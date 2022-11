Zoë Kravitz se animó a revelar secretos de su romance con Channing Tatum y de su divorcio de Karl Glusman

escuchar

Hace ya más de un año que Zoë Kravitz y Channing Tatum comenzaron su relación, y a pesar de que al principio prefirieron ocultar el romance del ojo público, no lograron mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Hoy las estrellas no dudan en hablar la una de la otra y cada tanto aparece alguna entrevista en donde hacen mención al amor que se sienten.

Antes de ponerse en pareja con Tatum, la actriz tuvo que atravesar un proceso de divorcio. En 2019, Kravitz se casó con su novio de toda la vida, el actor Karl Glusman. Dieciocho meses después, la pareja se separó . “Simplemente aprendí a pensar en quién soy y qué quiero”, explicó la estrella durante una entrevista con la revista GQ. “Conocés a alguien que es increíble y quiere casarse contigo y eso no tiene nada de malo. Si no hay nada malo, ¿por qué no lo harías? Los amás y eso es lo que hacés. Es una pregunta difícil de hacer: ‘Quizás no quiero lo que se supone que quiero, un matrimonio, hijos, nada de eso. No sé si lo quiero del todo’. Es una pregunta incómoda, especialmente para que una mujer se la haga”, reflexionó.

La pareja se conoció durante la grabación de la película Pussy Land, donde la hija de Lenny Kravitz hizo su debut como directora y Tatum da vida al personaje principal. Al parecer, entre toma y toma, surgió el amor. “ Es un ser humano maravilloso. Me hace reír, además a los dos nos gusta mucho el arte, hablar de arte y la exploración de por qué hacemos lo que hacemos. Nos encanta ver una película y analizarla, hablar de ella y desafiarnos mutuamente ”, reveló.

Channing Tatum y Zoë Kravitz en un paseo The Grosby Group

La primera película que vieron juntos fue el drama criminal romántico True Romance. También son grandes fans de John Cassavetes y Gena Rowlands, otra pareja de directores y actores que también trabajaron juntos.

Con el paso del tiempo, él demostró ser una presencia tranquilizadora para ella y la persona que la calma durante sus momentos más estresantes en el trabajo. “ Ya sea preparándome un té, sirviéndome una bebida, yendo a pegarle a alguien o lo que sea, él realmente es mi protector. Es realmente maravilloso y dulce ”, dijo enamorada. “Creo que si una pareja puede lograr algo así estando junta es una buena prueba superada, y nosotros salimos aún más fuertes de todo”.

Ese instinto de Tatum de proteger a Kravitz fue el desencadenante de la primera foto que los paparazzi le sacaron a la pareja. Una tarde de 2021, el actor decidió acompañar a su flamante novia a la casa de una amiga, a unas pocas cuadras de distancia. Ella se había puesto un par de jeans para la ocasión, subestimando el agobiante calor que hacía en la ciudad de Nueva York. “Estaba sudando y él me dijo: ‘Súbite a la bici, te llevo y te relajás’”, recordó la actriz.

Channing Tatum y Zoë Kravitz retratados juntos por primera vez, en la ciudad de Nueva York, en agosto de 2021 The Grosby Group

“Querés mantenerla sagrada y privada todo lo que puedas”, expresó sobre la razón por la cual no quisieron hablar de la relación desde un comienzo. “Más que nada para no tener que pensar en lo que el mundo piensa de esto”, explicó al hablar de por qué al principio decidieron mantener su vínculo en un total hermetismo. Claro que ya no dudan en mostrarse juntos y muy acaramelados fuera del set.

Finalmente, la pareja blanqueó su romance en septiembre de 2021, durante la famosa gala del MET, y desde entonces no se ocultaron más y lucieron sonrientes en cada oportunidad que se cruzaron con los paparazzi que los buscan a sol y sombra.

En una entrevista con la revista Elle, la cual brindó hace unos meses, la estrella también abrió por completo las puertas de su intimidad. “Me hace feliz“, reconoció en aquel momento, en donde también habló de su divorcio. “Karl es un ser humano increíble. Realmente no se trata tanto de él, sino más bien de que yo aprendí a hacerme preguntas sobre quién soy, sigo aprendiendo quién soy, y eso está bien. Ese es el viaje en el que estoy ahora”, aseguró.

LA NACION