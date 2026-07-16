Charly García festejó el triunfo de Argentina en el balcón de su casa

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial provocó festejos en el estadio, en las calles y en las redes sociales. Desde grandes concentraciones de hinchas hasta los mensajes de los famosos, la victoria frente a Inglaterra se celebró por todo lo alto. En ese contexto, Charly García tampoco fue la excepción y decidió sumarse a las celebraciones desde el balcón de su casa.

Mientras miles de personas copaban distintos puntos de la Ciudad con banderas y cánticos, el músico salió a saludar a los fanáticos que celebraban en la esquina de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz. Vestido con la camiseta albiceleste, contempló la escena desde lo alto y disfrutó de la euforia popular.

El emotivo momento fue registrado por Rosario Ortega, hija de Palito Ortega y corista de García, quien subió el video a sus historias de Instagram. En las imágenes se observa al ícono del rock nacional siguiendo los festejos desde el balcón mientras los hinchas cantaban clásicos en el céntrico cruce porteño.

El festejo de Charly García tras el triunfo de la Argentina

Con este gesto, el artista volvió a demostrar su cercanía con el seleccionado nacional. No es la primera vez que el músico muestra su apoyo a la Scaloneta en esta Copa del Mundo. Días atrás, en el encuentro frente a Egipto por los cuartos de final, vivió el partido acompañado por familiares y amigos durante un almuerzo organizado en su casa.

Las imágenes de esa reunión fueron difundidas por el chef Andrés Balaciano, quien se encargó del menú de la jornada, y en las fotografías se pudo ver a García junto a su pareja, Mecha, y a varios de sus allegados reunidos para seguir el partido con la camiseta argentina.

Tras aquella experiencia, el cocinero compartió un mensaje de agradecimiento en las redes: “¡El honor más grande que tuve fue haber cocinado para Charly! Gracias por darme el lugar y por el amor que le ponen todos los días”, escribió.

Charly García viendo el mundial días atrás, junto al chef Andrés Balaciano

La emoción de los famosos

El pase de Argentina a la final generó una verdadera explosión de alegría en las redes. Al igual que millones de hinchas, actores, músicos, conductores e influencers compartieron su emoción por el nuevo paso de la Scaloneta.

Marcelo Tinelli, quien vivió el partido desde el propio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta acompañado de sus hijas Micaela y Candelaria, celebró efusivamente el triunfo desde las tribunas y publicó imágenes junto a su familia. Cande, además, sumó un mensaje cargado de orgullo: “Argentina te amamos. Los ingleses quisieron achicarnos pero no pudieron, no conocemos la tibieza”, apuntó.

Jimena Barón también mostró su fanatismo por la Selección. La cantante y actriz, que lleva varias semanas instalada en Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, publicó imágenes desde el estadio y celebró abrazada a su novio una clasificación que describió como inolvidable.

Eugenia “China” Suárez tampoco dejó pasar la oportunidad de expresar su felicidad por el resultado y publicó distintas historias con referencias al triunfo argentino. Benjamín Vicuña, por su parte, eligió una tierna foto familiar junto a sus hijos Magnolia y Amancio envueltos en una bandera argentina mientras seguían el encuentro.

Laurita Fernández agradeció una vez más las alegrías que viene regalando el seleccionado nacional y escribió: “Vamos Argentina, los amo”, acompañando el mensaje con imágenes del equipo festejando sobre el césped.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo 🇦🇷



Argentina TE AMO! pic.twitter.com/XR1ycCTsZc — Lali (@lalioficial) July 15, 2026

A su vez, Marley y Vicky Xipolitakis aparecieron luciendo la camiseta albiceleste, y Lali Espósito y Cecilia Roth celebraron asimismo el triunfo reflejando el clima de euforia que se apoderó del país.