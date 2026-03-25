Netflix confirmó un reboot de Si yo tuviera 30 con Jennifer Garner como productora ejecutiva: quiénes serán sus protagonistas

Netflix oficializó la puesta en marcha de un nuevo proyecto cinematográfico que busca revisitar uno de los fenómenos más queridos de la cultura pop de principios de siglo: Si yo tuviera 30 (13 Going on 30). La producción, que cuenta con el respaldo estratégico de Jennifer Garner —protagonista del filme original estrenado en 2004— como productora ejecutiva, marca un paso significativo en la estrategia de la plataforma por reinterpretar títulos clásicos para las nuevas audiencias globales. Según información de Deadline, el largometraje estará encabezado por Emily Bader y Logan Lerman, quienes darán vida a los roles centrales de esta historia de fantasía.

La dirección del proyecto recaerá en Brett Haley, realizador que recientemente colaboró con Bader en la adaptación de Personas que conocemos en vacaciones para el mismo servicio de streaming. Al respecto de este nuevo desafío, Haley expresó en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter, la magnitud del compromiso asumido. “Si yo tuviera 30 es una de esas raras películas perfectas; divertida, emocional y profundamente humana, con actuaciones inolvidables. Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad”, señaló el director. Asimismo, destacó que la participación directa de Jennifer Garner como productora es un sello distintivo que aporta legitimidad al proyecto, considerándola una pieza clave de la esencia de la obra original.

Emily Bader y Logan Lerman serán los protagonistas del reboot de Si yo tuviera 30 Instagram (@emily_bader/@loganlerman)

Aunque los detalles específicos sobre la trama y las eventuales adaptaciones al contexto contemporáneo permanecen bajo estricta reserva, se confirmó que el guion original contará con el trabajo de Hannah Marks, acompañada por revisiones de Flora Greeson. La estructura de producción estará a cargo de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films, con un equipo que busca capitalizar el impacto perdurable de la cinta que, hace dos décadas, recaudó U$S96 millones en la taquilla mundial. El largometraje de 2004, dirigido originalmente por Gary Winick, logró cimentar su estatus de culto gracias a elementos icónicos como la célebre frase “treinta, coqueta y próspera” y la coreografía del tema Thriller, factores que hicieron que el interés por un reboot fuera constante durante años, aunque los ejecutivos no lograban que las piezas encajaran hasta este momento.

Para el elenco, la elección de Bader y Lerman sugiere un interés por captar tanto a las generaciones que crecieron con la versión de Garner y Mark Ruffalo, como a un público más joven familiarizado con sus carreras recientes. Emily Bader, considerada una de las apuestas emergentes de la plataforma, también forma parte del drama deportivo The 99’ers, mientras que Lerman aporta una trayectoria consolidada tras su paso por producciones como Percy Jackson, Las ventajas de ser invisible y más recientemente en la serie Only Murders in the Building. En relación a la química de los nuevos protagonistas, el director Brett Haley afirmó que “ella y el talentoso Logan Lerman son una combinación mágica”, con lo que subrayó su optimismo ante esta nueva etapa del proyecto.

Emily Bader confirmó la noticia en sus redes sociales Captura Instagram (@emily_bader)

La apuesta de Netflix por este título se alinea con la tendencia actual de la industria de refrescar propiedades intelectuales exitosas. En este sentido, la implicación de Jennifer Garner es total, ya que no solo supervisa este reboot, sino que participó activamente en otras adaptaciones de la historia, incluida una reciente versión de teatro musical estrenada en Manchester. Hasta el momento, ni la plataforma ni los productores anunciaron una fecha tentativa para el inicio del rodaje o el estreno, lo que mantiene la expectativa en torno a cómo se traducirá la premisa original de la joven Jenna Rink al escenario del mundo actual.