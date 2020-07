Chiche Gelblung contó por qué decidió abandonar la mesa de Polémica en el bar

11 de julio de 2020

Después de estar internado por una infección , Chiche Gelblung volverá trabajar en televisión pero con algunos cambios. Ya no estará en la mesa de Polémica en el bar y, en cambio, conducirá un noticiero en Crónica TV, de 20 a 22. Lejos de apenarse por no volver a ciclo de América, Chiche fue categórico: "Ya no me sentía cómodo".

En una entrevista con el ciclo de Radio Del Plata Esto no es Hollywood , el periodista contó que tiene muchas ganas de regresar al trabajo, aunque su familia se oponga. "Ellos no quieren, pero yo no sé hacer otra cosa", dijo. "A mí me divierten los desafíos, me encanta el prime time."

Y con respecto a su partida del programa que conduce Mariano Iúdica, explicó: " Tiene un perfil raro ahora. Está muy artístico y poco polémico. A mí me divertía más la polémica de Polémica. Las nuevas ondas del mercado dicen otras cosa a veces ."

Consultado sobre si su enfrentamiento con Rodrigo Lussich en ese programa habría afectado su continuidad, respondió: "No, para nada. Yo no me enfrenté con nadie. Él tenía problemas conmigo. Tenía como una cosa rara, una especie de cosa resentida de hace muchos años. Después de mi internación me mandó finalmente un mensaje pidiendo disculpas. Yo nunca entendí qué pasó. La gente a veces se queda con cosas. Pensá que lo conozco desde hace 25 años. Era movilero mío, en Radio 10. Son esas cosas raras que van quedando en la cabeza de la gente".

Para Chiche, el cambio de rumbo del ciclo fue determinante para decidir no volver. "Yo me sentía más cómodo con Mauro (Viale), con (Pablo) Duggan, con (Luis) Ventura. Pero a ellos le va bien así. Y no es donde me siento cómodo. Yo no soy un artista, soy periodista. Yo no creo mucho en el humor televisivo. Eso es lo que pasa. Hoy el humor son otras cosas. El humor es la ironía, el humor es la mordacidad, el humor es ShowMatch . Eso es humor. Pero los sketchs artísticos a mí no me gustan. Ellos me lo decían siempre: 'Reíte'. A veces me puteaban al aire porque no me reía. Y a mí no causaban gracia. No puedo forzar eso ".

La nueva versión de la que habla Chiche tiene que ver con la incorporación de humoristas como Jey Mammon. "Él es originalmente divertido", aclaró Chiche. "Pero cuando son actings es diferente. Yo también puedo hacer un rol divertido si hace falta, yo no tengo problema con eso. No soy un formal. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Todo lo que es acting o armado.Reconozco que hay mucho talento atrás de eso. Pero a mí, personalmente, no me gusta. Me gusta más la discusión cotidiana. Lo que es la verdadera Polémica en el bar ."