flequillo. Además, compartió un reel en el feed: en el video se la ve detrás de una barra. Con un chasquido de dedos, la actriz logra —en un guiño a su próxima película, Hechizo de amor 2— encender una licuadora y preparar un trago: una margarita. “Medianoche en algún lugar” fueron las palabras que eligió para acompañar las imágenes.

En cuestión de horas, la figura de Bullock atrajo la atención de millones de personas: hasta el momento, su cuenta tiene más de cuatro millones y medio de seguidores. Su primer posteo tuvo casi 200 mil likes y más de cinco mil comentarios, entre los que se destacaron los de sus amigos colegas.

“Ella está aquí”, celebró Jennifer Aniston, con un corazón rojo y un emoji tirando un beso. “Voy a tomar margaritas con vos en cualquier momento”, comentó Nicole Kidman. “Y allí está ella”, agregó con entusiasmo Sarah Paulson. También celebraron Lily Collins, Isla Fisher y Kristin Davis.

Además de captar la atención de todos, Bullock no perdió el tiempo, se prestó al juego y empezó a comentar publicaciones de otras figuras del mundo del entretenimiento. Entre sus primeras interacciones, criticó a Channing Tatum, su compañero de reparto en La ciudad perdida, luego de que una cuenta compartiera citas sobre él comprando muchas camisas para evitar lavar la ropa. “Por supuesto que sí, @channingtatum”, escribió junto a un emoji de guiño.

Sandra Bullock causó furor en Instagram Getty Images

Quien se mostró particularmente emocionada fue Aniston. La estrella de Friends le dio la bienvenida públicamente a Bullock con una historia. “Alguien a quien todos queremos mucho acaba de unirse a Instagram”, compartió. “@sandrabullock!!!! ¡Es horrible! Te va a encantar...”, siguió y sumó una imagen de ellas dos, donde Aniston mira a cámara y Bullock mira hacia otro lado.

Bullock también realizó comentarios en algunos viejos posteos de sus compañeras de Hechizo de amor 2. En una foto que la joven actriz Joey King había compartido de ambas en septiembre de 2025 escribió: “Mi sangre. Tu sangre. Nuestra sangre. Si lo sabés, lo sabés”, y completó con un emoji de varita mágica y un corazón rojo. En la postal se las ve disfrutando de un concierto de Coldplay que se llevó a cabo en Londres.

Por último, la actriz dejó un “Eh, hemos vuelto” en un video que Nicole Kidman, su coprotagonista y amiga, subió en julio de 2025 donde se las ve abrazándose en el set de la secuela del film donde interpretan a un par de hermanas brujas.

“Las brujas están de regreso”

La primicia sobre la secuela del famoso film la dio Kidman en julio del año pasado en su propia cuenta de Instagram. En el posteo, la actriz escribió: “Las brujas están de regreso. Las hermanas Owen en el primer día de filmación”. Como era de esperar, el video no tardó en recibir miles de me gusta y comentarios positivos, que adelantan el entusiasmo del público frente a esta continuación de Hechizo de amor, que llegará a casi 30 años de su primera parte.

Hechizo de amor es un film dirigido por Griffin Dunne, que refleja la historia de dos pequeñas hermanas que, luego de perder a sus padres en un accidente, son llevadas a la atípica casa de sus aún más atípicas tías. Allí no sólo van a crecer rodeadas de extrañas reglas, tales como jamás irse a la cama antes de la medianoche o comer chocolates en el desayuno, sino que desarrollarán también los curiosos “dones” que las dos mujeres mayores del hogar poseen, los encantadores poderes de la magia blanca.

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven al ruedo con Hechizo de amor 2 VALERIE MACON - AFP

A partir de eso, todo lo que ocurre en la vida de las dos niñas tiene otro sabor y puede ser fácilmente manejable con un abrir y cerrar de ojos, un conjuro o una pócima preparada en humeantes ollas. Pero es el amor, esencialmente, lo que lleva a estas dos jóvenes hermanas (y magas) a encontrar el lado práctico de su habilidad.