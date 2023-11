escuchar

Cher es una de las pocas grandes figuras del mundo del espectáculo que logró mantener su estrellato durante más de medio siglo, y también su particular e icónica apariencia. Sin embargo, en el último tiempo la actriz de 77 años y cantante comenzó a sincerarse acerca de cómo vive el paso del tiempo.

En una entrevista publicada recientemente por Today, le preguntaron a la protagonista de Hechizo de luna si se llevaba bien con el envejecimiento y su respuesta fue inequívoca: “¡No!”, exclamó. Y, además, marcó una gran diferencia con su madre, la actriz Georgia Holt, que vivió hasta los 96 años. “A ella no le importaba envejecer. ¡Yo lo odio! ¡Daría cualquier cosa por volver a tener 70 años! ”, reconoció.

Cher en uno de los eventos más importantes de la moda, en 2022 ANDREA RENAULT - AFP

En septiembre, Cher, que supo imponer su icónico estilo en los escenarios, en la alfombra roja y en eventos de moda a lo largo de las décadas, se refirió también al tema. En diálogo con Good Morning Britain sobre moda y reflexionando sobre cuáles son las prendas que piensa seguir usando, indicó: “Simplemente, no puedo creer que en algún momento cumpliré 80 años. Y va a darse mucho antes de lo que desearía. De todos modos, voy a seguir usando mis jeans, mi cabello largo y haciendo las mismas cosas que siempre he hecho ”.

Anteriormente, la intérprete de “Believe” le confesó a People que no está dispuesta a perder su característica melena azabache. “Tener canas está bien para otras chicas, pero no para mí. ¡Simplemente, nunca lo haré!”, aseguró.

Su amor por la juventud también se traslada a sus elecciones románticas. El año pasado, Cher oficializó su romance con el productor musical Alexander Edwards, 40 años menor que ella. En una entrevista a Extra, la artista brindó detalles acerca del vínculo y cuenta cómo la pareja logra complementarse a pesar de los años que los separan. “Odio hablar de lo feliz que soy, pero la verdad es que lo pasamos muy bien juntos”, compartió primero la artista. Y reveló: “Podemos hablar de música, podemos hablar de todo. Él tiene un gran sentido del humor y tiene el hijo más lindo del mundo. Simplemente, nos entendemos muy bien”, destacó.

Tras reconocer que Edwards se muestra “más tímido” y “reservado” que ella en sus apariciones mediáticas, Cher admitió que solo algunas veces se hace sentir la diferencia de edad en la pareja. Sobre ello, la cantante mencionó: “ A veces hablamos y él no tiene idea de qué cosas o de quién estoy hablando. El otro día le dije: ‘¿Sabes quién es Clark Gable?’ Y me dijo: ‘Sí, por supuesto’, pero en cuanto a la mayoría de mis referencias él me mira y me dice: ‘Aún no había nacido’ ”.

El sentimiento demuestra que Cher realmente no busca hacer coincidir ningún número con cómo se siente por dentro. La actriz y cantante anunció públicamente su romance con Edwards a finales del año pasado con una publicación en las redes sociales que tomó por sorpresa a sus fanáticos. A partir de entonces, la estrella ha venido compartiendo fotos de ambos celebrando la relación.

Cher contó cómo afectan los 40 años de diferencia con su novio: “A veces no tiene idea de lo que digo” Grosby Group

En diciembre de 2022, invitada a The Kelly Clarkson Show, la artista elogió enormemente a su pareja: “Nos llevamos muy bien, él es fabuloso, y eso que yo no le doy a los hombres cualidades que no se merecen, pero la verdad es que es muy amable, muy inteligente, tiene mucho talento y es muy divertido”, dijo. Además, en ese entonces concluía en que su novio era una persona “bastante guapa”.

“Los genes de mi familia son bastante sorprendentes”, continuó Cher. “No sé si no sentirte viejo te hace más joven. Me mantengo al día con las tendencias. Tengo muchos amigos jóvenes. Yo también tengo viejos amigos. Sinceramente, no intento sentirme joven. No estoy tratando de ser joven. Soy quien soy. Simplemente me estoy llevando bien”.

A lo largo de los años, la diva del pop salió con varios hombres más jóvenes que ella, entre quienes figuran Val Kilmer, Tom Cruise y Rob Camilletti. “La verdad es que si no hubiera salido con hombres más jóvenes, nunca habría tenido una cita”, confesó en una entrevista que le brindó a la revista People en el año 2021. “Los hombres más jóvenes no se sentían intimidados por las mujeres mayores”, aseguró, algo que sí pasaba cuando eran mayores o de su misma edad.

Alexander AE Edwards es productor musical. Fue vicepresidente del sello A&R de Def Jam Record y trabajó con importantes artistas, como el icono del hip hop Tyga y su sello discográfico independiente Last Kings Records.

LA NACION

Temas Cher