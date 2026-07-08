Cómo vivió Charly García el triunfo de la Selección frente a Egipto

El triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 tuvo una gran cantidad de celebraciones no solo en las calles sino también puertas adentro. Entre los artistas que siguieron el partido con atención mientras disfrutaban de un almuerzo especial, destacó Charly García, quien se reunió con familiares y amigos para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

Lejos del ruido de los fanáticos que se congregaron más tarde en el Obelisco, el ícono del rock nacional vivió el partido en un ámbito íntimo, luciendo la camiseta albiceleste y acompañado de Mecha Iñigo y de un reducido grupo de invitados.

La reunión se conoció horas después gracias a las publicaciones realizadas por el chef Andrés Balaciano, quien se encargó de preparar el menú del encuentro. A través de las redes sociales, el cocinero difundió distintas imágenes en las que se los ve posar junto al músico, y expresó la emoción que sintió al cocinar para García y su grupo en un día tan particular.

“¡El honor más grande que tuve fue haber cocinado para Charly! Gracias por darme el lugar y por el amor que le ponen todos los días”, escribió Balaciano al mostrar algunas postales de la comida, que rápidamente se viralizaron y provocaron numerosas reacciones entre los seguidores del artista.

Charly García dedica un gesto de agradecimiento a Andrés Balaciano durante la comida Instagram

Los comentarios se multiplicaron y estuvieron atravesados por el cariño que despierta el músico: “Hermoso”, “Qué lindo verlo sonreír” o “Estaban chochos” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los usuarios, que celebraron verlo compartir un momento distendido junto a sus seres queridos.

Muchos también se enternecieron al verlo con la camiseta albiceleste y así lo resaltaron: “Carlitos con la camiseta de Argentina, me desmayo de ternura”, escribió un seguidor, mientras otros destacaron que la imagen del artista alentando a la Selección fue una de los postales más emotivas de la jornada.

La aparición de Charly vinculada al Mundial no es una novedad. En la previa del torneo ya había sido parte de una campaña publicitaria inspirada en la Copa del Mundo, en la que compartió pantalla con Manu Ginóbili, Ángel Di María y otras figuras de la cultura y el deporte nacional.

Días atrás, Charly García también fue noticia por el gesto que tuvo con Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, quien atraviesa el duelo por la muerte de la conductora.

El joven compartió en sus historias de Instagram una foto junto al músico y le dedicó un cálido mensaje de agradecimiento: “Con un enorme gracias”, acompañado por un corazón rojo, debido al apoyo que recibió del referente del rock argentino en este difícil momento.

Benicio Guyot junto a Charly García Instagram

En medio de las numerosas muestras de afecto que Benicio recibió tras el fallecimiento de su madre, el joven eligió destacar públicamente ese momento con García.

En los días previos, el propio hijo de la conductora despedía a su mamá con un largo mensaje en las redes sociales. Para ilustrar la publicación, eligió una foto suya de niño, en primer plano y mirando a cámara, junto a una joven Ernestina sentada en un sillón mientras lo observa con cariño. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará. Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”, arrancó Guyot su carta.

“Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir, y vos lo hacías con toda plenitud. Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también... Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore”, sumó.