La grieta a partir de la investigación de Rubén Mühlberger dividió a la televisión argentina. No ya entre canales o periodistas, sino entre compañeros de trabajo. Mientras algunos periodistas como Chiche Gelblung relativizan las acusaciones y defienden el accionar del médico, Jorge Rial ha convertido Intrusos en el bastión de la oposición.

Rodrigo Lussich comparte la mesa del programa de espectáculos con Rial, y la de Polémica en el bar con Chiche, aunque está claramente alineado con el primero. Tanto es así que el jueves no soportó las chicanas de Gelblung y dejó el programa en vivo.

La chispa que hizo explotar el polvorín fue un audio de Mühlberger a su amigo periodista justificando lo injustificable, y comparando su situación con el caso de Déborah Pérez Volpin. Fue entonces que se dio un ida y vuelta entre la lapidaria información de Lussich y la lealtad casi dogmática de Chiche a su médico.

El debate comenzó a tomar temperatura, y Gelblung fue al hueso con la mesa completa: "No deliren muchachos, ustedes ven conspiraciones en todos lados, déjense de hinchar las p.". Y a continuación fue directamente a su joven colega que daba detalles de la causa: "No sabía que eras abogado, también. De Pérez Volpin no hablaste, hablás de Mühlberger porque es más divertido, es más mediático".

Que le cuestionaran su calidad profesional fue demasiado para Lussich que se levantó, se sacó el micrófono, se limpió las manos con alcohol en gel y dejó el aire en vivo. Lo que Mariano Iúdica pensó que era parte de un juego, terminó con el periodista furioso abandonando el estudio, sin saber el resto de la mesa (Gelblung incluido) cómo seguir.

En las próximas horas se definirá la situación del comunicador con Polémica en el bar. Se supo que Liliana Parodi ya está en conocimiento de la situación, y que lo lógico sería un pedido de disculpas al aire de Gelblung que, hasta el momento, no tiene la menor intención de dar.