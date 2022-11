Quién es el nuevo novio de Cher, ex de otra cantante y cuarenta años menor que la diva

escuchar

El nombre de Cher volvió estos días a convertirse en noticia y el motivo tiene nombre y apellido: Alexander AE Edwards. La reconocida actriz y cantante fue vista muy feliz de la mano del productor musical en la noche de Los Ángeles. ¿Llegó un nuevo amor a la vida de la diosa del pop?

Según publicó la revista estadounidense People, Cher y Alexander AE Edwards eran todo sonrisas mientras no se soltaban las manos; las fotos que recorrieron el mundo fueron tomadas mientras salían para encontrarse con el rapero Tyga.

La cantante de “Believe” y activista por los derechos del colectivo LGTBQ+, de 76 años, no se ocultó cuando las cámaras la descubrieron con Edwards, de 36 años, el miércoles por la noche. Descontracturados, la protagonista de Mamma Mia 2 y su ¿nuevo novio? lucieron un look total black al llegar a Craig’s y The Nice Guy, dos lugares de moda, con el rapero Tyga, de 32 años.

Esta es la segunda vez que los paparazzi encuentran a la multipremiada estrella de Hollywood y Tyga, amigo de Edwards, compartiendo su tiempo: el rapero de “Rack City” fue fotografiado deteniéndose en la mansión de Cher en Malibú la semana pasada, y los dos posaron juntos para una foto en la Semana de la Moda de París que se realizó en septiembre.

¿Quién es el hombre que conquistó a Cher?

Edwards Alexander es el vicepresidente de A&R de Def Jam Records y su nombre está ligado a su escandalosa separación de la modelo Amber Rose, con quien tuvo a Slash, su hijo de tres años .

Luego de tres años juntos, Rose y Edwards se separaron en agosto de 2021. En aquel momento, la modelo acusó a Edwards de engañarla con al menos 12 personas diferentes. Aunque no lo nombró, la fundadora de SlutWalk escribió en una historia que publicó en su cuenta de Instagram que estaba cansada de que la engañaran y la avergonzaran detrás de escena. Poco tiempo después, Edwards admitió su infidelidad y dijo en un Instagram Live que “lo atraparon”.

Cher, de 76 años, feliz con su nueva conquista @versace

“Al final, no creo que nadie pueda ser feliz o exitoso si no sos realmente vos mismo, a pesar de que otras personas no lo entiendan o te culpen”, dijo. “Es solo lo que soy, y no cómo quiere ser amada”, explicó en referencia a Rose.

Por su parte, Cher estuvo casada con Sonny Bono de 1964 a 1975 y con Gregg Allman de 1975 a 1979. En la década de 1980, salió con varios hombres más jóvenes que ella, entre quienes figuran Val Kilmer, Tom Cruise y Rob Camilletti. “La verdad es que si no hubiera salido con hombres más jóvenes, nunca habría tenido una cita”, confesó Cher en una entrevista que le brindó a People y que fue realizada en el año 2021. “Los hombres más jóvenes no se sentían intimidados por las mujeres mayores”, aseguró, algo que sí pasaba cuando eran mayores o de su misma edad.

Cher y el actor Val Kilmer asisten a la 36a edición anual de los premios Tony después de la fiesta el 6 de junio de 1982 en el Hotel Waldorf-Astoria de la ciudad de Nueva York. (Foto de Walter McBride / Corbis a través de Getty Images) Getty Images North America

La protagonista de Mi madre es una sirena (1990) contó en 2018 que estaba soltera, aunque todavía se encontraba “en busca” de romance. “El problema que tengo con todos los novios últimamente es que no quiero ir a ningún lado con ellos porque no podés mantener una relación en esta especie de pecera, donde todo lo que haces y cada foto que tomas estará en Instagram”, le dijo al Daily Mail. “No hay forma de mantener algo especial”, sentenció.

Un indicio de su eterna juventud

Cher, en 2020 Amy Sussman/BBMA2020 - Getty Images North America

Hace dos años, una foto de Cher con su madre se hizo viral y a la vez pareció dar una respuesta contundente a la siempre vigente pregunta sobre su aspecto físico: ¿Cómo hace la diosa de pop para mantenerse siempre jovial? Por lo que dejaba a la vista la imagen de la cantante con Georgia Holt, de 94 años aquel entonces, la genética era la gran respuesta. Sin embargo, al poco tiempo se supo que la foto tenía unos años más: la imagen había sido publicada por la misma cantante y pertenecía al cumpleaños número 82 de su mamá. Según la revista People, la foto fue hecha en un hotel, poco tiempo antes de que las mujeres se reunieran con Barak Obama.

