Pamela Anderson contó que Sylvester Stallone le ofreció una casa y un auto de lujo para que accediera a ser su “chica número 1″

Pamela Anderson no para de ser noticia. La actriz -que está a punto de lanzar sus memorias y un documental sobre su vida en Netflix- ha revelado un sinfín de experiencias que claramente serán relatadas en detalle en ambas propuestas y que han dado que hablar en los últimos días.

Tras contar que el actor Tim Allen le mostró sus partes íntimas en el set de Home Improvement, ahora se suma una nueva confesión que involucra a uno de los hombres más rudos de Hollywood. La exchica Baywatch afirmó que Sylvester Stallone le propuso matrimonio en el pasado a cambio de una casa y un automóvil; una propuesta a la que ella consideró indecente y rechazó por completo.

Mientras que el intérprete de Rocky niega rotundamente esta afirmación, la rubia contará este hecho con lujo de detalles en Pamela, una historia de amor, el documental que se estrenará el próximo 31 de enero por la pantalla de Netflix. Según lo que la propia protagonista anticipó en una entrevista con New York Post, Stallone le ofreció “un condominio y un Porsche para ser su ‘chica número 1′”, algo que ella asegura haber rechazado de inmediato.

“Yo estaba como: ‘¿Eso significa que hay una número 2? Uh-uh’”, bromeó mientras recuerda cuál fue su reacción a semejante propuesta: “Le dije: ‘¿Esa es la mejor oferta que vas a hacer? Vete, cariño’”, relató en detalle al tiempo que aclaró que, a pesar de la fama del actor, ella quería enamorarse de verdad. “No quería nada menos que eso”, agregó explicando los motivos por los cuales le dijo que no.

Ante la repercusión que generaron sus dichos, el representante de Stallone salió al cruce y desmintió a Anderson: “ La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. El señor Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración ”, expresó.

Cada uno en su historia

En 1988, Sylvester Stallone conoció a su mujer Jennifer Flavin en un restaurante de Beverly Hills. El actor, que ya venía de dos fracasos matrimoniales y tenía dos hijos, se enamoró de la modelo ni bien la vio entrar por la puerta. Casi una década después, la pareja pasó por el altar y, si bien llevan 25 años juntos, la relación tuvo algunas idas y vueltas, como cuando en 1994 el intérprete rompió con su esposa a través de una carta.

“Me envió una carta de seis páginas escrita a mano, con bolígrafo. Fue bastante descuidado”, le dijo Flavin a PEOPLE en una entrevista antes de enterarse del verdadero motivo de su decisión: Sylvester estaba teniendo una aventura con la supermodelo Janice Dickinson .

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin tuvieron varios altibajos a lo largo de estos 25 años de relación.

En 1995, la pareja se dio una nueva oportunidad y fruto de esa reconciliación nació su primera hija, Sophia Rose. Tres años después, la familia se agrandó con la llegada de Sistine y en 2002, otra niña a la que llamaron Scarlet se unió al clan.

Tras 25 años juntos, el actor y Flavin vivieron una fuerte crisis a mediados de 2022. Un mes después de que ella solicitara el divorcio, el actor volvió a reconquistarla. “A veces pongo el trabajo por delante de [mi familia], y ese es un trágico error que ganó no vuelva a pasar” , confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter haciendo un mea culpa.

Por su parte, Anderson tuvo una ajetreada vida en materia amorosa. Una de sus relaciones más explosivas fue la que tuvo con el rockero Tommy Lee; el padre de sus hijos Brandon, de 26 años, y Dylan, de 25. “Sólo queríamos tener bebés y estar juntos para siempre”, reveló en sus memorias, dando a entender que el músico fue el único hombre del que estuvo enamorada. Sin embargo, el robo de un material íntimo de la pareja de su caja fuerte puso a ambos en el radar mediático y fue el fin de su relación.

“ El divorcio de Tommy fue el punto más duro, más bajo y más difícil de mi vida. Estaba destrozada. Todavía no podía creer que la persona que más amaba fuera capaz de hacer lo que había hecho esa noche (en referencia a un episodio de violencia donde la empujó con uno de sus hijos en brazos). Ambos estábamos devastados, pero tenía que proteger a mis bebés ”, relató en una entrevista tiempo después.

Pamela Anderson y Tommy Lee tuvieron dos hijos juntos.

Con el tiempo, la relación entre ellos mejoró y, si bien al día de hoy mantienen cierta comunicación, Anderson le dedicará varios capítulos a su ex en su próximo escrito. De hecho, esta iniciativa que la propia protagonista define como un hecho catártico, fue alentada por sus dos hijos. “Hay un poco de ansiedad antes de que salga porque este ha sido un año, básicamente, de terapia, pasando por mi vida desde mi primer recuerdo hasta mi último recuerdo. Estoy muy orgullosa de eso. Es algo de lo que escribí cada palabra. No tuve un colaborador. No tuve ningún escritor fantasma, nada”, le dijo a People.

Además de hablar de sus amores y desamores, esta biografía promete contar cómo una niña logró el sueño de triunfar en Hollywood. “Es solo la historia de una niña de un pueblo pequeño que iba a Los Ángeles, pasaba por todas las aventuras salvajes y locas y luego regresaba a casa”, confesó sobre su carrera.

Este proceso de poner en palabras su vida y mostrar esa mujer detrás de la femme fatal la llevó a descubrir emociones profundas. “No tenía idea de cuánta ira tenía dentro, o cuán terapéutico iba a ser no solo para mí, sino también para las personas que me rodeaban, como mi madre. Ha sido un proceso de curación. Estoy muy feliz de compartirlo y espero que la gente se sienta inspirada”, reflexionó.

Mientras espera que su historia “sea fortalecedora” para muchas mujeres, la actriz agregó: “ Creo que mucho tiene que ver con guardar secretos y mantener las cosas un poco [reprimidas]. En mi caso, se han escrito historias y han sucedido cosas, pero realmente no puedes conocer a alguien a menos que escuches toda la información ”.

LA NACION