Channing Tatum y el detalle de su pasado que preferiría ocultarle a su hija: “Algún día tendré que hablar sobre eso”

El actor y director Channing Tatum compartió que una de sus preocupaciones recurrentes como padre es la de tener que decirle a su hija, la pequeña Everly, de 9 años, que tuvo un pasado en el que trabajó como stripper. “Algún día tendré que hablar sobre eso”, contó Tatum en una entrevista con Entertainment Tonight. El actor aseguró que mentirle a la niña -fruto de su matrimonio con su expareja, Jenna Dewan- nunca fue una opción, solo que está esperando que ella tenga la edad adecuada para sentarse a contarle sobre cómo era su vida antes de convertirse en estrella de Hollywood .

“Cuando sea lo suficientemente grande como para ver Magic Mike, entonces lo hablaré, tendremos esa conversación, no hay una versión de esa charla en la que yo pueda decirle que solo fui stripper en el cine”, añadió y enfatizó: “No quiero mentirle nunca a mi hija”. El actor, de 42 años, tras abandonar la universidad a los 18, comenzó a trabajar como stripper en un club en el que se hacía llamar Chan Crawford. “Me pagaban 150 dólares la noche, y eso pasaba en una buena noche. Si no, me daban 70 o 50, no era tan bueno como se puede pensar”, recordó en diálogo con The Hollywood Reporter en 2014.

Channing Tatum y su hija Everly, de paseo con Zoe Kravitz, pareja del actor TIDLA-260

Su experiencia como stripper fue el puntapié para el guion de Magic Mike, la primera entrega de la saga que protagonizó y produjo, y que incluso tuvo sus shows en vivo. De hecho, Tatum se encuentra a la espera del inminente estreno en los Estados Unidos, el mes próximo, de la anticipada tercera entrega de Magic Mike (Last Dance), que ya completó su instancia de rodaje y ahora se encuentra en posproducción. El largometraje de Steven Soderbergh promete concluir la trilogía con muchas sorpresas. Así lo contó su protagonista en una entrevista con ET Online, en la que se refirió a un número musical erótico que dejará a la audiencia boquiabierta.

“Me han visto bailar en el escenario, pero nunca me han visto dar un baile erótico, íntimo y directo”, reveló el actor. “Tengo un baile bastante loco que abre la película, empezaremos en un nivel bastante fuerte y luego, al final, haré una versión de la danza del agua. Hay una escena de agua en la película, por lo que todo es real” , amplió. Por otro lado, Channing se refirió al espectáculo de Magic Mike. “Ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer un show en vivo durante la primera película y luego terminamos haciéndolo en Las Vegas”, declaró el actor. “Hicimos este show del que todos nos enamoramos y pensamos: ‘Tenemos que hacer una gira por Estados Unidos’. Queremos llevárselo a todos porque es medicina. Es medicina para el alma”.

Tatum también hizo hincapié en que el espectáculo es inclusivo: “No me importa lo que te guste. Irás y pasarás el mejor momento de tu vida”, aseguró sin titubear. De esta forma, el actor comienza a despedirse de una saga muy importante en su vida y del equipo con el que ha venido trabajando. “Son como mis hermanos y mis hermanas. Somos como una pequeña familia”, manifestó .

Su romance con Zoë Kravitz se consolida día a día

Channing Tatum y Zoe Kravitz afianzan su vínculo Splash News/The Grosby Group

El actor, además de estar pasando por un buen momento profesional, se encuentra muy bien a nivel personal con su novia, la actriz Zoë Kravitz . La pareja blanqueó su relación en 2021 con un posteo de Instagram en el que se los veía en una fiesta de la gala del MET con los artistas Alicia Keys y Moses Sumney. De acuerdo a las Stories del actor de Magic Mike, disfrutaron de una noche a puro baile. “¡Esta noche! Nadie quería meterse con nosotros en la pista de baile y la vibra y la música eran de otro nivel”, escribió sobre la imagen de la afterparty.

Enamorados. Channing Tatum y Zoe Kravitz, de paseo por Nueva York Grosby Group - TIDNY-308

Respecto a cuándo se inició el romance, las fechas no son claras y la relación de Kravitz y Tatum está indefectiblemente atravesada por el divorcio de la actriz, quien se separó de su exmarido, Karl Glusman, luego de 18 meses de matrimonio. Asimismo, pudo confirmarse que Kravitz conoció a Tatum en el rodaje de su ópera prima, Pussy Island, thriller para el que eligió al actor como protagonista, y donde habría surgido el flechazo . “Simplemente aprendí a pensar en quién soy y qué quiero”, explicó Kravitz sobre su sorpresivo divorcio en una entrevista con la revista GQ.

“Conocés a alguien que es increíble y quiere casarse contigo y eso no tiene nada de malo. Si no hay nada malo, ¿por qué no lo harías? Los amás y eso es lo que hacés. Es una pregunta difícil de hacer: ‘Quizás no quiero lo que se supone que quiero, un matrimonio, hijos, nada de eso. No sé si lo quiero del todo’. Es una pregunta incómoda, especialmente para que una mujer se la haga”, reflexionó y aclaró que el divorcio tuvo que ver con un proceso que ella estaba realizando y no con actitudes de su exmarido: “Karl es un ser humano increíble, yo empecé a hacerme preguntas sobre quién soy”.

Channing Tatum y Zoe Kravitz blanquearon su relación en la gala del MET The Grosby Group

Sobre Tatum, la actriz de Big Little Lies expresó: “Es un ser humano maravilloso. Me hace reír, además a los dos nos gusta mucho el arte, hablar de arte y la exploración de por qué hacemos lo que hacemos. Nos encanta ver una película y analizarla, hablar de ella y desafiarnos mutuamente. Él realmente es mi protector. Es realmente maravilloso y dulce“.

